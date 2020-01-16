巴黎可算是名牌的孕育之地，許多品牌總店都設在這裡，平時退稅後已經比在香港或內地境內購買便宜，何況是大減價的時段。 每年1 – 2月都是巴黎大減價的時段，世界國地的遊客都前來搶購，一班中國顧客更為此把百貨公司成了「戰場」。

「巴黎老佛爺百貨」（Galeries Lafayette）是許多外國旅客來朝聖購物的地方。（GaleriesLafayette@Facebook）

人類的購買能力絕不能忽視，為了入手好貨，可不擇手段、不理身份。法國以至其他國家不同媒體，近日就份外關注巴黎大減價所引來的瘋狂搶購。



據《今日悉尼》報道，現在正值法國一年一度冬季大減價，巴黎最著名的百貨公司之一「巴黎老佛爺百貨」（Galeries Lafayette）引來一班來自中國的客人，擠擁在百貨公司門前等待營業時間，當開門一瞬間，他們便狂奔至自己目標店舖，雖然門口保安已經高舉了以中文標明「不能跑」的告示，但事實上沒有人理會，一開門3秒保安便失勢；有些人更拍攝到百貨公司內有人在奔跑時仆倒；片中的旁白也為自己的同胞感到丟臉，而在網絡上有兩種聽音，一派指責丟人，一派卻認為客流令商家賺更多，為此應感到開心。

微博網民在帖文下的留言反應兩極，點圖即看精彩留言＝＝＞

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到底為何讓中國顧客如此瘋狂？

在歐美地區，除了為人所知的「黑色星期五（Black Friday）」會有大量折扣優惠，原來法國政府每年也會公有兩個折扣季，一個是在冬季（通常於1月 - 2 月），另一個是夏季（通常於7月 - 8月），而2020年則在1月8日至2月18日，基本各大品牌都會在這時段進行大減價，如Chanel、Dior、YSL，折扣會由3至7折不等（不過Chanel一般手袋也沒有參與折扣）。一般隨時間愈後，折扣會愈高，但想買到心頭好，第一個星期便是最關鍵，好貨統統都會在這時候被搶光。



這次被拍到瘋搶的影片，多是在1月10日前後上載。初時有網民指不一定是中國人所為，但隨公開影片愈來愈多，包括保安手持中文告示，以及部份在當地的微博網民解釋，相信不少是專程到當地入貨的「人肉代購」。

女生想避開巴黎老佛爺百貨的人潮，其實也有更多不同的選擇，如果是個人購物，不用迫在一起，購物過程舒適也是一種享受，看看巴黎還有哪購物好去處：

現在網上購物發達又方便，如果你不是入手Chanel、Louis Vuttion、Hermes等品牌，其實網購是一個不錯的選擇，季尾同樣會低至3折，看看還有甚麼好選擇：

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資料來源：《今日悉尼》、微博