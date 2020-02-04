【武漢肺炎】在家工作着睡衣降低效率？專家教「52:17」工作法

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，香港亦錄得第一宗死亡個案，為一名39歲居於黃埔的男病人。特首林鄭月娥於周一（3日）下午會見傳媒，公布今日（4日）凌晨起會關閉多個口岸，但拒絕全面封關，更指政府採購口罩不成功，下令不符合使用要求的官員不准戴口罩。 口罩短缺，疫症肆虐，不少公司讓員工在家工作（Wodk from home），但又怕在家工作會影響效率。但原來，只要一改平日生活小習慣，便能提升工作效率，或比在公司工作更好！

舒適背後，不知不覺拖慢了你的工作效率，特別是穿睡衣這一環。（Andrew Neel/unsplash）

別穿睡衣工作？

在家工作，除了能減低感染的機會，也省卻了交通與裝扮時間。一早起來，洗臉刷牙，跳到書桌前，不消十分鐘。這樣方便省時，實在一試難忘。有友人甚至買了小小摺疊式桌子，放在床上，床也不下，十分舒適。不過，這舒適背後，不知不覺拖慢了你的工作效率，特別是穿睡衣這一環。

根據英國赫特福德大學心理學教授Karen Pine的研究，衣着對我們的影響遠比我們想像的大。她認為，我們日常穿着都有它們的象徵意義，行政裝或休閒服，穿甚麼便抱怎樣的心情。至於穿睡衣？當然是想睡覺！

不少人提出「52：17」的工作方法，即每工作52分鐘，便休息17分鐘。（《The Intern》劇照）

整天黏着工作桌沒有用 「黃金比例」52與17令人事半功倍

工作時間長，不一定有較高的工作效率。反之，聰明地工作，便能事半功倍。因此，不少人提出「52：17」的工作方法，即每工作52分鐘，便休息17分鐘。

在工作的52分鐘時，便應全神貫注，謝絕一切騷擾；而休息的17分鐘，則可以做一些小運動、拉筋、吃一點零吃、與朋友聊天等等。根據不少網站的建議，因為我們無法長時間專注，重覆的工作會令人感到沉悶，從而降低工作效率，而人的身體也不適宜長時間維持同一動作，因此不時休息、多走動，也較能提高工作效率。

光亮與日光充足的房間能提升工作效率。（Tatiana Lapina／unsplash）

拉開窗簾 工作效率會提升？

根據美國卡尼基美隆大學的研究，光亮與日光充足的房間能提升工作效率。他們曾作實驗，指在學生在日光充足的課室學習，比起其他學生，計算與閱讀都更快。

因此，在家工作，也應盡量令房間日光充足，簡單如拉開窗簾、安置枱燈，也能輕鬆達到這效果。

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參考資料：Lifehacks, INC