【不減肥才能瘦】過完年要瘋狂減肥？　以「B+法則」輕鬆面對！

編按：瘦不是靠蠻力、節制就能行！暢銷書《慢老》作者黃惠如老師最新作品《不減肥，才能瘦》，公開20年來體重±2公斤的秘密，教您設定行為目標，善用減肥常備菜，用開心的運動開始日常，結合腦科學與醫學新知，不要急、不要餓、不要拚，也能自然而然、優雅地瘦下來！

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過年本來是歡慶、團圓的日子，但對許多人來說，年前到年後，都是重大壓力源，這些壓力包括年後要減肥。

過年前，工作量暴增，不僅要補足年度業績目標，也要擬定明年年度計劃，接連大大小小的會議與活動，許多人在年前就已經缺席運動課程，接連加班、睡眠不足，掛著大黑眼圈。

家裡也有大掃除等著你。一位朋友曾在春節大掃除時順便實施斷捨離，竟然要休年假徹底把自己關在家裡7天，才整理得完。

也有人害怕回婆家煮那頓年夜飯，被東念西念；也有人擔心被問肚皮為何沒動靜；也有人煩惱那些大姑、小姑的小孩紅包要怎麼包，才不會太傷本。年節期間還因為舟車勞頓，而且吃太多、喝太多。年節後，又要為了增加的體重開始減肥大作戰。

也許你不需要壓力那麼大，以下建議挑選適合自己的參考。

本是歡樂的新年，但大掃除、婆家的年夜飯、年後減肥等卻成為壓力來源。（視覺中國）

做到B+就好

即將出版的《不減肥才能瘦》有一個重要概念就是：做到B+就好，不必追求A+，若以A+為標準，容易因為做不到而放棄。同樣的做到B+的媳婦就好，做到B＋的女兒、兒子就好，沒有必要在春節期間得分，例如原本想好好做頓年菜，後來乾脆上網訂年菜。

大掃除也做到B+就好。你的收納整理術不可能到了過年突然變好，不需要靠春節大掃除整頓人生，打掃就打掃。例如，丟垃圾可能不難，先找出垃圾而已。垃圾清掉之後發現，地板乾淨多了，視覺效果讓你有動力往前進。接下來把有家可歸的物品歸位，放好，再繼續找下一個。反覆操作。

減肥就如打掃，你的收納整理術不可能到了過年突然變好，所以不要逼得自己太緊。（Gettyimages／視覺中國）

過年肥？沒那麼嚴重

春節期間大吃大喝、酒水不忌，打麻將、追劇，零食沒斷過，很多人以為過完一個年，至少胖3公斤，但其實沒那麼嚴重。

台灣國健署以前曾經調查，4成1的台灣人自承過年後發胖，這些發胖的人平均每人胖1.7公斤，不過也有超過一半（5成1）的人認為，年後體重根本沒有變。

萬一你真的胖了，這些體重也可能不是真的胖，而是睡眠不足，以及重口味的飲食，水分囤積在體內，放完假後多吃蔬果、多喝水，吃幾頓清淡一點的清腸胃餐，恢復正常作息後，不久就能恢復原本體重。

春節期間就算大吃大喝，過一段時間就會恢復正常。（視覺中國）

用心享受家裡的味道

《不減肥才能瘦》也建議，帶著正念來吃，在乎你吃的每一口，年夜飯如此，年節時也一樣。過年期間大家都會放鬆，比平常多吃一點，但不必要讓自己吃到滿到喉嚨，胃漲得難受。難得一年一度享受家裡的味道，每一口慢慢咀嚼用心吃，確定自己是享受的，也確定自己吃早餐，三餐定時，也給自己的胃休息的時間與空間。

帶著正念來吃，在乎你吃的每一口，享受和家人一起的時光，沒必要讓自己吃到喉滿胃漲。（資料圖片／林若勤攝）

多喝水

因為光在餐前喝水這件事，就能減肥。研究發現，只在餐前喝水，沒有節食和運動，3個月減了7公斤。

維吉尼亞理工大學追蹤一群年齡55至75歲過胖的男女，要求他們吃低卡飲食。其中分為兩組，一組人每餐前都喝一杯16盎司（約473cc）的水，3個月後，這群人瘦了7公斤（15.5磅），沒喝水的控制組卻只少了5公斤（11磅），這項研究成果發表在《肥胖（Obesity）》期刊。

如果你擔心年後減肥，每一餐前都慢慢地喝杯水。

如果你擔心年後減肥，就每一餐前都慢慢地喝杯水吧！（Gettyimages）

睡飽一點

另一個建議是，過年期間難得可以睡到自然醒，就好好睡到飽。因為睡不夠，掌管飢餓感的一種荷爾蒙飢餓素（Ghrelin）會上升，會讓你吃更多，尤其是澱粉類食物，如甜食、零嘴等，偏偏年節期間這些都不缺。

睡飽之後，出門走走，散步、快走或慢跑都好，運動完之後，為自己和家人做個飯店等級的早餐（或早午餐），至少遠離一頓油膩菜餚。或是傍晚出門騎車、散步或去健身房運動一下，其實也是離開所有親戚，做一下自己。

睡不夠會令肌餓素上升，反而會吃更多，所以睡飽一點很重要！（資料圖片）

假期總會結束

最後告訴自己，春節年假再怎麼長，都會結束的，春節期間是難得可以離開工作，有一段完整時間和家人、朋友相處，記得他們在你生命裡的時光，相聚有時，儘管沒有任何一段關係是完美的。

新年是一家人難得聚在一起的時刻，就好好享受吧！（GettyImages/VCG）

《不減肥才能瘦》的書封。（天下雜誌）

以上內容摘錄自《不減肥才能瘦》

作者：黃惠如

出版社：天下雜誌

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