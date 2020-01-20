【和你宵】民間年宵乾貨更值得入手: 開運水晶飾物、創新賀年乾花

過往行年宵是不少人新年的必備節目，但政府繼倒數煙花匯演取消後，又再宣布今年15個年宵將不再設乾貨攤位，讓不少市民感到失望。然而，不少民間團體發起「和你宵」活動，自組年宵市集，其中匯集了不少本土品牌。即使沒有政府年宵，也一樣可以買得心頭好。

維園年宵今年不設乾貨攤位，人流明顯減少。（01港聞/歐陽德浩攝）

猶記得，過往行維園年宵，乾貨攤位的貨物都是「大同小異」，大多都是取個意頭的生肖玩偶。學生時期還會受着氣氛影響購買，但年紀漸大，買東西前總會先想「實用性」，近年再行維園年宵，都只是想感受一下新年氣氛，甚少會花錢購物。過往十多年的年宵市集都有政府主導，仿佛也是一片悶局，今年的民間年宵，反倒可以帶給大眾「新鮮感」，其中更有不少實用又應節的「年貨」值得入手，以下就是記者的心水年宵攤檔。

不少民間組織自發舉辦年宵，讓小店有機會擺攤。（EARTH.er Facebook）

年花篇

不少人行年宵目的就是為了買年花，但鮮花通常放到新年過後就會凋謝，似乎不太環保，而且在年宵買年花注定「海鮮價」，但各位小資女今年終於有其他選擇，民間年宵有攤檔售賣又有意頭，又可以擺上一整年的乾花或絲花。網上花店「GardenBlueFlora」設計了多款加入乾花的賀年飾物，應節之餘又絲毫沒有「老土」感覺。如果家中長輩不太喜歡乾花，也能選擇絲製的西式枱花，香港花藝師P.Y設計的賀年盆花，選用像真度高的絲花，過年後可以繼續擺放，既環保又可以點綴家居。

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水晶飾物篇

不少人新年都會看運程書，希望可以了解來年需要注意的事及如何避過厄運。近年不少身邊朋友都會佩戴水晶飾物，透過水晶的能量改善各方面的運氣。有些人對水晶飾物的想像還停留在串珠手鍊，其實不少本土手作品牌都在設計中加入水晶，款式不再如往日般單調，而且小店可以迎合不同客人的需求，提供度身定制服務。以下兩間飾物小店「Afterstone」和「Elephant n Loop」，各有不同風格，如果新一年希望佩戴水晶改善運氣或者淨化身心，不妨考慮在年宵入手水晶飾物。

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衣物篇

新年要穿新衣服，如果厭倦了連鎖店千篇一律的款式，民間年宵市集中設有不少主打自家設計的本土服裝品牌。年過70的時裝設計師小蘭數年前創立自家品牌「小蘭訂造」，過往一直在製衣廠工作，即使是銀髮族，仍能做出獨特又符合年輕人口味的服裝，當中有不少款式帶着濃厚的中式味道，十分適合拜年時穿着。而另一個本土品牌「Namasté」主打香港設計、尼泊爾製造的服飾，為當地裁縫和婦女帶來就業機會，如果喜歡帶有民族風格的服飾，不妨留意一下。

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