調查斷定是否自拍失控？過份在意「最好形象」　與他人親密感較低

你的社交平台會否有朋友不斷發佈自拍照？甚或那是你自己？那你又知否需經過多少張「草稿」才有勇氣上載照片？

你喜歡自拍嗎？（《男朋友》劇照）

不論是自己或是別人，相信大家拿起手機自拍時總不能做到「一Take過」，第一張照片一定是自己未準備好的樣子，又或是光線不足、角度顯胖等狀況傾巢而出，於是只能一拍再拍，即使拍到滿意的照片，也定必透過修圖app為照片進行調色，甚至修飾皮膚瑕疵，結果一張照片往往需要經過一段長時間才能夠成功上載至社交平台。不過，那等於要拍多少張才能完成這過程呢？

有調查指出，原來只有5%的女性指自己只拍一張自拍照就感到滿意。（Kinga Cichewicz／unsplash）

自拍多少張才滿意？

根據英國《每日郵報》報導，美國佛羅里達州一間健康治療中心Florida House Experience曾就此進行過一項調查，了解大家對自拍照的滿意程度，例如是上載照片前所拍大約多少張照片，同時又用上多少時間去修飾照片。

參與調查的人數當中，就只有5%的女性指自己只拍一張自拍照就能達到滿意效果；而有接近一半的女性表示，她們會拍攝2至5張照片才能從中找到滿意的一張；亦有超過46%的女性需要自拍6張以上的照片來選擇較好狀態的一張。不過，更厲害的是，當中有超過17%的人會拍攝11張或以上的照片才會感到滿意。下次自拍後、刪相前，不妨檢視一下自拍次數，看看自己會否過份執著。

自拍過後，你又會花上多少時間編輯圖片？(Vcg.com)

那又會花上多少時間編輯圖片？

對於編輯圖片，調查則指出，男女兩性平均會至少花上1至3分鐘時間，其次是4至6分鐘，不過亦有少部份的女性會花上20分鐘來編輯該自拍照。就以上兩項問題，有88%的女性解釋拍攝如此多的原因是由於自己會不自覺與社交媒體上的他人作出比較，同時有47%的女性亦表示隨年月過去，自信心亦跟隨下降。

美國心理學家Peggy Drexler指出習慣經常自拍的人，大多沒什麼自信。(Vcg.com)

自拍等於迷戀自己還是沒自信的表現？

美國心理學家Peggy Drexler亦曾在《今日心理學》中撰文，指出自拍是對外觀和自己的迷戀，自我意識強大，認為朋友與追隨自己的人都有興趣觀看自拍照，同時她亦道出愛自拍的人真實想法：

大概，凡事也應適可而止，自拍與發佈照片應是為了記錄當刻的時光，而不是希望討好別人。

（資料來源：《每日郵報》, 《今日心理學》）