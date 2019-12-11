《延禧攻略》續集12月Netflix上架　新女主角話題度完勝吳謹言？

《延禧攻略》續集《金枝玉葉》將會於12月31日在Netflix上架，演員名單仍見聶遠與吳謹言名字，只是劇集重點將會是魏瓔珞的女兒「昭華公主」與爾晴的兒子「福康安」與弘晝的女兒後來的故事，令觀眾們十分期待！

《延禧攻略》當年大熱，更登上2018年度google香港區最多人搜尋關鍵字。（《延禧攻略》劇照）

吳謹言聶遠有得留低 魏瓔珞的女兒與爾晴的兒子代續前緣？

《延禧攻略》大受歡迎，自播放完畢後，不斷傳出播放續集的消息，而導演于正終於在微博正式公布延禧攻略番外篇《金枝玉葉》的消息，於今年年底（12月31日）在Netflix正式上架，一如所有Netflix劇集，所有集數一併上線，伴大家倒數，相信不少觀眾會不眠「煲劇」。

【點圖率先透露】《金枝玉葉》故事及感情線，與上集這奸角有關連？＝＝＞

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《延禧攻略》中，洋洋灑灑70集，交代了魏瓔珞、乾隆與富察傅恒一生的愛恨情仇，穿插宮廷的勾心鬥角，雖然觀眾們對追看完畢後大感不捨，十分希望「原班人馬」演出後續故事，但《金枝玉葉》的背景雖然跟《延禧攻略》一樣，但卻是魏瓔珞的女兒「昭華公主」與爾晴的兒子「福康安」與弘晝的女兒後來的故事，而在公開的演員名單中，「原班人馬」中亦只有吳謹言與聶遠榜上有名，但他們的戲份相信未如上集般重，取而代之的是王鶴潤、王一哲、王宇威與許曉諾等主演。

王鶴潤為拍攝電影《誰的青春不迷茫》時，竟為了角色需要而剪掉一頭長髮。（《誰的青春不迷茫》劇照）

新男女主角大有來頭 25歲王鶴潤曾為拍劇剃光頭？

《金枝玉葉》由王鶴潤飾演七公主「昭華公主」，爾晴的兒子「福康安」則由王一哲飾演，原來兩位年輕演員同樣令觀眾期待。

現年25歲的王鶴潤，5歳已成童星出道，在內地劇集《兒童簡筆畫》當主角。她在2013年考上中國傳媒大學，修讀編導科目，不但成為校花，更被稱為「氧氣女神」。她拍攝電影《誰的青春不迷茫》時，竟為了角色需要而剪掉一頭長髮，更為求達到演出效果，要求對手用力掌摑她，表現專業；而且她也被譽為「御用公主」，時時飾演公主角色，如《扶搖》中的佛蓮與《如懿傳》中的柔淑長公主。今次飾演昭華公主，不知又有否「遺傳」到觀眾最愛看魏瓔珞鬥智與愛恨分明的戲份？

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至於25歲的男主角王一哲，同樣畢業於中國傳媒大學，但主修播音主持，曾拍攝了《朝歌》、《鳳求凰》等電視劇，是次飾演富察福康安，謀權舵勢，卻又愛上昭華公主，令觀眾大感期待。

25歲的男主角王一哲是次飾演男主角富察福康安。（于正微博）

回顧《延禧攻略》愛情觀：先說出口就輸

看《延禧攻略》，華衣美服自然賞心悅目，但當中後宮博弈，甚至最後愛情場上的鬥智鬥力，相信最為揪心。佘詩曼飾演的嫻妃，後曾為皇后，向乾隆發難後曾質問魏瓔珞，為何她一生只愛皇帝一人，卻輸給不她深情的魏瓔珞。魏瓔珞的回答，亦成為全劇最令人津津樂道的一句對白：「皇后娘娘，您一往情深，可為什麼要告訴他呢，先說出口的人，就已經輸了。」

由堅決認愛傅恆至甘願受罰，到對傅恆失望而決斷離場，再「遇上」乾隆。魏瓔珞在劇中先後有過兩段刻骨銘心的情，她對愛情大概可以兩字詞概括：夠狠、夠耐性。她當上妃子後，曾因被乾隆誤會後，隨同太后暫居圓明園三年，既有無比耐性，也夠狠心，讓乾隆寂寞時更覺非她不可。

有人會認為魏瓔珞的小計謀，不過是于正的套路，放回現實離開3年情人恐怕都轉了又轉，更何況要是真情真愛，何需用計謀，何懼說出口？不過，熱戀時伴侶一小時不回訊息我們都嫌長，我們到底是因為單純的想念，還是因為自己內在的空洞，令注意力只能放到對方之上？魏瓔珞說的雖非聖旨，但在愛情路上，絕不失卻自己，卻永遠是真理。《延禧攻略》續集，昭華公主成長時將經歷被袁春望虐待的一段，有傳獲救後間歇性產生袁春望人格，在愛情上會是像母親決斷離場，還是像袁春望偏執獨愛魏瓔珞一人，實在令人期待。

點圖重溫《延禧攻略》的愛情金句＝＝＞