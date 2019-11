具荷拉曾說「連雪莉的份活下去」　遺言道晚安　隨好姊妹離開世界

具荷拉和雪莉兩個人是娛樂圈出了名的好朋友,兩人經常在社交平台上分享「友情照」,不但經常結伴出游,還一起舉辦派對、同床共枕等等,可見兩人之間的友誼非常深厚。但是兩人青春可愛、又帶點開放露骨的風格,卻不斷惹來爭議以及攻擊。

其中,雪莉曾在社交平台IG上傳一張與具荷拉的合照,寫道:「與荷拉的友情照片,我親愛的荷拉。」照片中兩人合穿一件印有「强生嬰兒」品牌標誌的粉紅色T恤,下衣失蹤,因而陷入了鼓吹「戀童」的爭議,合照一經公開就受到許多網民抨擊。

另外,雪莉生前也曾上載一組與具荷拉慶祝生日的睡衣派對,雪莉附注:「具阿凡誕生日,感謝荷拉的出生。」但是網友並沒有被兩人清純面貌所吸引,而是攻擊其睡衣衣著,有網友留言說:「乾脆下次發裸照好了」也有網民留言表示對具荷拉和雪莉親密要好的關係感到失望,質疑兩人風格。

在得知好友雪莉離世後,具荷拉曾經在個人IG帳號上做直播,影片中她聲淚俱下,情緒激動,表示自己因爲身在日本無法回韓國而感到抱歉,還説道希望雪莉「到了那裏,真的能夠做你想做的事。」她提到自己與雪莉一直是很親近的姐妹關係。但是,影片過後卻有網民指責具荷拉借此事炒作。

具荷拉因在日本工作而無法參加雪莉在醫院的喪禮,但她之後中斷日本活動,上個月17日回韓國出席雪莉追悼會,韓國媒體拍到她一臉憔悴現身韓國機場。

具荷拉是曾紅極一時的女團Kara前成員,2019年簽約日本公司,並在今個月發行新單曲《Midnight Queen》,開始新的音樂之旅,並會在日本福岡、大阪、東京等地舉行巡迴演唱會,具荷拉日前也剛在IG上分享演唱會照片,誰知24日傳來她離世的噩耗。

具荷拉被網民質疑整容,做了雙眼皮手術。(koohara__ @IG)

一直以清純可愛「乖乖女」形象示人的具荷拉,傳出與前髮型師男友互相施暴醜聞,更被前男友以不雅視頻作威脅,疑似被逼下跪。一連串事件讓具荷拉形象一落千丈,即使該事件讓韓國女性團體舉行示威活動聲援具荷拉,有人舉起「MY LIFE IS NOT YOUR PORN」的標語。但是網絡暴力依舊接種而來,許多網民仍然會在她的照片下留下惡評,質疑她整容、抨擊外貌、人身攻擊等。