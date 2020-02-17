【櫻花粉控】唔使$20買到粉系家品？ 搜尋關鍵字Tips助你找好貨

召集所有粉紅色控！辛勞一天後，回到家裡被一片櫻花粉色系的家品包圍，精緻又溫柔，喚起你的少女心，特別療癒！不用大裝修，只要添置幾款小家品，已經可以為家中增添柔和感。而且不用花很多錢，以超划算的價錢便可以打造可愛迷人的家居，以下為大家精選了10款顏值超高的粉系家品，全部¥20以下，有些更低於¥10。同時，更為女生們提供搜尋關鍵字Tips，助你快速網上找好貨！

回家只想好好休息，被一片粉紅色的家品包圍，十分療癒。（Instagram@pioneerlinens）

按下圖看¥10以下的粉紅色系家品：

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按下圖看¥20以下的粉紅色系家品：

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Tips：搜尋關鍵字 助你找到好貨

網店大海茫茫，如何可以找到「顏值高」又實用的好貨呢？其實只要掌握一些特別的關鍵字，便可以輕鬆找到心頭好。除了可以搜尋「粉紅」、「粉系」、「櫻花粉」這類的關鍵字之外，還有一些關鍵字你要知！想買到好貨的話，不妨參考一下！

「Chic」：意思是別緻的，這個關鍵字適用於搜尋家品、飾品和時裝。

「北歐」、「簡約」、「創意」：這類關鍵字多用於家品類別，通常都能找到設計特別的好物。

「少女」：粉色控的不妨在搜尋時加這個詞，助你找到滿滿少女心的東西。

「網紅」：搜尋這詞可以找到與網紅同款或者熱門人氣款式。