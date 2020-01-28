Gaga偶像NikkieTutorials美妝天后自爆變性　拒受威脅奪回人生

自YouTube成立以來，頻道捧紅數以百計的網紅，當中包括一位來至荷蘭有「美妝示範博主」之稱的Nikkie de Jager。自2008年起，她便在YouTube以「NikkieTutorials」的頻道分享出神入化的化妝技巧，獲得不少網民的支持。 近日，Nikkie毫無先兆地發布一條名為「I'm Coming Out」的短片，講述自己是一位性別重置者 （Transgender），更交代自己變性當中的心路歷程直到完完全全在將事實曝露在觀眾的眼前。

來至荷蘭有「美妝示威博主」之稱的Nikkie de Jager近日在網絡上公布自己是有性別重置者 （Transgender）的身份(ig@nikkietutorials)

NikkieTutorials在YOUYUBE上擁有極高的人氣 (ig@nikkietutorials)

早前Nikkie de Jager更為Lady Gaga拍攝一套名為「Doing LADY GAGA'S Makeup!」的短片，獲得不少的掌聲。(YOUTUBE@NikkieTutorials) 妮基・德雅格 （Nikkie de Jager）是一位體重達200磅的女生，可是外型並不影響和動搖她在YouTube上的影響力和位置。Nikkie憑著一雙巧手和高超的技巧在臉上畫上栩栩如生的風景，視雙臉如畫布一樣的她，經常能化出撼動人心的畫作和妝容，因而招徠不少的支持者，就連Lady Gaga也是她頭號粉絲，慢慢累積大量人氣的她在YouTube更成為名列前矛的「美妝教主」。

【按下圖看】Nikkie de Jager更多的精彩化妝照

+ 6 + 5 + 4

卸下沉重的秘密 勇敢做自己

Nikkie de Jager日前終於鼓起勇氣向網民表示自己是一位性別重置者 （Transgender）的身份 (ig@nikkietutorials)

出神入化的化妝技巧讓網民不易發現Nikkie曾是一位男生 (ig@nikkietutorials) 居高不下的人氣為她帶來名與利，同樣也逐小步推她在走向岌岌可危的懸崖邊，Nikki一直背著不為人知的包袱一路走過來，包袱裡頭的秘密重得讓她快要不可能再做自己。於是在一月份的時候，她終於在YouTube上發放一條名為「I'm Coming Out」的短片，向大家述說她是一位性別重置者 （Transgender）的故事，也是一個關於一位擁有女性靈魂的男人，走進女性身體的故事。

“I always wanted to live in a world where I saw myself as me, as Nikkie, as a woman, as a girl, as a boss lady,” Nikkie de Jager

Nikkie de Jager奪回屬於自己的人生，不只再活在別人的威迫和掌控之下(ig@nikkietutorials) Nikkie de Jager在短片表示自己一直都想將自己曾做過性別重置手術的事實，完完整整地向支持她的人交代。當一直尋找一個合適的時機的同時，一些不法份子就以她這個不為人知的秘密成為獲取暴利的方法，不斷有人威脅她會向媒體洩漏她曾是男兒身的身份，處處的威迫讓到她要支取更多的動力和信心來擺脫沉重的包袱。

於是，她在短片向網民和粉絲道出自己曾擁有女性身份，也是一位跨性別者的事實，奪回屬於自己的人生，不只再活在別人的威迫和掌控之下。

“It feels good to finally do it. It is time to let go and be truly free.” Nikkie de Jager

Nikkie de Jager也找到屬於自己的一生幸福(ig@nikkietutorials)

沒有再多的隱瞞 坦然無懼

短片一公開後，Nikkie de Jager對網民沒有再多的隱瞞 (ig@nikkietutorials)

她在短片中緩緩分享自己為何渴望成為真正女人的經歷，也是時候放手來獲得更多的自由，她早在七、八歲的時候，便感受她自己只是一個活在男性軀殼的女性。不過，性別重置的手術也是在她14歲時候開始，並在19歲的時候完成整個的手術，進行整個手術的時候，網民也全沒有發覺任何的端倪。

性別重置者 （Transgender）也應該有屬於自己的人生 (《丹麥女孩》劇照） 一部在2015年上映的電影《丹麥女孩》，更由奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）傾力出演，在電影界中獲得亮眼的成績和掌聲。同樣地也喚起社會對性別重置者的關注，現在Nikkie的故事也獲得美妝界不少支持的聲音，也讓社會上同樣是性別重置者 （Transgender）獲得更多的共鳴感。

【按下圖看更多】現時是性別重置者 （Transgender）的明星

+ 4 + 3 + 2

資料來源：Washingtonpost，Youtube，Vox