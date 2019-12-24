2004年香港小姐冠軍徐子珊入行15年，過去在娛樂圈發展不錯，不論在無綫還是內地都有不少演出機會。只是她近年淡出幕前，從2017年開始修讀香港大學心理學碩士課程，今年完成碩士課程。而子珊近日接受媒體訪問時，宣布退出娛樂圈。踏入40歲的她，決定賣車賣樓，移居歐洲繼續讀書追夢。

徐子珊踏入40歲，決定送大禮給自己。（IG@_katetsui）

徐子珊這個決定，讓不少觀眾覺得驚訝。過往香港小姐冠軍的發展似乎是條「公式」，透過選美進入娛樂圈，美貌與智慧並重的她們仿佛像天注定般遇上富家公子或金融才俊。她們最後退出娛樂圈的理由都是嫁入豪門，然後專心照顧家庭。千禧年後的港姐冠軍，雖然有不少已經成為富貴少奶奶，但仍有些會打破慣例，走不一樣的路。

點擊看不嫁豪門的港姐冠軍：

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能追夢比嫁入豪門更幸福？

徐子珊放棄過去建立的名氣、經營多年的演藝事業，搬到歐洲重新起步，在旁人眼中是可惜。而作為港姐冠軍，自然也有不少人比較她與其他港姐冠軍的際遇，縱然已是21世紀，仍有人會覺得豪門生活對女人而言是幸福定律，徐子珊這般辛苦打拼，40歲仍單身，選擇繼續讀書就是「逼於無奈」下的選擇。絢爛的貴婦生活，表面是糖衣，作為旁人，我們永遠都看不到當中辛酸。即使有萬般委屈，也不能輕易說出口。反倒徐子珊沒有束縛，輕鬆自在，想做就做，厭倦了娛樂圈天天「賣樣」、連「生粒暗瘡都覺得自己錯」的生活，就放下一切到歐洲追夢。徐子珊過去多年苦心經營事業，生活雖不及少奶奶愜意，但苦盡甘來有屬於自己的積蓄，才有了今天可以追夢的「本錢」。

身邊有些朋友，30以後就不再慶祝生日。其實40歲，不一定是大關，可以是值得慶祝的日子。而徐子珊在40歲，不如其他港姐冠軍般急着結婚生子，對感情隨遇而安，就是繼續進修自己有興趣的心理學，轉而到節奏更慢更適合自己的歐洲生活。其實年齡大關，也沒甚麼可怕。

徐子珊過去演藝事業發展不俗。（IG@_katetsui）

40大關不一定難過？

女生常常覺得每10年就是一個大關，每當踏入30、40之齡感到焦慮似乎已成通病，看着身邊朋友結婚生子，自己依然單身。事業上有一定成就，卻有找不到下一個目標。有句俗話是「女人四十爛茶渣」，總有種思想覺得女人的價值會隨住年齡下降，因此到了一定年紀，家中長輩都忙着催婚，加上「適婚年齡」這類字眼，讓你壓力更沉重。其實換個角度想，歲月讓你皺紋多了，容貌不及從前，經歷卻同時讓你更有智慧，讓你有更多資源做自己想做的事，其實比起年輕，你大可以活得更加寬容自在。