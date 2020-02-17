「武漢肺炎」肆虐，不少公司推行「在家工作」，保障員工安全。不過，日前卻有本地銀行員工疑不甘寂寞，相約同事在工作時間行山，更在個人Instagram上分享，有網民更取笑該銀行為「行山銀行」。 「在家工作」減少接觸，在這非常時期，非常需要。不過，也有很多人怕寂寞，一人在家百無聊賴，不惜「冒險」，與朋友相聚。日本動畫就告訴你－即使你獨居，你也不是一個人。

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機器內住在小人 為你的日常在默默努力

「在家工作（Work from home）」實行不足一月，已時時聽到身邊朋友呷悶，只因把「苦」與「悶」相連，省去思考過程，實在是太方便了。日本動畫「KUROKO」這動畫不過5分鐘，金澤美術工藝大學視覺設計專業學生Haruka Suzuki的畢業作品，講述一個男子的日常，由起床、做家務到上班，你獨自一人，其實背後也有許許多多的人，在為你服務，你未如你想像般孤單。

早上十時，閙鐘響起，男生起床、上班、洗衣服、發短訊到約會，身邊冷冰冰的機器，其實全都由看不琴見的小人「KUROKO」幫忙操作，協助男女主角度過日常的一個天。「KUROKO」是「黑子」，也有後台工作者的意思，提醒我們平平無奇的日常，其實也是許許多多人有背後默默努力。

到了動畫尾聲，一天完結，另一天開始，男主角醒來，打開衣櫥，換上「KUROKO」的衣服，引觀眾反思－我們不也是別人生活中的「黑子」嗎？

「KUROKO」其實是啟發自阿根廷得獎無數動畫《螺絲人生》（el Empleo），導演Santiago Bou Grasso耗費兩年製成。動畫只有約6分鐘，同樣閙鐘聲作開始，講述男主角日常的一天。（《el Empleo》影片截圖）

啟發自阿根廷得獎無數動畫《螺絲人生》（el Empleo）

「KUROKO」其實是啟發自阿根廷得獎無數動畫《螺絲人生》（el Empleo），導演Santiago Bou Grasso耗費兩年製成。動畫只有約6分鐘，同樣閙鐘聲作開始，講述男主角日常的一天。

男主角家中的傢私都是由「真人」服務－跪着趴着便成桌椅，感覺哀愁。走到街上，車與交通燈同樣由「真人」服務，「人性化」得來卻血腥了點，直到男主角回到公司，他深深吸一口氣，再伏在地上當地毯。動畫以「真人」取代物件，諷刺社會制度磨滅我們的人性、使我們作小齒輪，那我們還算是人嗎？

制度使你做螺絲 人還是「人」嗎？

兩套動畫，有相同之處，不過《螺絲人生》志在諷刺，「KUROKO」則溫暖得多，主角遲到，惹女友生氣，「它」還會推男主角一把－你有當主角的時候，也有當「幕後黑衣人」的時候，別人在成就你，你也在成就別人。

是螺絲或人，或變成怎樣的「螺絲」，或許就只看你如何看待自己。