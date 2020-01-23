人人都愛聽那些由零到成功的勵志故事，要是當中主角以「靠父幹」為起源，即使當中的故事有多動聽與堅持，彷彿會一下子抹殺掉主角的付出。 湯洛雯（Roxanne）為湯鎮業姪女、湯鎮宗女兒，當年參選香港小姐的確是贏在起跑線；不過，沒有換來三甲名次之餘，卻只得到「星二代」、「花瓶」等冷嘲熱諷。面對各種標籤，有過不快與介懷，但她卻相信默默耕耘下，總有一天大家都會看到她的努力；直到現在，人人都稱她的本名或是「靚湯」。

在訪問過程，記者也準備了快問快答環節，讓大家更了解湯洛雯，你又會估到她的選擇嗎？

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湯洛雯指「靚湯」這名字是選香港小姐時，粉絲替她改的；其後就連同事也跟隨這叫法，一開始的她並不習慣，更感尷尬，後來才覺得是一個十分親切的稱號。（黃舒慧攝）

未遇世界末日，卻遇上截然不同的人生

於倫敦大學主修心理學的湯洛雯，也貫徹始終希望畢業過後能成為心理醫生，亦因為不愛任何比賽和競爭，從未有過參選香港小姐與成為藝人的念頭。反而是媽媽觀察到湯洛雯從小到大的表演慾強勁，於是連續數年著她參選。

湯洛雯回憶當時的想法：「選港姐都是媽媽叫我去，我並沒有特別想選。」參選那年為2012年，也是世界未日傳言的那個年頭，「那年每個人都說是世界未日的來臨，我就認為既然也是世界未日，那就選港姐了。我真的是這樣想的。」湯洛雯道。2012年世界末日的傳言，令她鼓起勇氣參選；可最後，世界末日沒有出現，卻將湯洛雯推向另一人生路向。

各種標籤仿似把她的努力一下子推倒

因家庭背景的關係，參選期間被傳媒貫以「星二代」之名，受盡眾人的目光，不過卻沒讓她成功突圍擠進三甲。每年都有一部份落選港姐能獲得簽約機會，湯洛雯亦不例外，而比較幸運的是，翌年就能加入《愛·回家》劇組。努力適應新環境、為第一次演戲而學習，然而觀眾仍是把焦點放予其「星二代」身份。

過往於溫室成長、未經歷過「社會大學」的湯洛雯固然難以適從這一切：「那時選港姐，報紙總說我有後台，不開心是在於所有都是自己努力換來，其他人會覺得我是有幫手，但其實我沒有。」

然而，事實亦證明「星二代」沒爲湯洛雯帶來光環，也沒有別人所說的捷徑，比起同屆港姐出身的朱千雪、黃心穎等發展，湯洛雯似是走得比別人慢，出道數年大抵只有出演配角的機會。如果要說其他行業靠努力就能成功捱出頭，那麼娛樂圈這條路卻需要運氣與雙倍努力，否則便容易給每年的新人所取代，於是湯洛雯唯一可做的就是積極裝備自己、靜待機會。

如果自己好努力，終有一日大家就不會再說你是誰的女兒，而是會直接說你的名字。 湯洛雯

對於自己一路走來的路，湯洛雯並沒半點抱怨，亦認為自己比入行前更樂觀。（黃舒慧攝）

從小被教導「一加一不等於二」

沒有左顧右盼，機會來臨時只有努力做好，這種毫不畏懼、慢慢捱過來的行徑原是來自湯洛雯的樂天性格與爸爸的說話，她憶述：「他說『這世界上很多事情都不是一加一等於二，雖然你努力，但同時心態上亦要調節，有些事情未必可以如想像中一樣的結果。』故湯洛雯會用上「一加一不等於二」的座右銘鼓勵自己：「一定要努力才能有機會，如果你不努力就一定沒有機會。」直至2017年，終得到《燦爛的外母》女主角證明自己的實力。

回顧那成長道路，湯洛雯卻沒有任何抱怨：「我不覺得自己走的路多了，我只是在走一條屬於自己人生的路而變成今日的我，亦都慶幸自己經歷過的事情，令我喜歡現在的自己。」種種經歷，反倒讓她變得更樂觀，看待事情也會想得更遠。除應用於工作，也放諸戀愛上。

仍憧憬愛情：你是真心，我才會夠膽把心交出來

與羅天宇結束4年情過後單身至今。對於愛情，湯洛雯卻毫不心急。湯洛雯直言從前的她傾向外貌協會的一群，10多歲時著重外表；20多歲沒安全感，希望對方能夠給予安全感；到現在，卻想尋找一個成熟穩重，令她感到安心的一個人。

以前細個基本上不用了解就可一起，但長大了便一定要先了解。 湯洛雯

鏡頭前的湯洛雯，總是充滿自信；然而面對愛情，她卻自認自己極級被動、欠缺安全感：「我要好清楚你是真心，我才會夠膽把心交出來，所以我需要好長時間去醞釀。如果有一日我不是以長時間去醞釀的話，那一定是我非常喜歡的一個人。」

湯洛雯熱愛美食，並認為食得是福，不會介意別人的說話。（黃舒慧攝）

「肥嘟嘟」又如何：輕鬆，減到就減

外界對於湯洛雯的感情特别關注外，亦對她的身形作出批評，就如擔任香港小姐2019決賽評判的打扮亦被指幸福肥，甚至更被下令減磅拍劇。對此，別的女生或會喊苦失落，但對於喜歡進食的湯洛雯來說，卻能保持一份豁達，甚至會拿着報導與家人笑談一番。

在她看來，剎那的言語、別人的看法不會直接影響到自己，圓潤或否，都不會放諸心上，大概只有健康才是對自己最重要，更笑言：「輕鬆，減到就減。」無論對於工作、戀愛，還是減磅，遇到不如意或別人的批評，湯洛雯都會盡情找朋友、家人發洩，把話說開後就能回復心情，她道：「可能我的性格偏向比較今日不開心，明天就已經不記得，不會放在心太耐。」

湯洛雯認為世界上的每個人也會有不同的際遇，才可有不同故事與別人分享。（黃舒慧攝）

尋找自己步伐：人生如是、減肥如是

她更回憶指曾經害怕過身形變瘦的自己：「因為我曾經有段時間身體不太舒服，吃不下食物，不停變瘦，亦沒有開工；我很害怕看到這樣的自己，怕會變成厭食症，因此我不停迫自己進食，直至變回健康食法。」「不要爲了減肥而放棄自己的食慾，因為『食得是福』這句說話是真的，當有一日你吃不下食物，你會知道其實食慾是一個幸福來的。」

學習如何從生活中享受快活，找到自己步伐，不僅是湯洛雯的減肥態度，也是她在演藝工作上的實踐，終迎來一個接一個的重要機會，取代黃心穎補拍《法證先鋒IV》快將播出，教人拭目以待。

湯洛雯現已成功回復纖幼身形，她在訪問時與社交平台亦分享過她的減磅方法：

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