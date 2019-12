【單身過聖誕】5部愛情電影超揪心經典對白　讓你好好痛哭一場

「街裡愛人一對對,互送鮮花千杯不醉……」每逢聖誕節,單身的朋友便大感苦惱,朋友們都去拍拖,剩下自己一個,外出吃不到情侶大餐,戲院看電影又夾在情侶中間,尷尬得很。倒不如「毒自」宅在家過一個單身聖誕,看愛情影,揪心的經典對白讓你痛哭一場,哭過後或者可以令你感覺爽一點!

單身的你,聖誕不想外出,不如宅在家看電影,痛哭一場或者可以令你感覺爽一點。(Unslash.com)

《Closer》:互相背叛的四角戀 現實又空虛

愛在哪裡?我看不到,我觸摸不到,我感覺不到。 Alice -《Close》

Alice:「愛在哪裡?我看不到,我觸摸不到,我感覺不到。」(《Closer》劇照)

兩個陌生人在馬路間云云人海中相遇,碰到一場小車禍後,Natalie Portman一轉身說"Hello, stranger.",故事就由這句簡單的對白開始。有人說《Closer》是一部經典的愛情電影,因為電影裡能每每道出都市人戀愛的壞習慣,情侶由彼此陌生、遇見、相愛、熱戀、出軌、說謊、傷害、分開、復合,來回重覆,通通都寫進故事裡。電影班底閃亮而觸目,由Julia Roberts、Jude Law、Natalie Portman和Clive Owen主演,四人分別代表著保守、浪漫、理性和慾望,性格截然不同卻走在一起,一段錯綜複雜卻很寫實的四角戀。愛情可能就是一樣令人猜不透的東西,既看不見,又觸摸不到,一旦愛上了便如主題曲所說"I Can't take my eyes off you"(Damien Rice - The Blower's Daugther)。愛情是隨機不定的,不能控制的。

《Marriage Story》:有些矛盾解決不到 深愛著卻要分開

所有的問題,其實一開始就發生了,只是我們那時正在熱戀。 Nicole - 《Marriage Story》

Nicole:「所有的問題,其實一開始就發生了,只是我們那時正在熱戀。」(《Marriage Story》劇照)

很多人都渴望能找到一個和自己一拍即合的另一半,談一場精彩的戀愛。可是,就算彼此相愛著,關係中也可以存在無數大大小小的問題。Netflix剛剛新出品的《Marriage Story》,講述Nicole(Scarlett Johansson)和Charlie(Adam Driver)的婚姻故事,外人看來合襯又幸福美滿的家庭,二人矛盾卻每日增加。一場激烈的吵架中,Charlie痛斥Nicole:「我希望你痛苦地死掉!」,說出多麼傷害的說話卻又忍不住抱著Nicole痛哭道歉。就算吵架多少次也解不開矛盾,很多事一直在積累,是價值觀的問題,沒有誰對誰錯。他們相愛著卻選擇離婚,離婚了卻可以做朋友。看到最後你會發覺故事雖平淡但揪心。

《Edward Scissorhands》:孤獨的愛要守一輩子

我愛你不是因為你是誰,而是我在你面前可以是誰。 Edward - 《Edward Scissorhands》

剪刀手愛德華:「我愛你不是因為你是誰,而是我在你面前可以是誰。」(《剪刀手愛德華》劇照)

愛一個人可以很徹底,徹底得可以為對方獻上生命的全部。如果喜歡看浪漫淒美又帶點聖誕氣氛的愛情故事,一定不能錯過1990年上映的《Edward Scissorhands》,中譯《幻海奇緣》或《剪刀手愛德華》。鬼才添布頓執導,永遠不會令人失望,並由Johnny Depp和Winona Ryder主演,二人更因這部電影一舉成名。科學怪人Edward的雙手就是剪刀,由神秘古堡走出現實的人類世界,別人眼中是個恐怖的怪人,可是他卻純真得如小孩,坦率直接,創造力強,他為了愛人Kim,即使要獨自背負罪名,也可以不顧一切,「因為你要我做的」。電影的結局是故事的亮點,絕對不能錯過!

《500 Days of Summer》:徒勞無功的愛 從失戀中成長

你知道什麼最爛嗎?當你意識到你所相信的完全是垃圾。 Tom - 《500 Days of Summer》

Tom:「你知道什麼最爛嗎?當你意識到你所相信的完全是垃圾。」(《500 Days of Summer》劇照)

你相信命中注定嗎?很多人看過《500 Days of Summer》都覺得女主角Summer是個婊子,當初說過自己不相信愛情和婚姻,與Tom甜蜜戀愛,Summer說她突然有一天睡醒就覺得不應該再與Tom一起,二人於是分手,她隨即走去與別人結婚。愛情本是可笑的事,也許愛情就是這樣,理想和現實有時總有距離,只是可憐的Tom想多了,以為自己遇上真命天女,最後卻徒勞無功。故事擊中不少觀眾的要害,真令人欲哭無淚。世上真的有命中注定嗎?相信只有經歷過才會知道。

電影另一值得欣賞的是用上特別的拍攝手法,很有新意。而且歌曲也很動聽,令人回味。

《六弄咖啡館》:脈弱的愛 遠距離才能看清彼此

愛情不會因為距離而脆弱,人才會。 小智 - 《六弄咖啡館》

「愛情不會因為距離而脆弱,人才會。」(《六弄咖啡館》劇照)

《六弄咖啡館》是一套催淚的作品,眼淺的話,記得準備紙巾。

這是一部有關青春的故事,由小說改編成電影,故事重點放在心蕊(顏卓靈飾)和小綠(董子健飾)的感情上。二人高中開始拍拖,然後升讀大學,分隔兩地。心蕊隨大學生活開闊了眼界,小綠則仍然是個純真的大男孩,他追不上心蕊的步伐,感情開始變質,最後......

相信這也是很多戀人的故事,別人說「Long D」的愛情很難守,因為大家少見面,感情容易疏離。但是電影告訴我們「愛情不會因為距離而脆弱,人才會。」

