【武漢肺炎】郭少芸「董太裝」上飛機　專家：他們染病可能一傳四

武漢肺炎肆虐，減少外出是有效防疫的方法。不過若工作上無法避免外遊，在機艙的密閉環境下，莫非要如藝人郭少芸般穿戴全副保護裝備才是最佳的自保方法？

郭少芸為避免感染病毒，預備了口罩、眼鏡、手套、浴帽、風扇及膠雨褸作全身保護。(IG@kwok_florence)

機艙環境侷促，而且聚集了全球各地的遊客，是病菌散播的高危地方。近日郭少芸因工作關係，需要到吉隆坡工作。為避免感染病毒，她預備了口罩、眼鏡、手套、浴帽、風扇及膠雨褸作全身保護。雖然郭少芸已全副武裝上陣，但也直言「從未如此忐忑」。相信不少女生也因工作關係，無法避免要乘搭飛機到外地。最近《國家地理雜誌》發表有關冠狀病毒與飛機安全座位的文章，近期需要乘搭飛機的女生不妨參考一下。

《國家地理雜誌》近日發表了一篇文章，論述若機艙上有人患病，仍然有某些位置相對較安全。(Gerrie van der Walt@unsplash)

「Fly Healthy Research Team」觀察了10班美國內陸航班，平均每班機的飛行時數為3.5至5小時。他們不僅著眼於乘客於機艙內走動的方式，也探討了他們與他人接觸的次數和時間，從而估計於機艙中怎樣的近距離相遇會導致疾病的傳播。

結果發現於整個飛行過程中，有38%的乘客會離開座位一次，多於一次的則有24%，而全程留於座位上的則有38%。調查人員發現，坐於靠窗座位的乘客與其他座位的乘客的近距離接觸平均只有12次，與坐於中間（58次）與走廊（64次）的相對較少，故坐於靠窗座位是個更安全的選擇。

由乘客傳播病毒的機會原來不算最高，若染病的是空中服務員，則有機會感染4.6位乘客。（《通往機場的路》劇照）

【按圖看】由乘客傳播病毒的機會原來不算最高，若染病的是空中服務員，則有機會感染4.6位乘客：

除了選擇靠窗的座位外，要減少於機艙感染疾病的機會，也要特別注意個人衛生。美國有微生物學家根據收集的病菌檢測樣本發現，機艙上細菌最多的地方並非洗手間，而是座位前方的餐桌。

按圖看機艙上徹底防疫的方法：