李榮浩減肥法「月瘦16斤 」　餐單及八大準則公開　營養師點睇？

許多明星都會在網上分享自己的減肥心得，親身體驗的減重方法有許多都值得我們借鋻。不僅是女明星，男明星也十分注重體重管理，最近榮升為楊丞琳老公的内地人氣歌手李榮浩，就在微博上分享自己成功減重16斤的方法，另外還有營養師專家拆解是否真的有效！

李榮浩減肥法

内地人氣男歌手李榮浩在社交平台上曬出個人照，附注「一個月瘦了16斤」(約9.6公斤)，讓粉絲頓時議論紛紛，留言要求公開成功減肥秘方。李榮浩本人體型偏高大，但並不臃腫，經過減肥之後，照片中的他臉頰明顯更加消瘦，體型更精壯。引來粉絲留言說：「教教我！！！！！求你了！」，也有粉絲戲稱：「老師，我也瘦了，大概瘦了十六克」。

瘦身成功的李榮浩臉頰消瘦。（李榮浩@微博）

李榮浩在自己微博上曬出自己瘦了16斤的相片。（李榮浩微博@截圖）

因應廣大粉絲的要求，李榮浩幾日後就在微博上分享自己減肥的八條準則，其中四條為實質減肥方法，點閱大圖查看：

李榮浩還分享了減肥心態，具體的實踐方法雖然很重要，但是減肥時的心態也至關重要。減肥時應該保持怎樣的心態呢？

點閱大圖查看李榮浩分享的四種減肥心態：

營養師解析「李榮浩減肥法」

對於「李榮浩減肥法」，專業人士怎麽看呢？註冊營養師Stephanie Yeung表示必須堅持做齊1至7條方法，才能真正有效減肥。她同時建議如果想要減餐，可以照吃早餐和份量少的晚餐，午餐可以省略或者選擇輕型零食。她表示人的身體好比一架車，需要加油去運作，如果「一日一餐」可能攝取的能量不夠，也會影響大腦的運作，所以她建議大家可以三餐照吃，但是要控制份量。她也認爲戒掉精細澱粉食物如白麵包、米飯、梳打餅是好事，因爲這些食物會讓身體快速吸收並減少飽足感。戒食之後身體的吸收會變慢，進食複雜碳水化合物時能增加飽足感，進食份量因而減少，同時對控制膽固醇也有益處。

均衡飲食以及控制份量能幫助減肥。（Unsplash）

營養師Stephanie Yeung又指出李榮浩的餐單同時包含碳水化合物、蛋白質、維他命這三樣都是身體所需，但是若長期食用，可能會影響身體吸收其他營養，她建議可以轉換不同食材代替。

點擊大圖查看營養師建議食譜：

睡眠的重要性

李榮浩分享個人習慣時表示早睡比運動還有效減肥。（lironghao85@IG）

李榮浩其中一條減肥方法提到「早睡（比運動還管用）」，減肥除了注重飲食和運動外，睡眠也很重要！專家也提到睡眠的重要性，睡眠是人進行新陳代謝以及排毒的時間，如果沒有良好睡眠時間，減肥成效也不會大。都市人因爲營營役役的生活總是會習慣晚睡，生理時鐘總是無法調整到適合自己的狀態。而睡眠不足除了會讓精神不振外，還會讓體内一種叫「瘦素」的荷爾蒙提升，增加食慾，體重可能會因此上升。

早睡早起不但令身體健康，更能有效減肥。（Unsplash）

加州大學聖地亞哥分校精神病學系Daniel F. Kripke 博士曾經做過有關睡眠的調查，研究結果顯示無論是睡太少還是睡太多，BMI指數都比較高。其中睡眠時間為7至8小時的女性，她們的BMI指數最低；睡眠時間為3小時的女性，體重比睡7小時的女性要多5公斤；睡眠時間超過10小時的族群BMI指數也超標。可見如果擁有良好的睡眠習慣，對減肥來説是事半功倍。

參考資料：註冊營養師Stephanie Yeung / PubMed Central