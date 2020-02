【新型冠狀病毒】最近新型肺炎(武漢肺炎)襲港,疫情肆虐,口罩成了基本的社交禮儀。口罩具有阻隔液體與飛沫微粒通過的功能,能有助預防新型冠狀病毒的傳播,因此是這個非常時期的必需品。 不管是外科手術口罩、N95醫用口罩、抑或是工業用的防毒面罩,長時間戴著口罩,都會產生不舒服的感覺。今天,想和大家分享戴口罩時注意的皮膚護理,以及常見的皮膚問題。

口罩與皮膚問題

在2002年至2004年間,有不少有關口罩和皮膚問題的研究。當中,新加坡醫生 Foo et al. [1] 在他團隊的研究報告指,35.5% 參與了研究的醫護人員,在用N95口罩後出現不同的皮膚問題。他們當中,59.6%長了比以前多暗瘡,51.4%有皮膚痕癢,35.8%有面部紅疹的問題。除此之外,皮膚敏感和玫瑰痤瘡發作,也是常遇到用口罩後出現的皮膚問題。

(1) 接觸性皮膚炎 / 皮膚敏感 - 濕疹患者也建議用醫學口罩

醫用口罩有三層,最外層是防水層,中間那一層是可以阻擋病菌的屏障,而內層則吸收口部和鼻部發出的濕氣和水份。口罩的材質一般以不織布為主,而不織布 (non woven material) ,又稱纖維,其原料常含聚丙烯(Polypropylene),簡稱PP。或是聚乙烯(Polyethylene),簡稱PE。此外,口罩也包含防腐劑(如 Quaternium-15 季銨鹽、dibromodicyanobutane 二溴二氰基丁烷)和可以釋放甲醛的乙烯尿酸(Ethylene urea)、三聚氰胺-甲醛樹脂(Melamine),甚至是口罩耳繩的橡膠(Thiuram)等,這些都可以引致接觸性皮膚炎 (allergic contact dermatitis)。

口罩造成的皮膚敏感,會使接觸到口罩層面的皮膚紅、乾、搔癢、腫脹、甚至有滲出物或水泡等現象。 當口罩的纖維材質和皮膚磨擦時,皮膚紅腫情況會變本加厲。而甲醛也有機會使口罩不覆蓋的地方,例如眼皮,變得腫脹紅癢。對耳繩的橡膠敏感的患者,則會有耳部皮膚發紅發腫的情況。

由於棉質口罩並不能有效阻隔病菌,所以就算是濕疹患者,若要在現時肺炎疫症期間外出,也請選用醫學口罩,但未必需要用N95。黑色口罩,由於甲醛含量比普通醫用口罩高,所以也不適用於敏感皮膚的人士(而且也要檢查清楚口罩等級是否達到醫學口罩的程度)。若是對耳繩的橡膠敏感的人士,可以把紗布分隔在耳繩和耳朵皮膚中間,或者選擇非橡膠物質的綁帶式口罩,但也要小心綁帶過長容易沾到灰塵和病菌。

反而,皮膚敏感的人士可以減少外出,若工作許可,多留在家,減少使用口罩的時間(以六小時以內為妙)。若是工作不許可,外出戴口罩時,也減少談話次數和大幅的嘴部動作,以減少口罩和皮膚磨擦的機會。

嚴重皮膚敏感人士,需要依醫生指示,在患處塗上類固醇藥膏。使用口罩前,塗上含油份的潤膚藥膏,也有助阻隔口罩的致敏物質進入皮膚。

每日長戴皮膚至痕癢?常見敏感症狀主要可分四大類。(《可以不可以》劇照)

(2) 暗瘡 / 環口性皮膚炎 - 化妝品小心選擇

長時間佩戴口罩,容易使油脂堵塞毛孔,暗瘡菌(Propionibacterium Acnes)滋生,形成暗瘡,或惡化環口性皮膚炎。

除了建議減少佩戴口罩的時間外,容易長暗瘡的人士,應該做好日常洗面及保濕,在使用口罩前也可以用面油紙吸面油。選擇潤膚霜的時候,由於口罩能減少覆蓋位置皮膚水份的流失,油性皮膚人士不需要使用滋潤度過高的潤膚霜、BB cream 甚至氣墊粉餅,化妝可免則免,若不能不化妝,也最好以蜜粉或粉餅定妝,除去濕潤感重的底妝,也應該避免厚妝。事實上,若面部太濕潤,也會破壞口罩的過濾層,不能有效阻擋病菌。

若有暗瘡問題應盡早醫治,不要自行擠壓或針清暗瘡位置,以免留疤。醫生有機會處方抗生素、 A酸、蟎蟲藥、又或者以光學治療暗瘡。

不少人愛好飲兩杯紓緩情緒,但患玫瑰痤瘡者要避免喝酒及辛辣食物。(coldconvict@Instagram)

(3) 玫瑰痤瘡 - 要避免喝酒及辛辣食物,紓緩情緒同樣重要

玫瑰痤瘡源於控制面部血管的神經系統失調,令面部表面微絲血管過度擴張,患者有臉部泛紅、皮膚粗糙、潮熱、甚至灼熱刺痛感。除此之外,有些患者同時出現類似暗瘡的膿頭,或酒渣鼻、甚至眼睛刺痛泛紅的情況。

長期佩戴口罩,皮膚上的水氣、熱力和悶熱感會增加,造成被口罩蓋住的位置空氣不留通的情況,容易誘發玫瑰痤瘡。

建議患者少出門,減少使用口罩的時間,而使用口罩時,也注意要數小時換一次口罩。飲食方面,玫瑰痤瘡患者也應避免食用過到辛辣的食物,也要避免喝酒。若情況嚴重應及早求醫,治療方向和暗瘡類近。

此外,明白最近的疫情,無論對日夜在大壓力環境中辛勞工作的前線醫護人員,或是擔心沒有充足物資和口罩的市民,都造成一定的困擾,而精神壓力和負面情緒也容易令玫瑰痤瘡惡化。現時武漢肺炎疫情嚴重,所有人都進入最高戒備和緊張的狀態,感到焦慮、抑鬱等,都是十分正常的事,並不需要逃避這些負面情緒。若有不開心或應付不到的困難,學習跟別人傾訴、尋求協助,也盡量維持健康的生活習慣 ,及盡可能爭取每天有足夠的休息。而就算現在,大家多留在家,活動空間有限,也可以嘗試尋找一些放鬆自己的方法,例如冥想、閱讀、和家人一起看網上電影等等,嘗試增加一些正能量。

(《通往機場的路》劇照)

(4) 口水疹 - 嬰兒最常見,乘長途機也會出現?

這一般出現在嬰兒至一歲的寶寶居多。寶寶在長牙期間,會分泌大量唾液; 而吃奶 (無論是吸奶嘴或是乳頭的動作),也令寶寶容易流口水。部份寶寶也有溢奶、吐奶、嗆奶等問題,若嘴邊的唾液未能及時抹乾淨,尤其外出時戴口罩未為意,唾液內消化酵素,會慢慢分解皮膚的角質層,產生嘴巴周遭和下巴的皮膚乾燥、出紅疹甚至發炎的現象。若皮膚受損,又不趕緊處理的話,再加上口罩和嘴部位置的摩擦,容易導致繼發的細菌或真菌感染。

其實除了寶寶外,乘搭長途機的旅客,近來一般都會佩戴口罩。當睡覺時戴口罩,也容易使口水停留在嘴邊位置的皮膚上,造成成人的口水疹。

要解決這問題,一定要定時留意皮膚上有沒有未被抹乾的唾液。若出現敏感狀況需及早求醫。除了潤膚霜外,醫生有機會處方類固醇藥膏及抗生素 /抗真菌藥膏。

最後,衷心希望大家共同渡過最困難的時刻,多多關心身邊缺乏口罩和物資的人,為他們送暖。有多餘物資的人,請主動支援露宿者、清潔工人、老人家和弱勢社群。在此,我特別感謝所有的醫護人員和清潔工人們對社會的辛勞和無私付出。願疫情早日結束,一切重歸美好!

