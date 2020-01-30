最近，武漢肺炎肆虐全球，不只是香港，連台灣、日本也相繼出現確診案例。而武漢鎖國後的情況並不樂觀，不少武漢人都嘗試向外界「求救」，坦言面臨醫療物資短缺的情況。汪小菲在微博指出太太徐熙媛（大S）在日本購買了1萬個口罩捐贈到武漢，但此舉引來不同迴響，而徐熙娣（小S）轉發汪小菲的貼文表示支持姐姐。

小S近日再有惹火言論，因為支持大S捐贈1萬個口罩予武漢，同時意指台灣禁止口罩出口行為沒有愛，而惹批評。（elephantdee@Instagram）

小S在微博上坦言「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」，間接斥責台灣限制口罩出口，也呼籲大眾募捐物資幫助別人。有人大讚兩人的「善舉」，有人則直斥小S「道德綁架」，台灣網紅486先生更直指「想捐不會自己買，神經病。」，爭議聲不斷。

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小S不再「可愛」？

從前，身邊的女生朋友幾乎都對小S抱有好感，年少與姐姐大S一起出道，她經常被視為「不漂亮」的一個，但受歡迎程度卻更勝於較漂亮的大S。除了因為她在熒幕前的搞笑形象，也因為她夠直率、做自己。她去年中突然在Facebook有感而發：

「我41歲，之前我不斷的挑自己的毛病！淚溝、臉垮！我今天突然覺得，我被大家喜歡是因爲我永遠都 像27歲嗎？no!是因為我做自己，愛自己！老就老吧！我懶得再去做那些東西了！」

花半生經營自己的演藝事業，照顧家庭，踏入中年，才明白忽略了愛自己這個課題。曾經，女生都愛她，因為她懂得愛自己，她想做就做，即使已為人婦，也不時在節目上調侃帥哥，如果自己開心，做一些旁人眼中「不妥」的事，又如何？然而，當這邊廂台灣民眾為了口罩四處奔波、「一罩難求」，小S卻大罵不幫忙不是人類該有的行為，疑將矛頭直指台灣政府，難怪讓不少台灣粉絲失望。

小S曾經是不少人心中的「女神」。（小S Facebook）

「愛」與「自私」如何分辨

從小到大，大部分電影、電視劇、小說中的「好」與「壞」都很明確，與同輩的相處磨合中，我們都會盡量做個好人，「幫得就幫」是不少母親對子女的教誨。越是成長，越是發現「好人」難做，當成為了來者不拒的「Yes Man」，身邊也自然出現了許多「得寸進尺」的人，當你成為了世人稱頌的「聖人」，也已經難免傷害了自己。

終於有一刻你覺得累了，同時也不再懂得拒絕，甚至要犧牲掉自己的利益。當人們慣了你一味地付出，站起來捍衛自己的權益時仿佛也變成「自私」的行為。「自私」看似是個負面字眼，然而，適時地自私其實也是愛自己表現，當你自顧不暇，還要為了旁人的事焦頭爛額，既幫不了別人，也損害了自己。最可怕還是總有些人會對你指指點點，嫌你做得不夠多，以「愛」、「無私」為名，實際卻只是道德綁架。

在無私與自私間的尺拿捏得宜，似乎真的是人生必修課。