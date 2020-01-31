【武漢肺炎】李佳芯錯教重用口罩法　楊丞琳戴錯網民轟：口罩非穿搭時尚單品

武漢肺炎肆虐全球，各國也陸續出現感染病例，日本口罩、韓國口罩和台灣口罩都出現搶購潮，簡直「一罩難求」，甚至有市民通宵達旦排隊購買口罩，網上也訂購不到口罩，嚴峻的情況更令人心惶惶。 於是，不是香港藝人也各出奇招，為求可以減少替換口罩的機會，增加口罩的積儲數量，一求身體平安。

不少藝人紛紛在網上叫網民要小心身體，提防武漢肺炎，當中「貼地女神」李佳芯也不例外。(ig@aliaime)

全城陷入武漢肺炎高度傳染的恐慌中，香港周邊地區也陸續出現口罩短缺、黑心口罩和口罩禁運出口的問題。就連圈中人脈廣的明星也需要絞盡腦汁才可以獲得口罩，當中藝人唐詩詠和出名「慳家貼地」女神李佳芯都在社交網體上表示買不到口罩，唐詩詠就表示唯有盡量留在家中不外出。

李佳芯教網民重用口罩 網民：沒有衛生常識

女神李佳芯（Ali）曾在Instagram 上表示：「在紙口罩的裡面再同時帶上一個布口罩」的重用口罩方法 (ig@aliaime)

蔣麗芸在facebook上分享翻蒸消毒口罩方法，市民不要隨意仿傚未經證實的「重用口罩」方法！(FACEBOOK@蔣麗芸) 近日立法會建制派議員同是立法會衛生事務委員會主席的蔣麗芸便在Facebook教授市民一個「蒸氣消毒法」，表示高溫蒸氣可消毒口罩，讓口罩得以重用。可是，衛生局表示外科口罩只能用一次，加上高溫可能會破壞口罩纖維，勸戒市民不要以身犯險。

其後，女神李佳芯（Ali）亦在Instagram上表示自己也沒有口罩用，更同時以圖帶文教導網民重用口罩的好方法，她在帖文上表示：「在紙口罩的裡面再同時帶上一個布口罩，重用同時又環保和記得要消毒乾淨才可。」不過，網民實在看不過眼，紛紛在留言：「不是相信高溫消毒嗎？」、「布口罩不防病毒的！武漢肺炎的病原體是病毒！」和「口罩不可重用吧！」等。自知失言的李佳芯（Ali）立即更改帖文，表示勤勉網民減少外出，隻字不提重用口罩的方法。

【按圖看】網民對李佳芯網上教重用口罩法的反應：

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江嘉敏重用口罩 港姐陳曉華轟：沒衛生意識

江嘉敏拍劇時重用口罩被港姐陳曉華指責沒有衛生意識(ig@kaman_kong)

不少藝人近日都紛紛在社交網絡上表示自己沒有口罩，唯有留在家中減少外出。但也有藝人需要在外拍劇，當中江嘉敏便與入行前曾任職護士的港姐陳曉華合作新劇《食腦喪B》，更拍攝外景。

入行前曾任職護士的港姐陳曉華十分著重衛生，特別現在是武漢肺炎肆虐的時候 (ig@herachann) 當時，曾任護士的陳曉華自知武漢肺炎疫情嚴峻，十分重視衛生常識，但同場拍攝的時候看到江嘉敏將口罩重用，實在看不過眼，更表示：「雖然現時口罩難求，但還是會帶多數個口罩在外，減少重用口罩的機會。」江嘉敏笑言已叫在美國工作的男友購入口罩。

楊丞琳戴錯罩示範 網民：口罩非穿搭時尚單品

口罩難求，當然要正確使用才能起防護作用。台灣藝人楊丞琳雖然成功買到口罩，更在個人的社交平台上分享已帶上口罩外出的單人照，卻引來網民的「輕言提醒」是戴錯罩示範，更明言口罩並非穿搭時尚的單品。皆因楊丞琳雖然有帶上口罩，卻只是輕輕帶上，就連口罩附帶的金屬鐵線也沒有緊緊的按壓在鼻樑上，亦沒有向下拉開好好包7下巴位置，根本是不能讓口罩發揮過濾作用，真是浪費了得來不易的口罩呢！

台灣「可愛教主」楊丞琳雖然有帶上口罩，可是卻是一個錯誤的示範（ig@rainie77）

其實藝人沒有足夠的口罩使用，也可以仿傚鄧穎芝（Vangie）的「以物易物」方法，以家中擁有的酒精搓手液換取口罩使用，一來用防護醫療用品作交換，可以幫助更多的人。同時，自己也可以獲取口罩，簡直是一舉兩得呢！

【按下圖看】為對抗武漢肺炎，女星們的應對方法，有的同樣缺口罩，買錯黑心口罩，或無奈以炒價入貨：