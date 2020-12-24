聖誕除夕打卡必學　攝影師教8個影相甫士　借助外物擺脫手腳僵硬

【聖誕除夕打卡必學】聖誕、除夕節日定必有許多慶祝活動，甚或在街上與商場佈置留影。不過許多女生拍照時都未知該擺出怎樣的甫士，更甚會出現手腳僵硬的情況；要是這樣的話，即使站在璀璨的燈飾面前拍照，也定會被這尷尬情景毀了一張原本美好的照片。 不想發生這悲慘的情況，不如先跟攝影師學習攝影姿勢吧！

德國攝影師Michael Zelbel分享8個簡單的攝影姿勢，女生們可參考一下，在即將來臨的聖誕、除夕節日留影。（Michael's Photo Tips@YouTube截圖）

德國攝影師Michael Zelbel於2010年開設YouTube channel，同時開始上載影片，分享多種攝影技巧，包括拍攝與被拍，至今已獲得126K訂閱者。他曾分享過一條教授拍照甫士的影片，講述8個簡單的姿勢動作，然而他所邀請作出示範的並不是專業模特兒，反而是與我們一樣不擅長擺甫士拍照的素人，故值得一作參考之用。

一樣沒太多拍照經驗的女生也能拍出誘人的照片，你又怎會做不到？與此同時，楊丞琳、張曦雯、湯洛雯等女星們拍照時原來亦常運用這些招數。

攝影技巧１：雙手輕放牆邊

雙手依附於牆上就是其中一個Michael Zelbel分享的攝影技巧。（Michael's Photo Tips@YouTube截圖）

Michael Zelbel分享的其中一個技巧就是借助牆壁的幫忙，更簡易擺出這姿勢，將其中一隻手依附於牆上，望向鏡頭拍攝將會顯得更自信；而如果不習慣望鏡拍攝的女生，則能選擇低頭或望向遠方，拍攝出來的效果將會更自然。

▼▼▼按圖看女星示範，楊丞琳經常使用這招，看起來不造作又可延長身形比例？▼▼▼

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攝影技巧２：雙手放頭上

建議女生拍照時可將雙手放於頭上的位置。（Michael's Photo Tips@YouTube截圖）

雙手往往都是拍照時最好的道具，即使身旁沒有任何道具可言，仍是能夠單憑雙手擺出各種姿勢，尤其各種「痛症」就時時於女星以及KOL的社交平台中出現。Michael Zelbel所分享的並不是人人皆知的「痛症」甫士，而是建議女生拍照時可將雙手放於頭上的位置，拍出猶如自信滿滿的半身照。

▼▼▼按圖看女星示範▼▼▼

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攝影技巧３：席地而坐

席地而坐拍攝可更顯腿長。（Michael's Photo Tips@YouTube截圖）

除非是在餐廳拍攝，否則坐在椅子而又沒道具幫助的話，不擅長拍攝的女生或會顯得不知所措，故坐下來的照片往往比較難於拍得美觀。要是你也有相同的煩惱，不妨考慮Michael Zelbel的建議，直接坐在地上進行拍攝。除了簡單又直接的向前伸直雙腿姿勢，打造修飾身形、顯長腿的視覺效果，更可屈曲而坐，從旁面看起來則猶如三角形一樣，能夠呈現曲線，同時感覺更顯瘦。

▼▼▼按圖看女星示範▼▼▼

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▼▼▼按圖看更多攝影師Michael Zelbel分享的攝影姿勢▼▼▼

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（資料來源：Michael's Photo Tips@YouTube）

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