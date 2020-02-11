【奧斯卡2020年】《小婦人》（ Little Women ）由導演姬達·嘉域（Greta Gerwig）執導並改編自世界經典名著，自上映便引起電影界巨大的迥響，更意外捧紅戲中女主角之一的24歲佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh），更促成她首次入圍奧斯卡，便角逐最佳女配角，雖最後失落獎項，但足已令她人氣急升，而跟她同樣失落女配角的還有施嘉莉·祖安遜 （Scarlett Johansson）。 眼利的觀眾也許有留意，奧斯卡場內外都有許多動人時刻，當佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）在紅地毯上遇上施嘉莉·祖安遜 （Scarlett Johansson）時，兩人無法抑制相見的喜悅與相知相惜的互動畫面比起「黑寡婦」與身旁未婚夫科林·約斯特（Colin Jost）之間互動更為吸睛和令人意外，相信兩人可愛相遇畫面可印證兩人關係非淺，雖然兩人同失落最佳女配角，但相信兩人快將上映的合演電影《黑寡婦》也會迎來另一場的期待和討論。

24歲佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）憑電影《小婦人》（ Little Women ）首次入圍奧斯卡，便角逐最佳女配角獎項。(GETTY)

原來她是「第二代黑寡婦」Yelena Belova？ 施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)接班人？

穿著湖水綠百褶式晚禮服的佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh），在10/2奧斯卡紅地毯上遇上穿著一件華麗的香檳色絲綢質地晚禮服的施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)(GETTY)

24歲佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）在10/2的奧斯卡紅地毯上，遇上穿著一件華麗的香檳色絲綢質地晚禮服的施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)，兩人之間迎笑來一個甜蜜的相擁更談談彼此的近況，從兩人臉上流露出的感情可猜想兩人珍重彼此之間相知相遇的情感。

或許觀眾見到這個畫面可能會在腦海中產生一個疑問，為甚麼她們看見對方會那麼的高興和興奮呢？原來24歲佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）被漫威工作室（Marvel Studio）收歸旗下，並與施嘉莉·祖安遜（Scarlett Johansson）共演電影獨立電影《黑寡婦》。

外國報導亦有傳這是施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)在漫威（Marvel）電影的告別作。(《黑寡婦》(Black Widow) 劇照) 漫威（Marvel）首部女英雄電影《黑寡婦》(Black Widow) 將會是漫威（Marvel）第四階段大製作，故事時間發展設定於《美國隊長3：英雄內戰》之後，《復仇者聯盟：無限之戰》之前，是講述女英雄「黑寡婦」的成長和被受訓如何成為殺手的經驗，可說是「黑寡婦」的前傳。而外國報導亦有傳這是施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)在漫威（Marvel）電影的告別作。

Florence Pugh在首部漫威（Marvel）電影女英雄《黑寡婦》(Black Widow)中擔任另一個反角「伊蓮娜貝洛娃」（Yelena Belova）(《黑寡婦》(Black Widow)宣傳照) 在電影中Florence擔任另一個反角「伊蓮娜貝洛娃」（Yelena Belova），也是漫威（Marvel）漫畫中著名的反派角色之一，擔當與黑寡婦有著相同背景，也是曾受訓的專業間諜及殺手，並於電影中與施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)所擔當的Natasha角色展開一段相知相遇的動人友誼。戲中的Florence被奉命去追殺背叛組識的Natasha，互相撕殺的過程中兩人發展一段合作關係，更成功化敵為友，展開一段情深的姐妹情。

但原來現實中兩人也發展一段深厚的姐妹情，因為合作電影的關係，兩人建立很好的友誼，Florence Pugh坦言視Scarlett Johansson為姐姐，加上兩人同獲提名角逐奧斯卡最佳女配角獎項，因是首次入圍的關係，她更向Scarlett Johansson發信息表示自己十分的緊張，更開玩笑說：「你不得不握住我的手，引導我走過整個經歷夢寐以求的人生經歷。」可以猜想她在Scarlett的身旁就像一位不會長大的妹妹一樣，討著姐姐的關愛。

接下圖看佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）的參與紅地毯時和電影《黑寡婦》的照片：

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Florence Pugh曾被批身材差與性感尤物之稱的「黑寡婦」大相逕庭？

佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）在不同電影所釋放的演技也是讓人震撼 (ig@florencepugh)

由施嘉莉·祖安遜 (Scarlett Johansson)飾演的「黑寡婦」深得民心，劇內戲外也是一副性感尤物的身材見稱，電影中貼身的黑色殺手服更加突顯她性感的線條感，同時她更被視為當代好萊塢的性感象徵，也曾兩度入選《君子雜誌》（ESQUIRE）的選舉，並被雜誌封為「當代最性感女人」之一。

佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）也有愛玩的一面。(ig@florencepugh) 當身材屬於圖潤不是瘦削型的24歲佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）成為「第二代黑寡婦」的時候，其身材便成為網民批評的地方。早前她在2017年與巨石強森（Dwayne Johnson）合作的動作電影《我和我的摔角家庭》（(Fighting With My Family）當中飾演職業女摔角選手一角，氣勢強勁猶如現實真是一位職業女摔角選手，可是網民卻笑說她的腿部實在太粗了。

Oh dear. Singling out my “chunky” thighs doesn’t help normalising an ‘all shape&size’ Hollywood. In fact that’s part of the problem.

I do hope people take more away from the film than the circumference of my hams.

⁦@EveningStandard⁩

https://t.co/XG5pkEL1Iv — Florence Pugh (@Florence_Pugh) March 1, 2019

不過Florence卻沒有因而受到傷害，更大贍地在個人的社交網路上回應網民說：「挑出我的粗壯的大腿是無助於任何事，也不會令所有大小身型的人在荷里活的電影發展上合理化。」意指網民應該多留意電影真實想表達的東西，而不是將焦點放在身材上的批評，更笑言：「我確實希望人們從電影中拿走的比我的肥腿部更多的東西！」

憑實力成為24歲超新「第二代黑寡婦」？

Florence Pugh得知自己獲得奧斯卡提名的時候。(ig@florencepugh)

筆者相信微胖的她也是令人期待的「第二代黑寡婦」，因為她在演藝生涯獲得亮麗成績全靠自身努力打出一片天，她在電影《小婦人》（ Little Women ）活靈活現的演技所吸引，在戲中飾演的任性小妹的「Amy March」之佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）動人演活角色由稚氣嬌氣變得成熟的成長過程，她與奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep）在戲中互飆演技，更見證這位少女在演技上突破，獲得觀眾的肯定也是無可質疑的。

其實Florence Pugh的身材也很不錯呢！(ig@florencepugh) 在BBC電視劇《女鼓手》（The Little Drummer Girl）中飾演間諜一角中和在2019年驚悚電影《仲夏魘》（ Midsommar ）中突破性的演出，擔當女主角的她演繹害怕的情緒的多種層次感，由崩潰到最終麻痹，她的演繹恰如其分，她多次令人震懾的出色演技也真讓人不容小覷，更被網民稱為「演甚麼似甚麼」的女演員。同時不同的戲路更令她在不同的角色中磨練更多的演技，和獲得更多學習機會。在2016 年時憑著電影《惡女馬克白》（ Lady Macbeth ）中的 Katherine Lester 一角，更勇奪英國獨立電影獎（BIFA Award）的最佳女主角，更立刻使她躋身當代最佳新人女演員之一。

其實佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）自6 歲時便對演藝有著濃厚的興趣，也對模仿口音有著很高的興趣度，當中她在電影《黑寡婦》(Black Widow)以俄國口音說對白就是戲中一大的亮點，平日她也在個人的Youtube 頻道上傳幾部她自彈自唱的影片，加上她的哥哥托比·塞巴斯蒂安（Toby Sebastian）也在劇集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）中擔任知名的角色。可是，她並沒有將哥哥的名字掛在口邊，而是全靠自身的努力打出一片天，獲得更多的知名度。

按下圖看更多佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）的劇照和近照：