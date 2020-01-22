不少人都將農曆新年視為新開始，期盼來年會有好運氣，過往一年倒霉的希望萬象更新，扭轉劣勢；過往一年生活順遂的希望好運氣會繼續跟著自己。到底12星座在2020年各方面的際遇又會如何？運勢平平的又可以如何增加運氣呢？

台灣綜藝節目《拜託了女神》近日請來了星座專家艾莉絲分享2020年12星座的整體運程，她把星座分成4大星象作分析，包括土象星座（金牛座、處女座、山羊座）、水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）、風象星座（天秤座、水瓶座、雙子座）和火象星座（白羊座、獅子座、射手座），除了分析運勢，艾莉絲也在節目中分享了各個星座的幸運色，多在穿搭或妝容上加入幸運色元素，可以增加運氣。

台灣綜藝節目請來星座專家分享星座運程。（節目截圖）

土象星座（金牛座、處女座、山羊座）-各方運勢順遂

艾莉絲將土象星座今年的運勢形容為「蛻變重生」，也直言今年就是土象星座的「舞台」，由此可見，土象星座將會一洗過去頹勢，2020年的運勢十分順遂。不論是感情還是事業方面，都可能會有所收穫。她更特別提出土象星座在經營個人品牌、舞台表演等工作時，都會有與眾不凡的發展。在好運氣的幫助下，感情上也有可能會開花結果或是遇上對的人。

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水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）-人脈幫助自己

水象星座今年在人際關係上可能會較為得意，艾莉絲形容在幕前工作的水象星座今年有機會與天皇天后級的明星合作，也有可能遇上貴人，有機會加入一些人氣組合。即使不是從事幕前工作，水象星座今年的人脈必然會有所擴展，而且對方會提攜或幫助自己，得到貴人相助，相信事業發展會不錯。

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風象星座（天秤座、水瓶座、雙子座）-情緒較受困擾

艾莉絲對風象星座運程的總結就是「心靈沉潛」，她坦言今年風象星座可能會比較辛苦，生活上可能會遇上種種挫折，經歷人生中的大起大跌，因此情緒起伏較大。天秤座可能會為了家人或親戚間的事而煩惱，因為你很努力想解決家人之間的問題，讓關係更融洽。而水瓶今年運勢較差，可能會遇上小人，運氣要等到明年才會好轉。雙子座雖然情緒受困，但卻有「偏財運」，可能會突然有額外收入或中獎。

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火象星座（白羊座、獅子座、射手座）-事業運有突破

艾莉絲指出今年火象星座的事業運不錯，只要多加嘗試，在職場上很大可能爭取到晉升機會。而射手座今年更加是財運第一名，有正財運，努力工作或經營事業就能賺到可觀的利潤。然而，雖然事業運不錯，艾莉絲還是提醒火象星座的朋友要注意身體，過於拼搏可能會出現健康問題。

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（編輯溫提：星相命理只供參考，2020要有好開始，還是要靠自身多多努力）