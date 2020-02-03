【武漢肺炎】賈靜雯未表態遭內地網民斥雙面人　宋慧喬聲援也是錯

武漢肺炎感染人數節節上升，各國口罩數量供不應求，疫情之嚴重令人怨聲載道和惶恐不安。各國藝人也相繼慷慨解囊捐物資和資金來安撫人心憂慮。早前范瑋琪聲援武漢、徐熙媛（大S）大量購口罩事件雖受台網民砲轟，卻受到內地網民的出聲力挺。 可是，在內地一早獲得高人氣台灣藝人賈靜雯、BLACKPINK成員之一的Lisa和韓國女神宋慧喬卻因聲援武漢的事件，遭受內地網民的大力抨擊批評，更意外成為微博的討論焦點。

宋慧喬因親自發聲力挺武漢，受到內地網民的批評 (ig@kyo1122)

范瑋琪與徐熙娣（小S）份屬好友，兩人也因口罩事件而受到台灣網民的批評 (ig@fanfan) 早前，范瑋琪在FACEBOOK發表不滿台灣行政院長蘇貞昌禁止出口台灣口罩，更飆罵對方是「王八蛋」和「狗官」的說話，受到台灣網民激烈的抨擊而引起軒然大波，同時徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S）和蔡培安的口罩言論也在網上掀起另一場罵戰，更意外地令內地網民更加留意一眾在中國「撈金」的藝人有沒有慷慨解囊，對武漢肺炎「出錢又出力」呢！

賈靜雯：未就武漢肺炎作出表態？ 網民抨擊：沒有作為

早前，賈靜雯因未對武漢肺炎表態而受到內地網民的評撃 (ig@alyssachia)

早前台灣藝人賈靜雯憑藉電視劇《我們與惡的距離》首度入圍台灣電視金鐘獎，便一撃即中獲得金鐘獎最佳女主角，劇中她精湛且繪形繪聲的演技，成功讓她在內地招徠不少的支持者，加上早期她在電視劇《倚天屠龍記》中飾演清澈富有靈氣的趙敏而紅遍兩岸。

武漢肺炎疫情擴大，賈靜雯因未在微博對武漢肺炎表態而陷入網民的批評中 (ig@alyssachia) 在當地獲得不少知名度的她，經常受邀請參與不同品牌的代言或活動，可是在內地，有眼利的網民發現，閒時也會在網上分享與修杰楷一家幾口的甜蜜家庭照，但自二月初的新年後，她便沒有再更新微博，甚至是一條對內地網民的新年祝福說話和對武漢肺炎的聲援也都沒有，引起網民的不滿和圍剿，表示只會賺人民幣，毫無人情味。

對於早前遭大批中國網民留言攻擊的賈靜雯，隨後便在微博轉發中國大陸的防疫影片 (WEIBO@賈靜雯)

知道事態嚴重的賈靜雯立即在微博轉發內地武漢肺炎的防疫影片，並附上加油的表情符號，更在影片中親自現身呼籲大家要做好防疫工作，可是內地網民「收不收貨」，也要看看他們的心情了。

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宋慧喬：聲援武漢肺炎也捱轟？網民：聲援沒有用不如直接捐錢

宋慧喬暖心聲援武漢，卻反被網民批評聲援沒有用不如直接捐錢 (ig@kyo1122)

面對武漢肺炎來勢洶洶的疫情，全球確診感染的人數更不斷地攀升，不少的韓國藝人如與宋慧喬十分友好的演員劉亞仁，更在網上發佈短片，表示「Love For Wu Han」；更說：「We are one」（意指：我們是人類，我們是地球，我們是一體的）」來為武漢人打氣和前JYJ的成員金在中低調捐1000萬韓元來支援疫情。

劉亞仁暖心聲援武漢，獲得內地網民的大熱讚賞(ig@hongsick) 可是，宋慧喬同是與劉亞仁一樣在個人社交的網絡上發佈「Love For Wu Han」的短片，內地網民卻沒有一視同人，劉亞仁獲得內地網民的大熱讚賞，更令「劉亞仁聲援武漢」的事件瞬間登上微博熱搜榜，更說：「第一個！他是我至今知道的第一個關心中國的韓星！」、「演技好、不愧是最年輕的青龍影帝，愛死這個男人了！」和「這哥絕！演技、三觀、長相一流！」等。同樣地，網民卻指責宋慧喬別只在網上聲援，捐錢是實在一點的行動，很多的惡評也是批評她沒有做實事等。

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Lisa：取消中國錄影節目 網民大叫：滾回韓國

LISA因取消中國錄影《青春有你2》節目，而被網民大叫滾回韓國(ig@lalalalisa_m)

武漢肺炎持續擴散的關係，中國已下放命令表示需禁止拍攝所有的電視劇、更封了主要的取景場地橫店城，更甚的是現在的綜藝節目也漸漸需要停止錄製，當中備受內地網民期待的選秀節目《青春有你2》的節目也因疫情嚴重關係需要停止錄製和宣布延期播出，而身為節目導師的Blackpink泰籍成員Lisa因疫情的關係，由節目組宣布不會前往內地錄影節目。

Blackpink泰籍成員Lisa，因武漢肺炎持續擴散的關係，取消了內地的行程 (ig@lalalalisa_m) 以上的行動引起內地網民的關注，更被網民解讀成是因為Lisa個人的原因而取消行程，讓她短時間成為微博熱搜榜，更淪為指責的對象，指罵她不要再來中國撈錢了，一點也不能共體艱難的時刻，可是她取消行程的原因是節目因疫情關係停止錄製。

LISA在《讓世界充滿愛》短片中以中文錄影說到：「我是Lisa，武漢加油，中國加油」。(WEIBO@毒舌扒客)

不過，後來由愛奇藝發起的「愛心守望眾志成城」活動所推出的《讓世界充滿愛》短片中，LISA是唯一一位露面的韓國藝人，更在短片中以中文錄影說到：「我是LISA，武漢加油，中國加油」，而早前評撃她的網民也因為息怒，不再攻擊她，可是也許她會害怕因武漢肺炎的關係，生出其他的事端，所以她的微博也已經先全部刪除，現時並沒有任何貼文與留言。

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