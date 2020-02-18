個性比火辣身材更吸引！讀Scarlett Johansson金句一步步改變人生

第92屆奧斯卡金像獎（92nd Academy Awards）在香港時間2月10日早上圓滿舉行，「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）今年亦憑《婚姻故事》（Marriage Story）與《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）而問鼎最佳女主角獎及最佳女配角獎。雖然空手而回，但兩個角色都一改「黑寡婦」風格，無動作場面，不賣弄性感，而她亦在訪問中提到：「年輕時我被打造成性感尤物，但那從未代表我。」

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）今年亦憑《婚姻故事》（Marriage Story）與《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）而問鼎最佳女主角獎及最佳女配角獎。兩個角色都一改「黑寡婦」風格，無動作場面，不賣弄性感。（《Marriage Story》劇照）

Scarlett Johansson蛻變史：12歲已獲最佳女主角提名 如何蛻變成性感女神？

Scarlett Johansson 8歲入行，12歲於1996年在電影《Manny & Lo》中飾演女主角，更獲美國電影獨立精神獎最佳女主角的提名，其後演出從未間斷，20歲前而參與多部電影演出，如《The Horse Whisperer》，《Ghost World》和《Girl with a Pearl Earring》。

但由童星走到「公認的性感女性」，卻是由2005年飾演由Woody Allen執導《迷失決勝分》（Match Point），她飾演一位挑逗的情婦，與男主角激情演出，後來又為雜誌《Vanity Fair》全裸拍攝封面，漸漸與「性感尤物」劃上等號。直到2010年，Scarlett Johansson在《鐵甲奇俠2》（Iron man 2）中飾演「黑寡婦」，一演便是十年，強悍又性感的形象更為牢固。

＝＝》下圖看Scarlett Johansson 歷年的電影作品，她是如何由童星成為一代性感女神？

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Scarlett Johansson：年輕時我被打造成性感尤物 但那從未代表我

雖然如此，「性感女神」Scarlett Johansson對這稱號卻不敢恭維，據《The Hollywood Reporter》的報導，她曾說：「年輕時我被打造成性感尤物，但那從未代表我。」

現時34歲、曾經歷兩段婚姻，近來又再訂婚的她在訪問中談到：「現在不一樣了，不同年紀、不同種類的女性都有很多很好的機會。」她回憶從前：「當我還是二十多歲與少女時，總覺得我或多或少被定型為『性感尤物』，或許很多人都覺得沒問題，但那從未代表我。只是行業內的某些人，把我打造成這模樣。」

儘管演出不斷，成績不俗，《迷失東京》（Lost in Translation）、《戴珍珠耳環的少女》（Girl With a Pearl Earring）、《獻給你的情歌》（A Love Song for Bobby Long）與《迷失決勝分》（Match Point）讓她獲得四項金球獎提名，但她卻十分迷茫，說：「要跳出『天真女孩』或其他女性的框架，那時對於我來說，真的很困難，因為我從未試過。」於是由那時開始，她便一直思量要在電影業中另找工作，更有滿足感的工作，不然似是甚麼都做不到。

直到2010年，雖然她接拍了「黑寡婦」一角，形象依舊性感，但她也在百老匯中首次演出，是 Arthur Miller的《A View From the Bridge》（譯：《臨橋一瞥／臨橋望景》），她形容是次演出對她而言絕對是「解放」，飾演一個孩子氣地盲目相信愛情、卻又努力爭取獨立、被自己親人痴戀的少女，角色充滿挑戰，又是首次的舞台劇演出，更讓她奪得首個美國劇場界最高榮譽東尼獎（Tony Award），她說：「這完全改變了我的想法、怎樣演出。」

＝＝＞為了尋求突破，Scarlett一直努力，力求毎次觀眾都可在大銀幕前看到不一樣的自己，下圖看她的努力「座右銘」：

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「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）今年亦憑《婚姻故事》（Marriage Story）與《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）而問鼎最佳女主角獎及最佳女配角獎，狀態甚勇，不賣性感，不賣風情，演出卻一樣受到肯定，相信也是當年種下的果。

參考資料：Hollywood Reporter, Insider