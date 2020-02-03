【武漢肺炎】女星奇招抗疫：G.E.M.又有靈感　陳靜環保工具女人就做到

武漢肺炎疫情持續升溫，肆虐全球，以致人人無一不關注。早前，不少藝人主動捐贈口罩以及款項以協助防疫工作，不過卻引來好壞參半的評價。 捐贈以外，以下女星則透過不同方法提供正能量與防疫資訊，與大家共同抗疫。

近日，口罩與消毒用品供應量緊絀，出現「一罩難求」的情況，令社會湧現排隊潮。有部份商家以炒價出售，而有部份商家則繼續以良心價發售，甚至有機構與普通市民均奉獻自己的物資幫助更有需要的人士先行度過難關，不少人都對此狀況表示感動。

鄧紫棋（G.E.M.）一手包辦詞、曲、唱，創作《平凡天使》一曲，以向一班出心出力幫助別人的「天使」表達感謝。(gem0816@Instagram)

一手包辦詞、曲、唱，表揚一班「天使」

然而，歌手鄧紫棋（G.E.M.）亦被世界各地此等無私行為感動，而創作了《平凡天使》一曲，以向一班出心出力幫助別人的「天使」表達感謝之意，同時希望鼓勵大家。《平凡天使》詞、曲均由G.E.M.一手包辦，2月2日發佈於網絡上，至今於YouTube頻道已獲得高達61萬的收看次數。

G.E.M.表示自己早前在網上看到一位小伙子到派出所送上500個口罩後匆匆「逃跑」的新聞，那份不求回報、只想難關裡出一點力的心意讓她覺得非常感動，亦指還看到許多讓她感到人間有情的報導。

她寫道：「也許在大環境下，你認為你能做的不多，但是你並不知道你眼中的“微不足道”，其實為這世界帶來了多少溫暖。此刻雖然艱難，可幸有著每一位勇敢抗疫的前線人員和每一位獻出自己微小力量的“後援”！當你祈禱能看見奇蹟，你是否相信，那答案就是你？」

令G.E.M.大為感動的畫面更被加插於《平凡天使》的MV，大部份網民均有留言表示感動以及互相送上祝福，互訴加油。

【按圖看】鄧紫棋（G.E.M.）《平凡天使》MV截圖：

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陳靜（DaDa）指能夠利用用完的唇膏和喝完的白酒或紅酒瓶木塞，DIY一個「防疫環保小幫手」。(dadachan@Instagram)

以簡單材料DIY「防疫環保小幫手」

G.E.M.透過歌曲發佈正能量感謝有心人的付出，而陳靜（DaDa）則與大家分享生活上的小創意。

消毒用品難求，能做到或許就是自救。陳靜則指能夠利用用完的唇膏和喝完的白酒或紅酒瓶木塞，DIY一個「防疫環保小幫手」，將木塞像平日放置唇膏芯的方法一樣嵌入唇膏外殻裡，就能於平日乘坐升降機或按制時，避免直接使用雙手接觸。有網民則留言指這是酒鬼的絕招、有人提議用筆或直接使用手套的方法，亦有人指建議用其他幼細物件或紙巾，於用後即棄。

DaDa所提出的方法未必是最好，但亦證明疫情當前未必要秒秒叫苦連天，有時候適當發揮創意，實行暫時的另類自保方法，也未嘗不可。

動畫短片提醒大家防疫的重要

不過，預防病毒最重要的還是勤洗手；於一月剛誕下兒子的內地女星章子怡則在微博中表示感嘆：「兒子滿月了，此時此刻他正在我懷裡安靜地吸吮着...小小的他渾然不知2020年全國人民的第一個月都經歷了些什麼...過年的喜悅和萬家團圓的美好都被這場突如其來的疫情沖走了，同時讓人痛心的還有很多人的健康與平安...」。

內地女星章子怡則在微博透過一條動畫短片，並親自聲音導航教導大家防禦方法。（章子怡@微博）

不過，章子怡卻始終相信明天將會更好，同時感激一班醫護人員的努力；早前，她更透過一條動畫短片並親自聲音導航教導大家防禦方法：「七步洗手十五秒，輕柔慢擦洗乾淨，增強鍛煉多休息，噴嚏咳嗽遮口鼻，肉蛋食物十分熟，細吃慢嚥才舒心，防寒保暖要做好，室內通風要注意，佩戴口罩成習慣，避開人群記於心。」章子怡更指每個人由自己做起，共同加油之下，早日會打贏這場病毒。