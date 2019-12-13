【12星座】聖誕禮物指南　浪漫雙魚愛飾物　處女要求又靚又實用

12月最讓人興奮又期待的日子當然就是聖誕節了。對於女生來說，聖誕節最開心的事情莫過於到處都是誘人的大減價，但是聖誕除了是個瘋狂購物的節日之外，也是女生們很期待的收禮物日子，不管是來自情人還是朋友，聖誕節交換禮物已經成為了一個指定動作。 不過要預備一份有驚喜又適合對方的禮物真的讓人很苦惱。無從入手的朋友，不妨可以參考一下以下的12星座禮物清單，為對方送上一份合心水的禮物吧！

在12月最期待的莫過於收聖誕禮物！不過在另一方面，要想到送什麼禮物給身邊的人也是一大難題。(pimtha@IG)

台灣的屈臣氏最近就分析了一個12星座的送禮攻略，根據不同星象星座的性格特徵，選出了最合他們心水的禮物，參照這個攻略就不會因為送錯禮物而破浪費一番心機了。

火象星座

火象星座 (人馬座、白羊座、獅子座)就是熱情的代表，總是充滿活力的她們很享受受到旁人的注目，因此任何可以讓她們變得顯眼又突出的物品就最適合，她們最喜歡誇張、吸睛、看上去華麗的禮物，可以選擇一些色彩大膽、外表包裝華麗的化妝品、服飾等等，例如鮮紅色的唇膏或者外套、誇張的耳環等等。

只要外表華麗、奢華又高貴的東西就肯定可以讓火象星座們收到後開心不已。(diormakeup@IG)

土象星座

土象星座 (山羊座、金牛座、處女座)是一貫的實際派，而且對於美麗的物件有一定的要求和鑑賞能力，所以她們對禮物的要求頗高，不但要實用，還要外表足夠吸引她們的注意力，是個非常高要求的3個星座。建議大家可以挑選一些聖誕特別版月曆或者一些限量版的眼影、唇膏套裝等，不但包裝漂亮，而且還可以在日常使用，一次滿足她們兩個願望。

實際得來又要外表漂亮，這種聖誕月曆或者聖誕套裝就正中土象星座的下懷。(jomalonelondon@IG)

風象星座

風趣幽默又充滿智慧的風象星座 (天秤座、水瓶座、雙子座)，同時還會帶點個性，有一套自己獨特的風格，因此一些有特別意義又或者知性的禮物就可以讓她們感到心情愉悅。送禮物時可以選擇一些能增添個人魅力或者居家氛圍的禮品，例如香水、香薰沐浴產品、家居蠟燭、家居裝飾等等，都是最合風象星座心水的禮物。

家居裝飾或者是香薰蠟燭等等都有生活品味的物件都十分合風象星座們的心。(zarahome@IG)

水象星座

心思細膩又非常感性的水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）就像是少女一樣，充滿想像力的她們最喜歡幻想浪漫的場景。因此一些夢幻又少女的禮物就最適合她們，即使這些禮物都是不實用的東西都沒關係。例如是水晶手鏈、公仔或者包裝非常唯美的化妝品都可以俘虜她們的少女心。