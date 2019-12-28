趙希洛入行十年首提名最佳女配角　「御用癲婆」棄當律師終成功？

趙希洛（Candice） 終憑早前飾演《金宵大廈》中憶子成狂的何太，首度入圍提名TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》的最佳女配角。入行逾十年且擁有高學歷的她，一直在演藝事業中密密耕耘，即便她飾演的多數是瘋癲或殺人犯的角色，她仍盡心盡力做每一個角色，發揮精湛演技，更有「無綫御用癲婆」之稱。

「無綫御用癲婆」趙希洛（Candice）今年終憑飾演《金宵大廈》當中憶子成狂的何太，首度入圍提名最佳女配角。（《金宵大廈》劇照）

為祟高的「演員夢」 放棄薪高糧準的職業

趙希洛（Candice）於2007年參加香港小姐競選並入圍五強，當時她從英國隻身回到香港發展自己的演員事業 (ig@lovecandice.c)

趙希洛（Candice）於2007年參加香港小姐競選並入圍五強，及後甘願放棄高薪糧準的職業，進入香港演藝圈追尋年少的演員夢。她入行前是一位前途一片光明的律師，更擁有法律與商業系學位和修讀國際商業及銀行學的碩士學位。趙希洛的爸爸—趙崇康更是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，加上有傳她父親與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，擁有過億身家，當時更有報導有傳她與家人一同居住在市值八千萬的梅道豪宅，所以有理由相信她是一位「富二代」。

有傳趙希洛與家人一同居住在市值八千萬的梅道豪宅，不過她平常的生活與平常人也沒有多大的分別 (ig@lovecandice.c) 可是，趙希洛（Candice）並沒有追隨「富二代」的物質生活，反而放棄當高薪厚職的律師，選擇投身收入不高且不穩定的合約藝員，全因她有一個祟高的「演員夢」。她曾經接受過其他報道說：「自幼看著不同類型的電視劇和音樂劇長大，對演戲產生濃厚的興趣。」於是，她視參加香港小姐競選為進入演藝圈的一個踏腳石，為走進演員路的夢想踏前一大步。

【按下圖看】趙希洛（Candice）更多的生活近照

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母親為前無綫藝員梁小玲 即是家人反對也堅持入行

「無綫御用癲婆」趙希洛（Candice）在多套的電視劇也是出演瘋癲或是殺人犯的角色（《八卦神探》劇照）

趙希洛（Candice）的母親是前無綫藝員梁小玲，相信進入過演藝圈的母親，深明演藝圈是一條滿途荊棘和挑戰的路，不想女兒受苦，因而當初堅決反對趙希洛入行。不過，趙希洛明白就算當上一名專業的律師，自己也是一個失去靈魂的人一樣。於是，她不理家人的反對，獨身一人由英國回到香港發展藝員事業，最終於十年後的今天，迎來首個甜美的果子。

《金宵大廈》為趙希洛（Candice）帶來更高的知名度 (ig@lovecandice.c) 獨身一人的趙希洛（Candice）曾表示自己的收入與當年一同修讀法律的朋友有一定的差距，就連朋友也替她擔心生活的問題，不過天性樂觀的她明言自己並不介意因追夢而令到收入有所減少，所以她盡量在多方面節省不必要的開支，如出入都是乘坐公共交通工具和不到昂貴的餐廳等。不過，家底豐厚的她其實可以不堅持這樣的生活，更可讓自己活得更像一個「富二代」，但她希望觀眾的焦點可以專注在其演技上的發展上，不想別人只在意她的家底。

「台上一分鐘 台下十年功」

趙希洛（Candice）與趙希洛（Candice）在圈中是很好的朋友 (ig@wong_manman)

天王巨星和歌影視后的唱功或是演技都需要經過歷練，努力鑽研演技也是趙希洛（Candice）的個人目標之一。入行十年的趙希洛（Candice）雖然並沒有擔當任何一部電視劇的女主角，但一部好的電視劇還需要眾多位出色的配角加持才能成就。

趙希洛（Candice）在《八卦神探》中的演技是大爆發（《八卦神探》 劇照） 在2014年，趙希洛在《八卦神探》飾演被親人忽視的男子余嘉勇，和變性後對愛情極度渴望的第三者鍾愷瑜，演技表現突出，被網民大讚是非常好戲之人，更需要多拍劇集。 同年，趙希洛在《華麗轉身》一劇中飾演酒店高層的潘南思也是大受觀眾歡迎，更入圍2015馬來西亞星光薈萃頒獎典禮當中的「最喜愛飛躍女藝人」，雖然最終沒有獲得獎項，但卻獲得不少知名度。

2015年推出的電視劇《實習天使》，趙希洛只是客串演出精神病人，卻因為繪聲繪影和超卓的演技備受不少網民肯定，當時期更被網民封為「御用癲婆」。

趙希洛（Candice）在《金宵大廈》當中出演一個憶子成狂的太太，大受網民的歡迎 (ig@lovecandice.c)

趙希洛（Candice）多年來演出的角色都是具有挑戰性的，不時需因應劇情而情緒大爆發，真是台上一分鐘、台下十年功。加上早前在火紅劇集《金宵大廈》當中，出演一個憶子成狂的太太，更被不少網民大叫：「何太實在太恐怖了，幾時會死之類的說話。」網民如此的入戲，難怪今年她首度入圍提名最佳女配角。

是趙希洛（Candice）好友的黃智雯，表明今年會盡力為她拉票 (ig@lovecandice.c) 首度入圍提名最佳女配角的趙希洛（Candice）在圈中人緣甚佳，不少朋友，如胡杏兒、黃智雯、胡定欣、李施嬅早前也一同為她慶祝生日。同樣是12月壽星的黃智雯更明言今年會全力為趙希洛拉票，更指明她多年是很值得獲得最佳女配角，希望今年她可以順利獲獎。

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