「宇宙第一網紅」吸金力驚人﹗首推個人紀錄片揭超豪生活全靠頭腦

近日被網民稱為「宇宙第一時尚網紅」的義大利第一代街拍網紅始祖Chiara Ferragni推出首部個人紀錄片《Chiara Ferragni - Unposted》，紀錄片隨即登上著名的威尼斯影展，更讓網民窺探鏡頭背後的網紅超豪華生活和她們在鎂光燈下的苦與樂。

「宇宙第一時尚網紅」Chiara Ferragni自2009年開始在網上分享獨特的配襯風格和穿搭心得。(ig@chiaraferragni)

相信愛看時尚街拍的朋友，對於這位來至時尚之都米蘭的當代網紅Chiara Ferragni並不陌生，現年32歲，與歌手丈夫Fedez育有一子。自2009年開始，只有22歲的她其實是一位讀法律的學生，但她卻不選擇在網上分享有關法律的專業知識，而是選擇在鏡頭下當起模特兒示範時尚街頭的穿搭教學，很快獨特的配襯風格和穿搭心得為她招徠眾多的媒體和網民關注，光芒漸露更為她帶來名與利。

第一代街拍網紅始祖Chiara Ferragni推出首部個人紀錄片《Chiara Ferragni - Unposted》，紀錄片隨即登上著名的威尼斯影展 (ig@chiaraferragni) 短短九年之間，名氣亦賦予她在時尚間呼風喚雨的能力，更成功讓人認為是電影《我的超豪男友》的女版，那如此成功的「宇宙第一網紅」是如何練成？Chiara Ferragni是如何一步步地建構她的無懈可擊的人生？

【按下圖看】Chiara Ferragni的超豪華生活

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「全球最賺錢的網紅始祖」：成名需靠頭腦

Chiara Ferragni擁有如明星般的標緻五官、如模特兒般的高挑身材和如企業家般的商業頭腦(ig@chiaraferragni)

若然你不是Chiara Ferragni的粉絲，你應該會想上天待她如此的好，賦予她如明星般的標緻五官、如模特兒般的高挑身材和如企業家般的商業頭腦，Chiara Ferragni畢業於著名的學府哈佛商學院，當上網紅的她並沒有浪費她得天獨厚的智慧，她在十年前創立一個電子平台《The Blonde Salad》分享穿搭技巧和美妝的心得，加上善用自己的商學知識，使她可在網絡間上佔一席位，更讓平台逐漸轉型發展成一個同名的品牌。

Chiara Ferragni初時所創立的電子平台《The Blonde Salad》只是想跟大家分享一下穿搭配襯和美妝的技巧，後來她將平台逐步發展成為同名品牌 (ig@theblondesalad) 電子平台《The Blonde Salad》在Chiara Ferragni的管理下獲得不少國際大品牌的青睞，更得到不少的聯乘系列合作的機會和獲得大眾的支持，例如：Chiara Ferragni與Lancôme 聯乘推出限定彩妝系列，在2018年更成為該品牌的代言人、 與Converse聯乘推出One Star系列 限量閃粉波鞋、成為PANTENE的全球代言人等等，當時Chiara Ferragni更乘勝追擊推出自己的同名品牌《Chiara Ferragni Collection》等等。

有媒體指出Chiara Ferragni絕對不是單靠品牌廣告來賺錢，有外國的媒體粗略估計單單是 Chiara Ferragni 的同名鞋履品牌中一年的收入，可能已經高達 8 百萬美元的收入了 (ig@chiaraferragnicollection)

年紀輕輕的她在IG就擁有1千7百多萬的追蹤者，真是人氣極高。早前外國更有媒體報導她在IG出一個貼文可以獲得19,500美元（約HK$152,100），然而人氣極高的她沒有好吃懶做，Chiara Ferragni抓著任何一個合作機會，甚至與知名化妝師合作Manuele Mameli，推出一個短期美妝課程，當時更掀起高達約37,000人搶購700個學位的熱潮。

年年輕輕的她在IG就擁有1千7百多萬的追蹤者，真是人氣極高的她 (ig@chiaraferragni) Chiara Ferragni的才能將自己的事業推出更高的高峰，更吸引了哈佛商學院將她的創業轉型故事作為一個研究的個案，更登上2017《富比世》時尚榜當中網紅清單的第一名，更登上時尚雜誌《Vogue》封面人物共 55 次，人氣真是不容忽視。

【按下圖看】Chiara Ferragnihi的日常穿搭

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《Chiara Ferragni - Unposted》讓你更了解「宇宙第一時尚網紅」Chiara Ferragni

Chiara Ferragni她特別與同屬來至義大利的新晉導演Elisa Amoruso 合作，推出個人的紀錄片《Chiara Ferragni - Unposted》(ig@chiaraferragni)

相信Chiara Ferragni能夠如此的成功，不是單靠標緻五官或是高挑身材，也需要自己堅持不懈的努力以及精準的商業頭腦，現時Chiara Ferragni所創立的電子平台《The Blonde Salad》剛剛成立十週年的時間，於是她特別與同屬來至義大利的新晉導演Elisa Amoruso 合作，推出個人的紀錄片《Chiara Ferragni - Unposted》，片中除了會分享自己的創業過程外，更想讓支持她的粉絲了解網紅背後所擔當的角色和責住，更想讓不認識她的大眾更了解她工作上的辛酸。

網紅不單只是在鏡頭前被拍照或打扮得光鮮漂亮，如果只是這樣的話，我相信任何人也輕易做到，但實際的幕後是關於一個十分辛勤的工作，更需要妥協、犧牲、你還需要擁有一種良好直覺，是許多事磨合出來的結果，絕對不只有拍照而已。 Chiara Ferragni

網紅不單只是在鏡頭前被拍照或打扮得光鮮漂亮，也需要與不同的人配合和合作 (ig@chiaraferragni)

Chiara Ferragni在紀錄片上指出網紅並不只是單單拍照那麼的簡單，更需要花費不同的心事去磨合不同的事情，最後結果才會變得美好，紀錄片更讓到她重新回顧自己的成名路當中的苦與樂，更邀請不同的設計師進行一個訪談，令到整個的紀錄片更富有真實感，將自己最真實的一面呈現在觀眾的眼前，更希望藉著自己的成功帶給不同人的啟發和推動力。

【按下圖看】Chiara Ferragni的日常生活

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資料來源：《Stylight》、《Vogue》