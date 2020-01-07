【馬林】34歲就當上芬蘭總理　卻因胸大、未婚生子被質疑工作能力

被質疑年齡、被嘲笑售貨員出身……她憑什麼34歲當上全球最年輕國家領導人？

馬林有着北歐人典型的帶有雕塑感的立體五官，精緻的面容有如芭比娃娃。（Twitter@James Dillon-Godfray）

全球最年輕的總理、34歲、女性、未婚生子、單親家庭…… 光是這幾個標籤，最近兩天，芬蘭女總理在媒體的報導中賺足了關注度。 12月8日，34歲的馬林（SannaMarin）以32票對29票的優勢擊敗黨內對手安蒂林特曼（Antti Lindtman），10日正式接任總理之職。 消息一出，無數人也被這位年輕+高顏值的女總理圈粉了。在網上，就有人po出了馬林穿著一襲白色低胸裙的美照。

但隨即，國內一些網友的評論卻變了味。

「34歲，有點老」、「胸大無腦」、「女性執政，芬蘭亡國」。

除了基於女性身材的評頭論足，最大的質疑聲來源於只有34歲馬林憑什麼做上女總理？

甚至有人開始惡意揣測馬林的背後升官之路。

▼▼馬林首次在歐盟會議現身 即成為全場焦點（按圖放大）▼▼

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被惡意議論年齡、身材以及出身，馬林帶來的最大爭議除了年輕，還在於她和一般的領導人真的不一樣。這位有著模特身材的總理，喜歡穿各種晚禮服，出席各式平台像明星走秀、和男朋友時不時發ins秀秀恩愛、甚至可以毫無壓力地曬出哺乳照。沒錯，一國總理會像普通女生一樣在自己Ins上曬自拍。

作為芬蘭最年輕、也是當今世界最年輕的總理，34歲的馬林思想開放。她沒有結婚，但和男友去年生下女兒——艾瑪Emma Amalia Marin。並且女兒還跟母姓。儘管有了小孩，馬林仍然能投入工作，最長的時間長達16個小時，孩子出生後，她和男友輪流照顧孩子。在2018年的一次採訪上，伴侶馬庫斯也評價她「總能優先考慮最重要的事情」，並稱讚了她做事時的鎮定與專注。就這一位灑脫、自我，有個性的女總理，這兩天在網絡上仍然被不少人惡意揣測、嘲諷。

34歲的馬林思想開放。她沒有結婚，但和男友去年生下女兒——艾瑪Emma Amalia Marin。並且女兒還跟母姓。儘管有了小孩，馬林仍然能投入工作，最長的時間長達16個小時，孩子出生後，她和男友輪流照顧孩子。（Twitter@William Doyle）

從她的年齡到身材甚至官員身份，無一不被抨擊，「女性執政」這樣的詞也成了一些人輕視芬蘭政治的理由。除了國內網友，就連外國高官也不能避免歧視。在昨天，愛沙尼亞內部政長赫爾姆通過電視廣播，也表示出了對這位女總理的大加嘲諷，認為芬蘭已經墮落到讓一名女售貨員成為了總理。馬林第一時間也發布了推文表示，「我為芬蘭感到非常驕傲。在這裡，一個來自貧困家庭的孩子可以接受教育，實現生活所願。連售貨員都可以成為總理。」雖然總理態度始終謙和，但網絡上，這些充滿著偏見與「內涵」的話語，引起了國內女性感同身受的憤慨。

▼▼更多馬林的生活、工作照▼▼

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34歲的她憑什麼做上女總理？

從大學畢業到成長為芬蘭歷史上最年輕的女性總理，馬林用了多長時間呢？

答案：12年。

在一般人眼裡，不可思議。但你看了馬林正式踏入政壇前的經歷，會更驚訝。因為她真的太普通，太平凡了。馬林是個80後， 1985年11月出生於芬蘭首都赫爾辛基，成長在單親家庭，小時候家裡經濟狀況不佳，生活在一個租住的公寓裡。之後母親有了同性戀人，她常常被人輕視。雖然擁有特殊的家庭，但在馬林的成長中，始終充滿著溫暖力量，母親會鼓勵她，讓她相信自己可以做任何她想做的事情。

馬林成長在一個同性戀單親家庭。雖然擁有特殊的家庭，但在馬林的成長中，始終充滿著溫暖力量，母親會鼓勵她，讓她相信自己可以做任何她想做的事情。（Twitter：MarinSanna）

2004年，19歲的馬林從高中畢業，因為家境貧寒，獨立自主的她決定先自己掙錢再上大學。在此期間，她幹過麵包店售貨員，收銀員等等工作。當時，忙於生計的馬林根本不會想到自己會從政：「我感覺我和那些從政的人很不一樣，和我的背景完全不同。」靠著自己打工賺到的錢和國家的部分補助，馬林念完了大學，並拿到了坦佩雷大學行政管理信息的學士學位。



2010年，她加入了社會民主青年組織，人生的軌跡也在此發生了變化。因為形象靚麗，又大走親民路線，她從社會青年組織的第一任副主席，一下子成為坦佩雷市政壇新星——市議會主席。在此之間，馬林甚至沒有忘記學習，2017年，她拿到了坦佩雷大學行政科學碩士學位。

2010年，她加入了社會民主青年組織，人生的軌跡也在此發生了變化。因為形象靚麗，又大走親民路線，她從社會青年組織的第一任副主席，一下子成為坦佩雷市政壇新星——市議會主席。（Twitter：MarinSanna）

7年間，從連貧寒女生再到一國首腦，馬林不僅一步步改變了自己的人生，她還給世界帶來了更多震撼。這位辣媽手下領導著芬蘭一組「全女性」的班底領導，五大黨派的黨首都是女性，且四位都是35歲以下年輕女性。這在全球都是少有。

而人們目光都聚向這位美女總理時，馬林始終表現淡定。她表示自己從政的道路上從未考慮過自己的年齡是否過於年輕，或者自己是否會因為是女性而受到不公的待遇。在《紐約時報》的報導中，也給了馬林很高的評價：對許多人來說，她擔任領導人是「自然會發生的事」。可以看出，馬林能有今天的成就，靠的是她個人的努力、政績，一路走來，每一步都踏踏實實，有跡可循。

▼▼更多馬林的工作日常▼▼

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芬蘭沒有流淚的金智英

對於大眾而言，一個政府、公司的領導全部班底是男性，人們不會認為這是一個新聞。反過來都是女性，則變成了新聞。但在芬蘭，馬林的故事根本不足稱奇，早在一百年多年，芬蘭女性便開始為自己的權益抗爭。1906年，芬蘭成為世界上第一個女性擁有選舉權的國家，芬蘭女性們積極從政，1907年便誕生了17位女性議員。

在今年《紐約時報》發表一份芬蘭議會選舉數據：1983年大選中，女性佔據了30%的議會席位；2007年，女性議員比例超過40%；到今年4月，女性議員更占到了總議員人數的47%……政壇娘子軍的背後，是芬蘭對於女性從政的友好。

馬林是芬蘭有史以來的第三位女總理。（路透社）

同時，這份「友好」還滲透在國家的方方面面。在芬蘭，這是全球最適合職業女性的國家，在女性受高等教育，參與勞動力市場，以及商學院申請比例方面得分最高。同時，國家8週的帶薪產假，16週的產婦補助金，也充份保障了女性的權益。當女性進入工作環境，她們不必擔心職場天花板，以及結婚或懷孕被迫失業。 沒有歧視，同工同權，芬蘭創造出一個足夠平等包容的社會環境。近十年來，芬蘭在全球性別差異指數排名中從未超出前五名。

馬林在採訪中也對記者表示，當她立志要成為一名議員時，沒有人告訴她：「你是個女人，你不能從政。從另一個角度來說，打破偏見可以塑造一個國家，也可以改變了一個國家的社會格局。前幾天在歐盟峰會上，你能看見歐洲的是三位鐵娘子並列而站，談笑風聲，成為一道風景線。三位女性領袖分別是丹麥首相，芬蘭總理和德國總理。她們一個42歲，一個34歲，一個65歲。

馬林與德國總理默克爾都是女性總理（路透社）

新京報評價歐洲這些迄今為止產生的女性領導人，多是靠自己本事上位，沒有一位是靠男性親屬的蔭庇。她們和男性在政壇同場競技、公平競爭，最終在同一規則下勝出。但在世界上的某些角落，卻還有些人在用落後狹隘的標準看待她們；用惡意的揣測無限放大她們的某些衣著和行為。簡直好氣又好笑。

所幸她們足夠勇敢。她們不再顧及那些對沒有益處的看法，笑對那些無謂的攻擊，走上政壇、職場，做讓自己驕傲的自己。所幸整個世界越來越美好和包容。更多人站在她們那一邊，互相支持，堅定的，讓彼此成為更好的自己。