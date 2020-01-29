辦公室𢭃​利是攻防戰

登入公司個系統，發現今個月尾特別多同事請假，啊！原來鼠年了，日日喺公司捱下捱下、鬥下鬥下，原來唔少已婚同事已經準備緊避年……吖唔係，係準備緊放假休息。

不過咁，應該唔會全公司嘅已婚同事都放晒假卦，如果你係已婚，除咗放假仲有咩方法減少「被逗」機會？如果你未婚，想逗盡利是，又有咩策略？單身定老襯都要留意以下幾點喇！

作者：詩寧

每年開爐日都如臨大敵，希望收穫最多的辦公室利是？（《恭喜八婆》劇照）

我想𢭃​利是：唔好亂咁離開座位

今年開工日係年初五，我知你放完假好攰，但記得準時返工，以免錯過第一輪派利是時間！返到公司，講真大家都未入工作狀態，不過唔好周圍行行企企掛住吹水呀，否則錯過利是時機都唔知，曾經喺一間大公司做，剩係寫字樓都300-400人，當然高層無可能派晒畀每一位同事啦，佢就咁行個圈，見到就派，見唔到就下年請早，有同事咁啱呢個時間去咗廁所，就𢭃​唔到高層利是喇。

【看圖教應對】已婚女生點應對呢類同事？＝＝＞

一個人𢭃​利是難開口，「同黨」的重要性在此時要發揮了。（《棟篤特工》劇照）

我想𢭃​利是：害羞女生點𢭃​利是？

除咗被動𢭃​利是之外，當然亦要主動出擊！最方便又最能減少尷尬嘅方法當然就係團拜，成班同事嘻嘻哈哈走入啲經理房團拜，一人一句恭賀說話，收嗰個開心，派嗰個都高興，仲可以懶係玩小遊戲例如每人講嘅恭賀說話唔可以重複，大家重點唔會擺喺「打劫」之上，自然無咁尷尬。

【看圖教應對】已婚女生點應對呢類同事？＝＝＞

如果你是進取型女生，不妨去到盡，過一個肥年。（《恭喜八婆》劇照）

我想𢭃​利是：主動女生點𢭃​更多利是？

如果你係進取型，想逗盡高中低層利是，新年嗰幾日多啲約同事食Lunch或開會，盡量製造見面機會，甚至係約埋相熟Vendor傾嘢、睇板，實行一網打盡！

除咗製造機會之外，仲要準備定唔同嘅祝賀說話同新年相關話題，咁就唔怕𢭃​完利是唔知點圓場啦。

【看圖教應對】已婚女生點應對呢類同事？＝＝＞