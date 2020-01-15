《Joker》華堅馮力士示威被捕　愛動物不穿皮鞋曾公然對抗Prada？

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《Joker》已先後在金球獎、第25屆影評人選擇大獎勇奪影帝寶座，亦非常大機會問鼎奧斯卡影帝。不過中間他就發生小插曲。 看着澳洲大火，動物流離失所，傷亡慘重，氣候問題值得全球關注，Joaquin Phoenix早前身體力行，參與示威，卻因涉嫌擾亂秩序被捕。

Joaquin Phoenix 早前在美國參加集會被捕。（Getty Images）

金球影帝 Joaquin Phoenix 身體力行聲援環保議題

1月11日，Joaquin Phoenix參與金像影后Jane Fonda在美國華盛頓國會大廈所發起的氣候危機示威活動「Fire Drill Friday」，當中奧斯卡影后Susan Sarandon、女星Maggie Gyllenhaal及老牌影星Martin Sheen同樣都有出席；和平集會事件發展到警方以涉嫌擾亂秩序拘捕在場當中147人，Joaquin更是其中一員，在被捕時，他沒有退縮，並站在示威者的最前方，獲粉絲大讚「影帝確是不一樣」，最後，眾人於同日已被釋放。

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... sometimes we have to take that responsibility on ourselves and make changes and sacrifices in our own lives.（有時，我們需要負起責任，為我們的地方改變和犧牲。） Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix在《第77屆金球獎頒獎禮》奪得「最佳男演員」時，也提到有關氣候問題。（Getty Images）

對演員來說，得獎是喜悅的時光，全球的目光都聚在一起，很多人會選擇感謝身邊一直扶持自己的人，而Joaquin選擇讓大家關心地球。

在《第77屆金球獎頒獎禮》上，Joaquin奪得影帝，致辭時，他提到乳製品以及肉類生產會對氣候變化帶來影響，更說到：「有時我們都想我們在氣候危機之中可以做些甚麼，事實上有些事你的確可以由今天開始做起，例如你可以選擇消費甚麼，雖然有些事無可避免，我今天和昨日都要坐飛機，但有一件我可以改變的是我的飲食習慣。」這得獎感言，讓人愈來愈喜歡這影帝。

「小丑」Joaquin Phoenix 熱愛地球的行動又何至這些，按圖 == >

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澳洲型男Chris Hemsworth 早前在社交媒體上宣傳救救澳洲大火，是有樣、有身材、有社會意識的好男人。（《雷神3》劇照）

新一代男神標準：關心社會

澳洲大火已經4個多月了，不再是一個國家的事情，更引起一些明星，利用自己的影響力發聲，藉此讓更多人關注。

飾演「雷神」的澳洲型男Chris Hemsworth不單有外表，更是一位好男人，他在去年拍畢《復仇者》、《MIB》，便宣布要暫別娛樂圈，決定多花時間在家庭上，震驚娛樂圈。早前，他又再展現魅力，在Instagram呼籲大家可以一同救救他家鄉，盡自己所能，能捐多少便多少，或可用不同方法救災，而Chris和家人已經捐出了100萬美元（約7百77萬港幣），說道：「你們出的每一分錢、每一分力，都能做出改變。」他並分享了支持消防員、慈善機構的網站，網民大讚雷神是個「漂亮的男人」。

除了Chris Hemsworth，按圖看看還有哪些熱心男神 == >