【武漢肺炎】宅在家玩Switch健身環　Youtuber教你減走甩脂減肥

武漢肺炎在中國大規模爆發，康文署由1月29日起暫停開放多個運動設施包括：體育館、游泳池、網球場、壁球場等等...... 無辦法出門做運動，不如在家跟著YouTube健身，或是入手近月大熱的Switch RingFit Adventure 健身環大冒險，除了甩走新年吃出來的熱量，還有助強身健體，增強抵抗力！

全城熱話Switch健身環 邊打機邊減肥

新坦結衣擔任Switch《RingFit Adventure》代言人。（新垣結衣TVCM電視廣告「準備篇」截圖）

Switch《RingFit Adventure》「健身環大冒險」是一款體感運動加冒險遊戲，配合Joy-Con、環形裝置「Ring Con」和大腿固帶「Leg Band」後，玩家身體便會跟遊戲主角同步，通過跑跳、健身和瑜伽等動作來過關解任務，刺激好玩又容易爆汗甩脂，上年年底甫推出便掀起搶購潮，Switch更曾為經常缺貨而向玩家致歉呢！

點擊即看Switch健身環玩法

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運動YouTuber 推介 輕鬆在家睇片瘦身

Switch《RingFit Adventure》經常缺貨，買不到心頭好的朋友也不妨跟著YouTube瘦身短片做運動，在家健身減肥吧！

Coffee Lam自創新式 特快瘦大腿

相信大家對Coffee都不陌生，她淡出娛樂圈後便積極發展瑜伽和健身事業，所創的訓練方式都非常有效，難怪她產後能夠極速修身，成為火辣靚媽！

瑜伽導師Coffee Lam （coffee89921@IG）

Coffee Lam 特快瘦大腿教學

Emi Wong 10分鐘挑戰難度 全身帶氧燃脂

Emi會針對不同身體部位而設計肌肉訓練和瘦身運動，運動一般難度頗高，想加大健身力度的朋友可以試試！

私人體適能教練 Emi Wong（emiwong_@IG）

Emi Full Body HIIT 全身帶氧燃脂

Jumbo Tsang 教你8分鐘瘦小腹

Jumbo是一位普拉提教練，平日喜愛旅遊和行山，除了健身短片，Jumbo也愛分享香港行山VLOG，喜歡親親大自然的你就不要錯過了。

山系女生 Jumbo Tsang （jumbotsang@IG）