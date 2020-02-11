【情人節2020】重溫美日戰爭片的浪漫愛情　同場推介MWC入門軍錶

《亂世佳人》何其淒美浪漫，畢竟在烽煙四起的時代，兩個人要走在一起並不容易。聽完這些戰爭愛侶故事，或許你更珍惜身邊的那一位，更享受當下平凡的幸福。

風景優美的薩拉熱窩背負著沉重的歷史。 （vedranadra@IG）

薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉

鄭秀文有首歌名為《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》，內容是來自1993年波斯尼亞戰爭的真人真事，一對情侶雙雙死在戰火下的悲劇。

這對年輕情侶種族和宗教相異，Admira Ismić是波斯尼亞裔的回教女生，Boško Brkić是塞爾維亞男生，他們相戀9年，直至25歲時波斯尼亞戰爭爆發後，他們相約由Vrbanja橋離開危城私奔。

Boško和Admira的合墓。（Vicky Go Travel@blogspot）

但正當他們走過Vrbanja橋時，突如其來的槍火擊中Boško並當場倒下，Admira也很快被子彈所傷，她用僅餘的氣力爬到Boško身旁，雙雙相擁而逝，據說他們足足相擁8天，其他人也無法將兩個屍體分開。

這一幕震撼世人，訴說戰爭的殘酷和歌頌超越種族的愛情，雖說兩人無法在人間長相廝守，但多年以來，來自世界各地的遊客都會特地到他們合葬的墓地悼念獻花。林振強亦為此創作《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》，讓鄭秀文唱出這段淒美的愛情故事。

戀從無要分宗教 無民族爭拗／常寧願一生至死都與你戀 鄭秀文《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》

浪漫愛情的戰爭片介紹

戰爭片又怎會只有血腥殺戮？以下介紹戰爭背景的電影或電視劇都劇情緊湊，當中的愛情故事一樣浪漫感人，最適合趁著情人節，跟另一半在家裡煲劇！

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