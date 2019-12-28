迪士尼真人版公主電影顏值比較：Lily Collins根本神還原白雪公主

近年來電影公司不斷推出真人版的公主電影，如《阿拉丁》和《美女與野獸》等，成功在坊間掀起陣陣公主熱潮，加上片中高顏值的女主角也是電影賣座的原因之一，早前電影《Frozen II 》剛上映就掀起不少女生的少女心，更有電影公司揚言有機會推出真人版呢！

擁有濃眉大眼的莉莉柯林斯（Lily Collins）出演的白雪公主是不是你心目中最美的公主呢？《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》劇照

真人版的公主電影總是讓一眾女生回顧兒童時的幻想 （《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》劇照） 近年賣座的公主電影真人版都是有一個共通點，就是片中的女主角都是擁有高度的顏值，令到真人版的公主故事更加閃閃生光，吸納更多的票房收益，雖然當中不少出演女主角的都是荷里活當紅女星，不過其實亦都有灸手可熱的演員新生代，不知道以下哪一個出演真人電影版的「公主」最吸引你呢？你又認為哪一位「公主」顏值最高？

《美女與野獸》貝兒：Emma Watson

愛瑪·屈臣（Emma Watson）出演《美女與野獸》當中的Belle（貝兒）公主，不少網民都大讚十分合適。 （《美女與野獸》劇照）

相信一眾公主電影影迷的腦海中，最深刻的是在2017年上映由愛瑪·屈臣（Emma Watson）出演《美女與野獸》當中的Belle（貝兒）公主，當時不少Emma Watson的粉絲大讚劇中的Belle個性與現實中的Emma 如出一轍。

Emma Watson出演電影中貝兒公主一角真是十分合適 （《美女與野獸》劇照） 劇中的Belle是一個愛思考、愛閱讀、敢於發表自我和不畏於強權的人，與現實積極推動女權運動份子，並為女性在社會取得平等位置的Emma不謀而合，真實與虛構個性互相交錯，相映生輝，加上Emma配上她的知性美與高顏值，相信為《美女與野獸》電影額外加了不少分數。

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《阿拉丁》茉莉公主 ：Naomi Scott

近年迪士尼推出的真人版《阿拉丁》，票房的成績也是很不錯 《阿拉丁》劇照

電影《阿拉丁》是一套風格奇幻且帶點魔法感的愛情電影，並以阿拉伯傳說的神燈為故事的藍本，充滿中東色彩的電影，選擇了身為英國與印度混血兒的26 歲新生代演員娜歐蜜·史考特（Naomi Scott）出演Jasmine（茉莉）公主。她除了擁有富異國色彩的精緻五官外，更擁有一富天籟之音的歌喉，相信也是吸引影迷的原因之一。

劇中的Naomi Scott換了多套具異國色彩的中東衣服 《阿拉丁》劇照 即便是卡通版的電影《阿拉丁》，公主除了需要非一般的精緻五官外，更需要非一般的歌唱實力，在真人版的電影中Naomi Scott就親自為電影唱出屬於茉莉公主心聲的歌曲《Speechless》，在戲中的舉手投足都散發種種個人魅力，令整套電影生色不少。

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《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》白雪公主：Lily Collins

相信擁有濃眉大眼的莉莉柯林斯（Lily Collins）是公主真人版電影中的表表者。（《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》劇照）

擁有濃眉大眼的莉莉柯林斯（Lily Collins）在圈中一早以深邃大眼和甜蜜笑容擄獲不少粉絲芳心，相信迪士尼揀選Lily Collins當白雪公主或多或少基於她是一個樣子甜美的女生。電影中的白雪公主天真爛漫，即便繼母不斷使用詭詐而令自己失去應有的王室生活，可是她並沒有怨天尤人，反而一直努力地生活。

Lily Collins擁有仙氣迫人的外表 《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》劇照 電影中的白雪公主擁有仙氣迫人的樣貌，與現實中的Lily Collins一樣，她擁有根根分明纖長睫毛，配合濃眉大眼簡直是令人眼前一亮，加上她本人對媒體感興趣，曾經在Los Angeles Times、ELLE Girl和Seventeen等著名的時裝雜誌寫過文章，即便是頂著素顏的她也是一個典型的大美女，難怪當時電影剛上映的時候，不少網民都大讚是次的選角是明智之舉呢！

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即將迎接2020年，倒數派對又是一個「扮鬼扮馬」的時刻，構思變裝主題與朋友一同改變平日予人的感覺，假如你正在籌備一個專屬女生的派對，不妨選擇以「公主」為派對的主題，增加多點派對時的夢幻感呢！