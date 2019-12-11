【入住請敲門4】林婷勇武上陣　曾有靈異女主持親吻屍體「出事」

Viu Tv人氣靈異節目現正播出《入住請敲門4》（實際上是第3輯），除了原有主持莫竣名和林婷之外，節目更加入組合Mirror成員Anson Lo和Stanley一起主持。而節目過往形式一向由兩位主持分開到不同地方靈探，這次則由4位一起合體主持，未播出已經引來熱烈討論，可見觀眾都很期待新一輯的《入住請敲門》。

而文青女神林婷繼續勇敢帶觀眾靈探，回想起她第1輯的表現與今季差天共地，幾乎把「唔得呀！好驚。」當作口頭禪，比起男主持莫竣名冷靜的表現相差太遠，不少觀眾都對她大感不滿，大罵她不專業，並直斥細膽就不應該主持靈異節目，更一度發起「罷睇」行動。然而，她《入住請敲門2》中成功「洗底」，這個文青女神冷靜地帶觀眾探索馬來西亞的猛鬼地點，讓人對她完全改觀。

點擊回顧林婷上一輯的表現：

+ 4 + 3 + 2

而在《入住請敲門4》首集，林婷和莫竣名、Anson Lo一起到京都古舊的溫泉酒店探險，他們深夜走到酒店地庫的宴會廳，而林婷更近距離聽到有「男聲」警告她，把她嚇得呆掉，並且直言想「快啲走」。同一時間，畫面中陰陽眼的標示指出林婷身旁有個黑影突然站起來，但林婷嚇倒後，黑影便立即縮回去。林婷在第一集表現大膽，更讓人期待往後她的表現。其實過往也有不少靈異節目女主持表現「勇武」，讓我們一起回顧她們的過往表現。

1.岑寶兒（阿夢​）

原本一直在無綫電視做閒角的岑寶兒（花名「阿夢」），2000年落選港姐入行，於2012年離開無綫轉投有線。她隨即成為有線王牌節目《怪談》的主持，夥拍梁思浩一起靈探。而她自稱成為靈異節目主持期間，遇過不少怪事，幾乎每集都嚇破膽。而其中最經典是她和攝製團隊一起到馬鞍山落禾沙里招魂，她「疑似」突然水鬼上身，衝到海中心意圖「自殺」，後來合4人之力才幫她抬回岸邊。而事後她接受記者訪問時，坦言對發生過的事沒有印象。而另一最讓人深刻的就是當年怪談曾經以「冥婚」為題，節目組有意安排她與已故藝人冥婚，此舉惹來極大爭議，更讓她和梁思浩被炮轟，因而擱置。岑寶兒2014年與圈外男友結婚，後來誕下一女，為了專心照料家庭而退出娛樂圈。

梁思浩與身旁的岑寶兒，曾經與一起主持怪談。（VCG）

2.林熹瞳（原名：陳曉華）

林熹瞳（Rachel）原名陳曉華，她是觀眾深刻的「怪談女」之一。而相信不少觀眾還記得司徒法正師傅的名句「出事架嘛！」，其實此句就是源於Rachel到馬來西亞的佛廟靈探，當地有許多未下葬的屍體。當日司徒法正不舒服在車上休息，導演指示Rachel打開棺木看屍體，不慎跌倒「親吻」屍體，司徒法正立即走出車外，得悉事情後直斥「咁樣會出事架嘛！」 而事後Rachel的確「出事」，她因身體不適送到當地醫院，醫生檢查後發現她細菌感染，需要留醫4天。而她現在已經離開「靈異界」，主力拍攝電影和電視劇，除了擔任幕前，2015年也曾經自編自演電影《我們停戰吧！》，與林文龍合演。

林熹瞳是出名的怪談女。（林熹瞳Facebook）

曾經是靈異節目女主持的還有她們...