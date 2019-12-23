設計師棄7年工作織袋　回歸fresh grad人工：我沒把時間賣給公司

說到Freelancer，不止他們上載的照片都似加了濾鏡似的、白濛濛的，就連生活都似漂白了似地，不食人間煙火，活在天上人間，生活寫意。 可放棄7年設計正職，當個人人羨慕的自由工作者，全職織袋的Charlotte卻說：「你想要某些東西，就要有所犧牲。我的犧牲就是沒賺那麼多錢，可我也沒有把自己的時間，賣給一間公司，去換一層樓。」 攝影：歐嘉樂

Charlotte回憶，追本溯源，會織東西這基因遺傳自已去世媽媽。（歐嘉樂攝）

棄7年設計師工作 開初回復「fresh grad」人工賣手作織袋

Charlotte本在出版社當設計師，資深職位，人工不俗。可是，職業本質就是要趕期限，在高𡶶時期，一星期六天都要工作，數月不能請假，加班是日常。壓力極大，有時會做一些客人一定會喜歡，卻不甚漂亮的設計，她形容當刻感覺：「我十分不安，不知自己在做甚麼，找不到自身價值。」於是她重拾童年志趣－織東西。

她回憶，追本溯源，會織東西這基因遺傳自已去世媽媽。兒時與她一起鈎織披肩給嫲嫲，媽媽用左手鈎織，她也用左手鈎織。於是，一次與朋友安靜地在家鈎織了一整個下午，似是她自家的冥想練習，異常減壓。開始了製作鈎織袋，成立品牌。

Charlotte形容，當時她左手鈎織，右手設計。正職工作忙碌依然，副業工作量亦愈來愈高，曾試一日要織十個袋，整隻手都貼滿鎮痛貼，由手臂到脖子，醫生斷症－筋膜發炎。由外到內，那時她也經常胃痛，只要一坐到工作位置便會胃痛，晚上在造夢驚醒，醒來便不斷哭泣，這樣的晚上維持兩月有多，探訪醫生於她來說是家常便飯。

直到後來家人提醒，必要停止這「雙線生活」，因為她的媽媽就是因胃癌離世。設計與鈎織，必須二選一，可她不願放棄與媽媽連繫，於放棄正職，全職織袋。她說：

剛開始時，人工回復到「fresh grad」價錢，可我覺得很快樂，因為我多了很多時間，去創造真正屬於自己的東西。 Charlotte

忙碌不一定要讓人看見，反而因為在做的事都是自己的，因此更盡力用心，不敢浪費一分一秒。Charlotte待副業穩定後「反客為主」，全力發展品牌Bujie lite。（歐嘉樂攝）

有關Freelancer你不知道的事：比上班更規律 創業也有失敗

對於Freelancer的想像，總像是隔了層濾鏡，漂白得不食人間煙火，但Charlotte卻形容，她賣織袋，每件都是自家製作，為客人度身訂造，又開班授徒，忙碌不一定要讓人看見，反而因為在做的事都是自己的，因此更盡力用心，不敢浪費一分一秒。

她形容「freelancer」生活，未如一般人想像，一天到晚喝咖啡。反而她規範自己一定要早早起床，星期一整理好一周工作，定下目標、星期五則是休息天，因為星期六、日便是要在市集開店。她形容：「雖然也有壓力，但卻很有滿足感，特別在客人表示非常喜歡她作品的時候。」

Charlotte現在在家中開班授徒，反而更樂得自在。（受訪者提供）

她也曾試租工作室，自有一個小天地。雖然這是她一直的夢想，可最後的收入卻不似預期，後倒令她壓力大爭，有一陣子甚至害怕到那處。於是半年後，她還是「忍痛」放棄工作室，不再續租：「當它變成了壓力，它便不再值得。現在學生來我家中書房上課，反而樂得自在。有時候，創業也要不斷嘗試，找尋一個合適的方式。」

Charlotte反思：「難道這就是十年後的我？我應該做到甚麼位置？哪時停下來？」可是，那懷疑沒有停留很久，她笑說：「不試不心死。哪時該停？就做到它不再能滿足我的那刻吧。」（受訪者提供）

離職前似見十年後自己 不試不心死

說到人生到某些關口，必須有所追求，而Charlotte也有同感，只是這追求因人而異。Charlotte指在身邊朋友眼中，她好像十分悠閒，她們羨慕十分，覺得這樣的生活十分快樂，可同時她們是典型中環上班族，時時想像可到哪兒旅遊、可買甚麼。但Charlotte卻認為：

你想要某些東西，就要有所犧牲，而我的犧牲就是沒賺那麼多錢，可我也沒有把自己的時間，賣給一間公司，去換取一層樓。 Charlotte

她笑言：「我從沒想過買樓，也覺得賺多少便會用多少，生活不會有成問題。」

有趣的是，Charlotte提到她離開自身職位前的最後一份工作，就是為公司聘請頂替她的員工。最深刻是有一位求職者已十年沒有當全職設計師，年約四十，要求薪金卻只是一萬多，他跟Charlotte坦白，十多年後，還是想要一份正職。Charlotte那時反思：「難道這就是十年後的我？我應該做到甚麼位置？哪時停下來？」可是，那懷疑沒有停留很久，她笑說：「不試不心死，就做到它不再能滿足我的那刻吧。」

場地提供：Rustico