【武漢肺炎】日本年產55億個口罩！ 無病都戴因女生可秒速變美？

武漢肺炎疫情不斷擴散，市面上「一罩難求」，原來幾十元的口罩被炒價至幾百元也不乏買家......香港懲教署月產180萬個口罩，而日本竟然年產55億個！證實日本人平日就算沒有生病都愛戴口罩，那為什麼日本人對口罩的需求特別高？就讓我們逐一拆解吧！

武漢肺炎疫情不斷擴散，大部分人戴口罩都因為健康，但日本人卻不只如此......（Instagram@azcat1004）

平日走到日本街頭都會發現不少人戴著口罩，在藥妝店和便利店裡可以找到的口罩款式也特別多。日本每年生產55億個口罩，皆因日本人比其他地方的人使用口罩比率高很多，對口罩的需求非常高。再者，因為武漢肺炎疫情持續，進一步加大口罩的需求，更有日本口罩製造商連日24小時不停趕工製作口罩。大部分人戴口罩也是為了健康，抗病毒，防止飛沫散播，但是日本人戴口罩卻不只為此，你知道箇中原因嗎？

日本每年生產55億個口罩，皆因日本人比其他地方的人使用口罩的比率高很多，對口罩的需求非常高。（nippon.com）

原因一：春天防花粉

每年踏入春季，日本的藥妝店都會設立花粉症專櫃，售賣對抗花粉的各類產品，如口罩、過敏藥、空氣清新機等，因為有接近四分一的日本人受花粉影響而染上花粉症。最嚴重的地區集中於東京、大阪、靜岡、愛知等地。花粉症是過敏鼻炎的一種，產生的過敏症狀包括流鼻水、打噴嚏、鼻塞、頭痛或眼睛痕癢，令人感到難受。而致敏原是來自日本柳杉樹，每逢春天這種日本杉的巨量花粉都會飛散到空氣中，人們吸入微小的花粉便很容易出現敏感。口罩則能有效阻隔塵埃和花粉，因此每年2月起，日本就有更多人外出戴口罩。

今年日本的花粉情報。（tenki.jp）

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原因二：口罩美女 戴口罩秒速變美

日本生產各式各樣的口罩，部分口罩是特別供女生使用，功能多多，小顏和保濕功效都是女生最愛。不過，日本女生愛戴口罩還有一個原因，就是可以秒速變美！日本節目《Summer的神疑問》在街頭實測100名戴口罩女生，當中45名女生願意除下口罩，讓觀眾看看她們戴口罩前後的樣子有沒有差別。很多女生戴口罩並非因為生病，而是可以變美，瞬間成為「口罩美女」！戴上口罩遮蓋了半張臉，只露出一雙眼睛和眉部，能保持樣子的神秘感。節目中更訪問了東京立正大學的心理學教授內藤誼人，他指出人類的大腦會把容貌理想化，自動補上看不到的那半張臉。

戴口罩前後有差很多嗎？（《Summers的神疑問》節目截圖）

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原因三：抗拒社交 素顏都OK

日本的年輕人特別喜歡戴口罩，口罩對他們而言是一種裝飾，也是一道「社交防火牆」。在日本社會中存在很多潛規則，很多年輕人因此承受巨大壓力，他們不想被人騷擾，也抗拒對別人強顏歡笑，也不想強逼自己參與社交，如果有人跟他們說話，他們會藉口假裝自己生病，與別人保持拒離，更想隱藏自己，戴上口罩後盼望能建立出喘息空間，就像戴上耳機一樣。而且在日本社會中，化妝是禮貌的表現，因此女生每天都需要化妝。但其實化妝真是一件挺累人的事，戴上口罩便可以大條道理素顏了！

戴上口罩，就算素顏都不怕。（Instagram@hatachan524）