【單身過聖誕】5部愛情電影超揪心經典對白　讓你好好痛哭一場

「街裡愛人一對對，互送鮮花千杯不醉……」每逢聖誕節，單身的朋友便大感苦惱，朋友們都去拍拖，剩下自己一個，外出吃不到情侶大餐，戲院看電影又夾在情侶中間，尷尬得很。倒不如「毒自」宅在家過一個單身聖誕，看愛情影，揪心的經典對白讓你痛哭一場，哭過後或者可以令你感覺爽一點！

單身的你，聖誕不想外出，不如宅在家看電影，痛哭一場或者可以令你感覺爽一點。（Unslash.com）

《Closer》：互相背叛的四角戀 現實又空虛

愛在哪裡？我看不到，我觸摸不到，我感覺不到。 Alice -《Close》

Alice：「愛在哪裡？我看不到，我觸摸不到，我感覺不到。」（《Closer》劇照）

兩個陌生人在馬路間云云人海中相遇，碰到一場小車禍後，Natalie Portman一轉身說"Hello, stranger."，故事就由這句簡單的對白開始。有人說《Closer》是一部經典的愛情電影，因為電影裡能每每道出都市人戀愛的壞習慣，情侶由彼此陌生、遇見、相愛、熱戀、出軌、說謊、傷害、分開、復合，來回重覆，通通都寫進故事裡。電影班底閃亮而觸目，由Julia Roberts、Jude Law、Natalie Portman和Clive Owen主演，四人分別代表著保守、浪漫、理性和慾望，性格截然不同卻走在一起，一段錯綜複雜卻很寫實的四角戀。愛情可能就是一樣令人猜不透的東西，既看不見，又觸摸不到，一旦愛上了便如主題曲所說"I Can't take my eyes off you"（Damien Rice - The Blower's Daugther）。愛情是隨機不定的，不能控制的。

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《Marriage Story》：有些矛盾解決不到 深愛著卻要分開

所有的問題，其實一開始就發生了，只是我們那時正在熱戀。 Nicole - 《Marriage Story》

Nicole：「所有的問題，其實一開始就發生了，只是我們那時正在熱戀。」（《Marriage Story》劇照）

很多人都渴望能找到一個和自己一拍即合的另一半，談一場精彩的戀愛。可是，就算彼此相愛著，關係中也可以存在無數大大小小的問題。Netflix剛剛新出品的《Marriage Story》，講述Nicole（Scarlett Johansson）和Charlie（Adam Driver）的婚姻故事，外人看來合襯又幸福美滿的家庭，二人矛盾卻每日增加。一場激烈的吵架中，Charlie痛斥Nicole：「我希望你痛苦地死掉！」，說出多麼傷害的說話卻又忍不住抱著Nicole痛哭道歉。就算吵架多少次也解不開矛盾，很多事一直在積累，是價值觀的問題，沒有誰對誰錯。他們相愛著卻選擇離婚，離婚了卻可以做朋友。看到最後你會發覺故事雖平淡但揪心。

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《Edward Scissorhands》：孤獨的愛要守一輩子

我愛你不是因為你是誰，而是我在你面前可以是誰。 Edward - 《Edward Scissorhands》

剪刀手愛德華：「我愛你不是因為你是誰，而是我在你面前可以是誰。」（《剪刀手愛德華》劇照）

愛一個人可以很徹底，徹底得可以為對方獻上生命的全部。如果喜歡看浪漫淒美又帶點聖誕氣氛的愛情故事，一定不能錯過1990年上映的《Edward Scissorhands》，中譯《幻海奇緣》或《剪刀手愛德華》。鬼才添布頓執導，永遠不會令人失望，並由Johnny Depp和Winona Ryder主演，二人更因這部電影一舉成名。科學怪人Edward的雙手就是剪刀，由神秘古堡走出現實的人類世界，別人眼中是個恐怖的怪人，可是他卻純真得如小孩，坦率直接，創造力強，他為了愛人Kim，即使要獨自背負罪名，也可以不顧一切，「因為你要我做的」。電影的結局是故事的亮點，絕對不能錯過！

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《500 Days of Summer》：徒勞無功的愛 從失戀中成長

你知道什麼最爛嗎？當你意識到你所相信的完全是垃圾。 Tom - 《500 Days of Summer》

Tom：「你知道什麼最爛嗎？當你意識到你所相信的完全是垃圾。」（《500 Days of Summer》劇照）

你相信命中注定嗎？很多人看過《500 Days of Summer》都覺得女主角Summer是個婊子，當初說過自己不相信愛情和婚姻，與Tom甜蜜戀愛，Summer說她突然有一天睡醒就覺得不應該再與Tom一起，二人於是分手，她隨即走去與別人結婚。愛情本是可笑的事，也許愛情就是這樣，理想和現實有時總有距離，只是可憐的Tom想多了，以為自己遇上真命天女，最後卻徒勞無功。故事擊中不少觀眾的要害，真令人欲哭無淚。世上真的有命中注定嗎？相信只有經歷過才會知道。

電影另一值得欣賞的是用上特別的拍攝手法，很有新意。而且歌曲也很動聽，令人回味。

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《六弄咖啡館》：脈弱的愛 遠距離才能看清彼此

愛情不會因為距離而脆弱，人才會。 小智 - 《六弄咖啡館》

「愛情不會因為距離而脆弱，人才會。」（《六弄咖啡館》劇照）

《六弄咖啡館》是一套催淚的作品，眼淺的話，記得準備紙巾。

這是一部有關青春的故事，由小說改編成電影，故事重點放在心蕊（顏卓靈飾）和小綠（董子健飾）的感情上。二人高中開始拍拖，然後升讀大學，分隔兩地。心蕊隨大學生活開闊了眼界，小綠則仍然是個純真的大男孩，他追不上心蕊的步伐，感情開始變質，最後......

相信這也是很多戀人的故事，別人說「Long D」的愛情很難守，因為大家少見面，感情容易疏離。但是電影告訴我們「愛情不會因為距離而脆弱，人才會。」

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