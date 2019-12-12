【驚安之殿堂】荃灣新店「十大藥妝優惠」　$10小食區性價比極高

日本驚安之殿堂（Don Don Donki）荃灣分店於今天（12月12日）開幕，新店面積接近三萬尺，是尖沙咀店的兩倍以上。除了原有的貨品外，新店亦引入了多款日本美妝品，配合新店開幕的限時優惠，非常吸引。 攝影：黃寶瑩

日本驚安之殿堂（Don Don Donki）荃灣分店於今天（12月12日）開幕，新店面積接近三萬尺。

荃灣分店位於荃灣西鐵站上蓋的海之戀商場，交通非常方便。店舖空間寬敞，產品種類更豐富，除了原有的購物區域外，新店特別加設奶類及冷凍食品區、$10橫丁、生活百貨區、節日專區等，保證把日本的驚安之殿堂完完本本的搬到香港。

驚安之殿堂DON DON DONKI 是女生遊日必到的地方，新開的荃灣分店亦引入了多款獨家藥妝商品。

藥妝店是女生遊日必到的地方，荃灣店引入了多款獨家藥妝商品，當中包括大受日本女生歡迎的「Momo Puri蜜桃保濕系列」。該面膜曾獲具公信力的日本雜誌《LDK》實測中取得A級成績，最初引入香港時更掀起搶購熱潮。店員表示驚安之殿堂荃灣店，擁有全港款式最齊全的Momo Puri蜜桃保濕系列，有興趣的女生記得不要錯過。

店鋪表示荃灣店擁有全港款式最齊全的Momo Puri蜜桃保濕系列，有興趣的女生記得不要錯過。

新店十大藥妝優惠：

+ 6 + 5 + 4

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荃灣店除了擴闊了尖沙咀店的舊有貨區外，更新設了多個不能錯過的購物區域。但要注意荃灣店的營業時間與24小時營業的尖沙咀店不同，開店時間為每日早上9時至次日凌晨1時。

新增酒品區：

荃灣店特別從飲品區劃分出酒品區，引入多款賣相與味道同樣吸引的水果酒。

即使平日滴酒不沾的女生，遊日時也難以抵抗香甜水果酒的誘惑。相比起尖沙咀店的小貨架，荃灣店特別從飲品區劃分出酒品區，引入多款賣相與味道同樣吸引的水果酒。若輕酒精的水果酒無法滿足嗜酒女生，相信酒品區裡各式各樣的威士忌會是讓一眾愛酒人士更滿意的選擇。

新增生活百貨區：

全新的生活百貨區放置了大量家品與運動用品

全新的生活百貨區放置了大量家品與運動用品，包括多款冬日暖毯、坐墊等實用商品。另外，生活百貨區的瑜伽用品種類齊全，瑜伽墊、瑜伽球、多功能彈力帶等，迎合不同運動女生的需求。

新增「$10橫丁」與Food Court：

開放廚房「$10橫丁」

新店大大擴闊了熟食區域，更特設Food Court，方使消費者即場享用。熟食區有多款便當、炸物、關東煮、小食及甜品。關東煮的檔攤被設計成屋台，充滿日式風味。而當中供應的配料亦非常吸引，包括、豆腐魚餅、芝士燒魚卷、麻糬福袋等。另外，荃灣店內設有開放廚房「$10橫丁」，當中供應的大阪燒、可樂餅、水果盤等均以$10發售。小食的味道與質素相當不錯，美味程度甚有驚喜，以$10的價錢來說性價比極高，吃貨們絕對不容錯過！