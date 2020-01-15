女生「八大初老症狀」：懶交朋友、不能熬夜　你中了哪幾樣？

不知從多少歲開始，每一年過得比翻書還要快，一頁又一頁就此翻過去，一年又一年飛快逝去。如今所謂的「九十後」當中已經有一批人，已踏入「三字頭」關口，隨年歲日長的生活是會充滿挑戰還是持續枯燥無味？

女生們踏入社會習慣了朝九晚五的生活後，是否發覺自己對於生活的熱忱已經大不如前？從前不顧形象地和朋友們一起大瘋大鬧，如今卻變得收斂，被社會條框約束了自己？從前和三五知己來一場「説走就走」的旅行，如今節假日卻寧願待在家裏休息？思想變得成熟，心態也變得被動，這有可能是「初老症狀」，快來看看你是否已經失去了青春的狂熱步向「初老」階段！

你是否已經有初老症狀 ？（theslowtraveler@IG）

症狀一：經常「話當年」

積累了不少人生經驗後，回憶也逐漸一點一滴地累積，你是否經常會陷入對於過去的懷念中？與人交談時，總會説起自己過去的經驗和生活，總是說：「想當年我……」。有時候甚至覺得，過去擁有太多美好，現實卻十分糟糕，更想要回到過去。

回憶過去的點點滴滴總是十分美好。（theslowtraveler@IG）

症狀二：懶得經營社交網站

年少時會花許多心力在經營自己的社交網站上，喜歡在社交網站上分享自己多姿多彩的生活，又或者抱怨生活中的諸多小事。長大後不想徒增煩惱，所以不再花時間用心經營社交帳號，變成幾個月更新一次動態，或者完全放棄更新，對管理社交網站變得有心無力。

經營社交網站反而徒增煩惱？（theslowtraveler@IG）

症狀三：不能熬夜

「不能熬夜」是許多人年紀漸長後，最常面對的問題。年輕的時候，動不動就會玩通宵，甚至一連通「幾晚頂」都不成問題。現在只要一聼到「通宵」二字就即刻「Say No」，所有活動都盡量安排在白天進行。如果真的不得已需要熬夜，需要用幾天時間去「復原」，有的時候就算沒熬夜，身體也經常感到疲憊。

通宵真的傷身傷神。（theslowtraveler@IG）

症狀四：不再拓展新的交友圈子

人長大後，已經有了自己的固定圈子，因此喜歡和老朋友聚在一起，聊著「天南地北」的話題。因爲習慣了和固定的朋友相處，因此不再積極認識新朋友，或者拓展新的朋友圈子。留在自己原有的朋友堆中，會感到更有安全感和歸屬感，不再費神費力在發展和維持新的人際關係上。

長大後害怕認識新朋友。（theslowtraveler@IG）

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+ 6 + 5 + 4

年齡只是數字，我們無法控制時間的流逝和年齡的增長，但是我們唯一可以掌控的是心態，保持年輕的心境至關重要。「初老症狀」只是一個人心態所響起的警鐘，不斷成長變得成熟之餘，不妨回想一下自己年少輕狂時的不羈與熱忱，不是停滯不前，而是在將來的人生道路上都能夠帶著「年輕的靈魂」勇敢地「跑」起來！