巴黎名媛舞會顏值角力　沈月美貌太搶鏡　這位星二代卻被忽略？

日前男藝人李連杰的女兒Jane和女藝人邱淑貞女兒沈月獲邀參加法國巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），據悉該舞會需要經過嚴格挑選才能獲邀參加。而李連杰和邱淑貞也有到場支持自己女兒，兩人罕有合照，而倆人女兒也盛裝打扮，艷壓全場。 但其實當晚有三名華人名媛在場，可是第三位「星二代」被其他兩名「星二代」搶盡風頭而被忽略......這個雲集世界各地千金小姐的盛事，究竟又有何由來？

「巴黎名媛舞會」是什麼？

2019年巴黎名媛舞會在巴黎香格里拉酒店舉行。（巴黎名媛舞會@微博）

頂級巴黎名媛舞會 有錢都無法買到入場券

舞會上參加的名媛會盛裝打扮，穿上量身訂製的禮服，佩戴高貴華麗的珠寶。（巴黎名媛舞會@微博）

一年一度赫赫有名的「巴黎名媛舞會」被《福布斯》雜誌選爲世界10大奢華舞會之一，每年匯集了20位年輕名媛，年齡在16歲到22歲不等，來參加盛會。受邀的名媛可以携同自己的男舞伴出場，在舞池中翩翩起舞。而入選的名媛是經過嚴格挑選，嚴密審核名媛們的家庭背景和自身資質，就算再有錢、地位再高都不一定能有入場資格，用錢也買不到請柬。有傳美國總統特朗普的兩個女兒伊凡卡和蒂芬妮曾因爲父親名聲而被拒之門外，事實上兩人就算出身地位顯赫，也從未被選入舞會過。

入選名媛經過嚴密審核名媛們的家庭背景和自身資質。（巴黎名媛舞會@微博）

巴黎名媛舞會的由來可追溯到18世紀英國傳統貴族舞會，貴族世家的女兒們18嵗成年時走出深閨，第一次進入正式的社交場合，結識同樣出身的貴族男士，目的是要「門當戶對」。法國本土亦借鋻英國傳統，吸引了巴黎的名流貴族參加名媛晚會。如今該舞會已經演變成為國際慈善活動，旨在募集資金幫助慈善組織，例如幫助年輕媽媽的Seleni Institue和亞洲孩子（Enfants d'Asie）。

舞會上參加的年輕名媛會盛裝打扮，穿上量身訂製的禮服，佩戴高貴華麗的珠寶，和一位「男伴」一同出席。在舞會正式開始前，名媛和她的男伴會輪流走進宴會廳，而主持人會逐一介紹。

舞會正式開始前，名媛和男伴會輪流走進宴會廳，而主持人會逐一介紹。（lebal.paris@IG）

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李連杰和邱淑貞的女兒太搶鏡 令這位「星二代」無人關注？

事實上當晚有三名華人名媛參加，媒體都爭相報道李連杰和邱淑貞的女兒，而忽略了當中的一位「星二代」。第三位能夠參加這場舞會的華人為廖敏沖是内地著名中音歌唱家廖昌永的女兒，來自卓越的音樂世家。她也是當晚三為「星二代」中年齡最小的一位，穿著一身暗紫蓬裙，相當有大家閏秀風範。也許是因爲長相不及沈月等人出眾，並非令人一看就會眼前一亮的女神類型，加上年齡尚小的關係，名氣又或不及其他兩位，當晚廖敏沖顯得十分低調，風頭完全被另外兩位「星二代」奪去。

被忽略的「星二代」廖敏沖：

廖敏沖是内地著名中音歌唱家廖昌永的女兒（MadameFigaro中文版@微博）

「女神接班人」——沈月

邱淑貞女兒沈月本來因出衆的外貌已經被外界所熟知，被大衆喻爲「最美星二代」。當晚她以一身金粉羽毛高衩禮裙和黑長捲髮登場，搭配甜美外貌，整體造型美艷絕倫，突顯溫柔氣質。

沈月以一身金粉羽毛高衩禮裙和黑長捲髮登場。（alden_chenyin@IG）

邱淑貞當晚以一襲低胸禮裙亮相，吹彈可破的肌膚讓她重現昔日美貌。兩母女合照時同樣美麗動人，沈月遺傳了母親「美人胚子」的基因，被媒體喻爲是邱淑貞的「女神接班人」。

沈月與邱淑貞以及妹妹沈日合照。（liou_jerry@IG）

沈月隨音樂翩翩起舞，如同童話裡的公主一樣：

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五官明亮的她有著鄰家女孩的氣質，年紀輕輕已經能駕馭各種風格的衣服，當然超好的身材比例也是羡煞旁人。巴黎名媛舞會介紹沈月提到她目前是聯合國兒童基金會（UNICEF）的形象大使，積極投身慈善工作，同時她也立志成爲一名職業編劇。據悉，她的人生偶像是知名女演員柯德莉·夏萍（Audrey Hepburn）。

沈月被大衆喻爲「最美星二代」：

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「哈佛學霸」——Jane Li

男星李連杰與太太利智的大女兒Jane當晚則以優雅梅紅長裙配薄紗披肩出場，皮膚較爲黝黑的她很有「異國風味」，閃亮的鑽石項鏈和耳環盡現華貴風采。李連杰看見女兒動人氣質也樂得開懷，照片中他在女兒身旁止不住笑意，一直幫她拍照。

李連杰與太太利智的大女兒Jane當晚則以優雅梅紅長裙配薄紗披肩出場，李連杰一起亮相。（alden_chenyin@IG）

據悉Jane是就讀哈佛大學的高材生，就讀與經濟有關的科目。據悉Jane是一個十足的「學霸」，當時有哈佛大學、耶魯大學和普林斯頓大學三所高等學府任她選擇，最後Jane選擇就讀哈佛。

男星李連杰與太太利智的大女兒Jane當晚則以優雅梅紅長裙配薄紗披肩出場。（MadameFigaro中文版@微博）

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Jane年僅19歲，一舉一動已經十分有風範，性格外向的她興趣愛好廣泛，喜歡跳舞、參觀博物館、唱K等等。在巴黎名媛會的自我介紹中，她稱兒時夢想是成爲美國第一位女性總統，自己也希望和父母一樣，能夠在不同領域大展拳脚。同時，她與父親李連杰一起積極投身慈善機構，目標是回饋社會。

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除了「星二代」，明星父母李連杰、邱淑貞也是當晚的矚目焦點，一衆粉絲都十分懷念多年前李連杰與邱淑貞合作拍攝的作品，包括經典影視作品《倚天屠龍記》，當時李連杰飾演「張無忌」，邱淑貞飾演「小昭」，另外還有《新少林五祖》、《鼠膽龍威》。

兩人當晚有罕有合照：

李連杰與邱淑貞罕有合照。（網上圖片）

李連杰與邱淑貞曾經合作《倚天屠龍記》。（網上圖片）

參考資料：巴黎名媛舞會@微博