芬蘭34歲Sanna Marin當選總理　當地精神「SISU」人版：絕不隨便

34歳的Sanna Marin於12月8日當選為芬蘭總理，成為全球現時最年輕的總理。 她在當選後說：「我沒有想過我的年齡與性別，只是想到為何我會從政，以及我們是憑甚麼贏得選民的信任。」徹頭徹尾地體驗到近來在讀的一本書－《芬蘭幸福超能力：希甦SISU──芬蘭人的幸福生活法則，喚醒你的勇氣、復原力與幸福感》。

34歳的Sanna Marin於12月8日當選為芬蘭總理，成為現任總理中最年輕的一位，也是芬蘭第三位女性領導人。（sannamarin@instagram）

＊Sanna Marin被認為是鮮有的「Instagram世代」當選總理，她不時在Instagram分享生活日常：

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年輕總理Sanna Marin 家中第一人完成高中 媽媽交女友受盡歧視

34歳的Sanna Marin於12月8日當選為芬蘭總理，成為現時全球國家最年輕的總理，也是芬蘭第三位女性領導人。

Sannna的家人教育水平不高，她更是家中唯一一人完成高中與大學學位的人，由單親媽媽撫養成人，曾在訪問中提到，當年曾因媽媽交女友而受盡欺凌。她自27歳在Tampere當選為市議會主席以來，她的政治生涯便如日中天。今年34歳的她將會成史上最年輕的總理，而芬蘭聯合政府其他4黨的領導人也都是女性。她的女兒Emma在去年出生，當選後在訪問中說：「我沒有想過我的年齡與性別，只是想到為何我會從政，以及我們是憑甚麼贏得選民的信任。」

她的堅毅與芬蘭的「SISU」精神不約而同，逆境中的自我修復與自強，絕對值得我們學習。

Sanna Marin女兒Emma在去年出生，當選後在訪問中說：「我沒有想過我的年齡與性別，只是想到為何我會從政，以及我們是憑甚麼贏得選民的信任。」（sannamarin@instagram）

芬蘭「SISU」精神：「這困難看來不可能克服，但仍然值得一試。」

《芬蘭幸福超能力：希甦SISU 芬蘭人的幸福生活法則，喚醒你的勇氣、復原力與幸福感》一書的名字雖然有點冗長，但還是無減它的吸引力，筆者在書店打書釘，一看已是半本，停不下來。

有別於時時聽到的北歐生活風格－總是軟軟綿綿、懶洋洋卻又不失實務，「SISU」（書中譯作「希甦」）是力量滿滿的，主動積極，有別於一般避世思想卻同時又是芬蘭人的快樂關鍵。書中解釋，「SISU」在芬蘭人心中根深蒂固，每人的解釋都有點不一樣，但大家都同意它是：「不放棄，特別是當事情變得難上加難的時候。」而芬蘭已故作家Sakari Pälsi就寫道：「當生活變得困難⋯⋯而SISU的概念是，嗯，這困難看來不可能克服，但仍值得一試。接著，我們埋頭苦幹，戰勝了逆境。」

書中也提到，《時代》雜誌在 1940 年也曾經描述芬蘭的「SISU」精神，寫道：「它結合了冒險和勇敢、猛烈和頑強之意；它也是一種能力，在大多數人都棄甲後仍能繼續戰鬥，而且是能懷抱必勝意志而戰鬥的能力。 芬蘭人將希甦翻譯為『芬蘭精神』，但希甦是比這四個字更加有勇有謀的。」但放到我們的日常生活中，又即如何呢？那可以有如Sanna Marin一般不問出身，努力攀上高位；那也可以時凡人的小小志向－更快樂的生活。有如旅居當地的作者寫道，有如訂立目標要天天到冰水池裏游泳，也有如不管天氣如何都去騎單車，只要立下決心去做，就無論如何也是找到方法完成，除了教人擺脫「習得無助感」，也讓人在每天微小的生活習慣上，找回早早已藏在身上的勇氣與韌性。

《芬蘭幸福超能力：希甦SISU 芬蘭人的幸福生活法則，喚醒你的勇氣、復原力與幸福感》一書的名字雖然有點冗長，但還是無減它的吸引力，筆者在書店打書釘，一看已是半本，停不下來。（homefishandcat@instagram）

閒時多在大自然 體驗勝過擁有

失落有二，一是後悔沒有努力的那種；一是在盡力以後，還是失敗的那種。於筆者而言，或是很多「拖延症患者」來說，還是後者的失落，比較失落。但書中還提到「SISU」的另一個特點，就是「體驗勝過擁有」。

它沒有說到如何在失敗中自處，反倒是說到芬蘭人的生活軼事，來體驗這種思想。原本居住在加拿大的作者，說到芬蘭與家鄉最大的分別，就是芬蘭人喜歡事事親力親為，喜歡「自己動手做」。例如，需要一樣物品，他們最先想到的不是購買，而是試試自己做、東西壞了也會先自己修理。因為他們覺得這樣的過程會讓他們感到很驕傲、很滿足。周末活動，也很少人是逛街購物，最常見的活動，都是在戶外與大自然中的活動。這種「體驗勝過擁有」的生活，久久也養成一種精神－結果並非最重要，因為在體驗已是賺了。

資料來源：The Guardian, Reuters