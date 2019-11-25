具荷拉曾說「連雪莉的份活下去」　遺言道晚安　隨好姊妹離開世界

韓國女星具荷拉11月24日被發現倒斃寓所，距離韓國女星雪莉死亡（10月14日）只有短短的40幾日，具荷拉「步後塵」陳屍家中，香消玉殞終年28嵗。這無疑為韓國娛樂圈又再投下一枚「震撼彈」，也讓許多粉絲都不敢相信突如其來的噩耗。 具荷拉和雪莉是情同姐妹的好朋友，兩人清純可愛的風格也十分相似，如此姐妹情深的兩個女生卻都走上了相同的「末路」，她們在生活中所遭受的困境與無助也出奇地相似，伴隨著她們的新聞也總是充滿負面，究竟活著的時候，她們都經歷了什麽？

情同姐妹的好閨蜜 露骨風格惹爭議

具荷拉和雪莉都屬韓國二代盛世女團。（koohara__@IG）

具荷拉和雪莉兩個人是娛樂圈出了名的好朋友，兩人經常在社交平台上分享「友情照」，不但經常結伴出游，還一起舉辦派對、同床共枕等等，可見兩人之間的友誼非常深厚。但是兩人青春可愛、又帶點開放露骨的風格，卻不斷惹來爭議以及攻擊。

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其中，雪莉曾在社交平台IG上傳一張與具荷拉的合照，寫道：「與荷拉的友情照片，我親愛的荷拉。」照片中兩人合穿一件印有「强生嬰兒」品牌標誌的粉紅色T恤，下衣失蹤，因而陷入了鼓吹「戀童」的爭議，合照一經公開就受到許多網民抨擊。

雪莉上傳「友情認證照」卻惹來爭議。（jelly_jilli@IG）

另外，雪莉生前也曾上載一組與具荷拉慶祝生日的睡衣派對，雪莉附注：「具阿凡誕生日，感謝荷拉的出生。」但是網友並沒有被兩人清純面貌所吸引，而是攻擊其睡衣衣著，有網友留言說：「乾脆下次發裸照好了」也有網民留言表示對具荷拉和雪莉親密要好的關係感到失望，質疑兩人風格。

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雪莉去世後曾直播痛哭

姐姐帶著你那份努力活下去 具荷拉

在得知好友雪莉離世後，具荷拉曾經在個人IG帳號上做直播，影片中她聲淚俱下，情緒激動，表示自己因爲身在日本無法回韓國而感到抱歉，還説道希望雪莉「到了那裏，真的能夠做你想做的事。」她提到自己與雪莉一直是很親近的姐妹關係。但是，影片過後卻有網民指責具荷拉借此事炒作。

具荷拉因在日本工作而無法參加雪莉在醫院的喪禮，但她之後中斷日本活動，上個月17日回韓國出席雪莉追悼會，韓國媒體拍到她一臉憔悴現身韓國機場。

具荷拉暫停日本演藝活動，趕回韓國參加雪莉悼念會。（Dispatch）

【曾幾度自殺】形象插水、網絡暴力 演藝事業跌入谷底

一句話可以殺死一個人，也可以救活一個人 具荷拉IG Story

具荷拉是曾紅極一時的女團Kara前成員，2019年簽約日本公司，並在今個月發行新單曲《Midnight Queen》，開始新的音樂之旅，並會在日本福岡、大阪、東京等地舉行巡迴演唱會，具荷拉日前也剛在IG上分享演唱會照片，誰知24日傳來她離世的噩耗。

具荷拉現主要在日本發展演藝事業。（koohara__@IG）

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具荷拉被網民質疑整容，做了雙眼皮手術。（koohara__ @IG） 一直以清純可愛「乖乖女」形象示人的具荷拉，傳出與前髮型師男友互相施暴醜聞，更被前男友以不雅視頻作威脅，疑似被逼下跪。一連串事件讓具荷拉形象一落千丈，即使該事件讓韓國女性團體舉行示威活動聲援具荷拉，有人舉起「MY LIFE IS NOT YOUR PORN」的標語。但是網絡暴力依舊接種而來，許多網民仍然會在她的照片下留下惡評，質疑她整容、抨擊外貌、人身攻擊等。

具荷拉也曾因上傳一組風格性感的照片而受到網民批評

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因官非纏身加上演藝事業跌入谷底，她曾多次在IG發佈情緒負面的文章，例如「很累也要裝作不累，很痛也要裝作不痛，就這樣一直忍受著生活，外表看起來完好無損，內心早已破碎不堪」、還有「再見」的字樣。有韓國媒體報道今年5月具荷拉曾試圖自殺，幸及時獲救。還有傳她患上抑鬱症，去年9月曾服用安眠藥意圖自殺。

具荷拉在個人IG賬號上傳最後一張照片注明「晚安」：

在 Instagram 查看這則貼文 잘자 구하라（@koohara__）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 上午 10:04 張貼

具荷拉和雪莉似乎都因偏離被他人所設定好的「清純形象」，而成爲網絡攻擊的對象。在不到兩個月的時間，抑鬱症就奪走了兩條年輕的生命，豆蔻年華的青春氣息儼然成了慟動不已的悲傷。無論是社會文化還是社會輿論，似乎特立獨行就注定受到排擠，做自己真的有錯嗎？網民的口誅筆伐常常忽略了自己短短一句留言的殺傷力，用幾秒鐘寫下的評論，造成的傷害可能是幾個月、幾年甚至永久的。只願在天堂的兩姊妹，能過得自在，再無蜚語。

具荷拉和雪莉兩人都受抑鬱症所困擾。（koohara__@IG）

具荷拉倒斃韓國首爾清潭洞寓所，警方到其寓所搜證，有傳媒拍到具荷拉家中已佈置好聖誕樹，有粉絲留言「沒等到聖誕節就離開了」，表示心痛。韓國警方也正調查具荷拉死亡原因，有傳現場發現手寫紙條。而親屬特地為粉絲開放弔唁現場，許多粉絲到場送她最後一程。

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