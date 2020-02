個性比火辣身材更吸引！讀Scarlett Johansson金句一步步改變人生

第92屆奧斯卡金像獎(92nd Academy Awards)在香港時間2月10日早上圓滿舉行,「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)今年亦憑《婚姻故事》(Marriage Story)與《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)而問鼎最佳女主角獎及最佳女配角獎。雖然空手而回,但兩個角色都一改「黑寡婦」風格,無動作場面,不賣弄性感,而她亦在訪問中提到:「年輕時我被打造成性感尤物,但那從未代表我。」

兩個角色都一改「黑寡婦」風格,無動作場面,不賣弄性感。(《Marriage Story》劇照)

Scarlett Johansson蛻變史:12歲已獲最佳女主角提名 如何蛻變成性感女神?

Scarlett Johansson 8歲入行,12歲於1996年在電影《Manny & Lo》中飾演女主角,更獲美國電影獨立精神獎最佳女主角的提名,其後演出從未間斷,20歲前而參與多部電影演出,如《The Horse Whisperer》,《Ghost World》和《Girl with a Pearl Earring》。

但由童星走到「公認的性感女性」,卻是由2005年飾演由Woody Allen執導《迷失決勝分》(Match Point),她飾演一位挑逗的情婦,與男主角激情演出,後來又為雜誌《Vanity Fair》全裸拍攝封面,漸漸與「性感尤物」劃上等號。直到2010年,Scarlett Johansson在《鐵甲奇俠2》(Iron man 2)中飾演「黑寡婦」,一演便是十年,強悍又性感的形象更為牢固。

Scarlett Johansson:年輕時我被打造成性感尤物 但那從未代表我

雖然如此,「性感女神」Scarlett Johansson對這稱號卻不敢恭維,據《The Hollywood Reporter》的報導,她曾說:「年輕時我被打造成性感尤物,但那從未代表我。」

現時34歲、曾經歷兩段婚姻,近來又再訂婚的她在訪問中談到:「現在不一樣了,不同年紀、不同種類的女性都有很多很好的機會。」她回憶從前:「當我還是二十多歲與少女時,總覺得我或多或少被定型為『性感尤物』,或許很多人都覺得沒問題,但那從未代表我。只是行業內的某些人,把我打造成這模樣。」

儘管演出不斷,成績不俗,《迷失東京》(Lost in Translation)、《戴珍珠耳環的少女》(Girl With a Pearl Earring)、《獻給你的情歌》(A Love Song for Bobby Long)與《迷失決勝分》(Match Point)讓她獲得四項金球獎提名,但她卻十分迷茫,說:「要跳出『天真女孩』或其他女性的框架,那時對於我來說,真的很困難,因為我從未試過。」於是由那時開始,她便一直思量要在電影業中另找工作,更有滿足感的工作,不然似是甚麼都做不到。

直到2010年,雖然她接拍了「黑寡婦」一角,形象依舊性感,但她也在百老匯中首次演出,是 Arthur Miller的《A View From the Bridge》(譯:《臨橋一瞥/臨橋望景》),她形容是次演出對她而言絕對是「解放」,飾演一個孩子氣地盲目相信愛情、卻又努力爭取獨立、被自己親人痴戀的少女,角色充滿挑戰,又是首次的舞台劇演出,更讓她奪得首個美國劇場界最高榮譽東尼獎(Tony Award),她說:「這完全改變了我的想法、怎樣演出。」

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)今年亦憑《婚姻故事》(Marriage Story)與《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)而問鼎最佳女主角獎及最佳女配角獎,狀態甚勇,不賣性感,不賣風情,演出卻一樣受到肯定,相信也是當年種下的果。

參考資料:Hollywood Reporter, Insider