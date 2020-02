撞臉少年時代里安納度 ?高顏值澳洲男生被封「世界第一美少年」

這位來自澳洲的16歲少年模特兒William Franklyn Miller擁有一雙迷人的藍寶石眼睛,加上深邃又精緻的五官,有不少網友表示William跟年輕時的里安納度有幾分相似。

而他之所以爆紅,全因一位日本女學生上載了一張William的照片上Twitter,照片中的他眼神憂鬱迷人,大家都被他的英俊臉龐所吸引,憑著這張照片就讓她在日本的知名度急升。當時的他只有13歲的他,被邀請上日本節目《深イイ話 Fukaii Hanashi》,更被日本媒體稱為是「世界第一美少年」,紅遍網絡。

13歲時的William Franklyn Miller 已十分帥氣:

在短短的3年時間內,他的Instagram追蹤人數就從15萬增加至現時超過160萬,增長速度甚至連William本人也不敢相信,還以為自己的Instagram帳號被黑客入侵了。到底這位小型男除了外貌出眾之外,還有什麼特點吸引那麼多的粉絲呢?

更多William Franklyn Miller的照片:

William的成名作就是2016年的英國電視劇《Medici》。(william.franklyn.miller@IG)

William在2016和2018年先後參演了澳洲微電影《A Fish Out of Water》、《Watcher》、《The Resurgence》,還有電視劇《Neighbours》和電影《Four Kids and It》,不說不知,William還演過電視劇版《綠箭俠》Joseph Wilson的童年版,而他的成名作就是英國電視劇《Medici》,他在影視上的經驗可以說是非常豐富,演技自然也愈來愈成熟。