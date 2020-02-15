據聞不日上映的電影《007：生死有時》（No Time to Die）是男星丹尼爾·基克（Daniel Craig）擔任占士邦這個型格間諜角色的正式告別作，電影預告甫釋出時，引起觀眾焦點的不是英俊帥氣的他，而是擔任戲中新一任「邦女郎」的古巴籍安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas），預告片中可見她舉手投足都輕易展現性感撩人的一面，但原來現實中的她也被網民稱為「新生代性感尤物」，難怪她可擔任最新一任的「邦女郎」。

不日上映的電影《007：生死交戰》（No Time to Die）是男星丹尼爾·基克（Daniel Craig）擔任占士邦這個型格間諜角色的正式告別作(《007：生死交戰》劇照)

荷里活電影《007》系列陪伴過不少人的成長，特別是那首讓人耳熟能詳的主題曲總能喚起人們憶起在電影中激烈的打鬥場面，截至2020年，這一系列已經拍攝了總數25部的電影，故事情節以冷酷但多情，機智且勇敢的間諜特工占士邦（James Bond）在執行艱巨且富危險性的間諜活動時，周旋在性感又危險的「邦女郎」上，劇情發展總是讓占士邦邂逅一段浪漫的愛情，因此電影也造就「邦女郎」是劇情的一大亮點，加上過去數年間電影《007》系列更捧紅了多位性感迷人的美女，更讓觀眾期待哪位女星可以擔任在劇中舉足輕重的「邦女郎」。

古巴籍女星安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）在電影中擔任舉足輕重的「邦女郎」。(《007：生死交戰》劇照) 將於今年四月尾上映的電影《007：生死有時》（No Time to Die）則釋出電影預告片的時候，在網上已掀起一番討論度，除了電影主題曲邀得現時超火紅的「怪奇少女」Billie Eilish主唱主題曲外，預告中隱隱約約可看見一位留著利落及肩黑髮的紅唇美艷特工，而讓網民紛紛期待的正正就是早前憑電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）首獲知名度的古巴籍女星安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas），原來她早前更獲得外國網站評選為「全球百大美女」排行榜當中的第七名，相信迷人樣貌早已獲得大眾的肯定，可是擔當如此的荷里活巨片，樣貌除了是考慮因素之一外，演技也應納入考慮因素？

【按下圖】重溫電影《007》系列歷屆的「邦女郎」，個個性感迷人，在你心中誰最驚艷？

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出身貧民窟 曾歷離婚 成為重拾電影夢的動力

古巴籍安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）被古巴雜誌報道為「征服荷里活的古巴女人」(《007：生死有時》（No Time to Die）劇照)

今年31歲古巴演員安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）是一位擁有迷人大眼睛、豐厚的嘴唇和一頭金髮，樣子性感撩人，是大眾眼中標準的美女，且年紀輕輕的她便在24歲的時候選擇與西班牙演員馬克克洛泰（Marc Clotet）結婚。可是兩人的婚姻只維持了短短的二年便宣告離婚。或許女人年輕時總是追求愛情的滋潤，視愛情是生命泉源，可是內心還是藏著種種年少的追求和渴望。

今年31歲古巴演員安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）是一位擁有迷人大眼睛的女星。（《007：生死有時》（No Time to Die）劇照） 離婚後的Ana de Armas並沒有自暴自棄，而是抓緊自小立志想當演員夢想， 成為一位知名的演員，不只是在出生地發展，更渴望成為荷里活一顆亮眼的星星。其實年少的她生於貧民窟，靠著個人努力入讀古巴國家戲劇學院，學習正統的演技訓練，希望未來有機會或那怕有一個演戲的機會。愛情的缺失，讓到她意識到自己一直以來所放下的夢想，原來還未熄滅，反而離婚的經歷沒有為她帶來滄桑受挫敗感，更成為點燃她夢想的動力。

由古巴搬往西班牙 西班牙搬往美國 一切從零開始

新一任「邦女郎」的古巴籍安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）舉手投足都散發一陣陣的女人味。(ig@ana_d_armas)

Ana de Armas自14歲時一直都只是在古巴發展自己事業，更在當地發展近10年的演藝事業，可是她發現自己想要更多的挑戰和嘗試，家鄉給她的挑戰遠遠不夠她所需要的，於是她搬去西班牙發展自己的事業，一開始她獲得很多的新嘗試，更結識到第一任的丈夫。可是離婚後，她又發現自己想要的都不足夠，於是獨身一人搬去陌生的美國，那時她才意識到自己數年來一直都是等待進軍荷里活的機會。

It’s very different. When I left Cuba, then again when I left Spain, it was always because I wanted more. 安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）

I’ve always been trying to grow, and to evolve, and to learn new things. I think at the end of the day, the experiences are all about the people you work with. 安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）

2015年，Ana de Armas獲得機會與男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演電影《夜半女敲門》（Knock Knock）(ig@ana_d_armas) 她同時間也努力的裝備自己，搬往美國的時候，她根本就不太會說英文，唯有苦練日與夜地訓練英文，無時無刻都訓練說英語，看英語電影和看英文報道，更與志同道合的朋友合租房間和同一張床，學英文的同時也一邊鏡試，她曾在訪問中分享自己在一次試鏡時的對話，那也是她的左右鉻：「我很清楚自己為何事而來，而我不是來考取英文學位的」。她與別不同的魅力終讓她獲得機會，在2015年的時候獲得機會與男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演電影《夜半女敲門》（Knock Knock），電影中飾演變態美女說著流行的英文，讓觀眾也不知道她兩年前是一個不諳英文的女星，更讓人倍感驚訝。

劇中自然奔放的演技讓更多的人認識，後期更獲得出演電影《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的機會，同時角色更令人留下深刻印象，隨後知名度大升，成為「新生代性感尤物」，更被古巴雜誌報道為「征服荷里活的古巴女人」，相信一眾影迷也抱以期待的心情看一看這位新一任的「邦女郎」在電影中的演出。

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資料來源：《Hiplatina》，《Pandagossip》，《BUILD Series》