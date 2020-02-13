40歲的楊怡與35歲的羅仲謙2012年拍拖，2016年結婚，婚後屢屢傳出楊怡懷孕的消息，但每次都只是空穴來風。今日（13/2）楊怡和羅仲謙的Instagram上傳了合照和超聲波影像，宣布「我們之間將會加入一顆小小電燈」，雖然未有透露預產期，但照片一出，粉絲及圈中朋友都紛紛送上祝福。

其實楊怡在一個月前已經忍不住在Instagram上「漏口風」，她上傳了一大一小的「勞蘇」公仔照，讓不少人猜測她已經有喜。40歲之齡懷孕算是高齡媽媽，想必楊怡和羅仲謙兩個準新手父母也會特別緊張，其實隨住醫療科技發展，高齡懷孕也不再如從前般高風險。圈中也有不少「高齡媽媽」，不但順利誕下健康可愛的寶寶，更能在產後迅速恢復身材，成為漂亮媽媽。

周汶錡（41歲、42歲）

周汶錡與法籍老公周汶錡（Kathy）在2012年結婚，2015年以41歲之齡誕下長子Jacques，2017年以42歲之齡誕下次子Avner。Kathy懷孕期間完全是「肥肚不肥人」，懷孕生活也多姿多彩，沒有想象中的終日在家臥床，工作、外出照常。而產後她也極速恢復纖瘦身材，經常在社交平台上分享兩個混血兒子的照片，十分可愛。最近，40歲的周勵淇也宣布懷孕，作為過來人的Kathy想必也會與妹妹分享經驗。

+ 4 + 3 + 2

林心如（41歲）

44歲的林心如與40歲的霍建華在2016年結婚，林心如結婚後不久便宣布懷孕，2017年以41歲之齡誕下女兒小海豚。不論懷孕期間還是產後，林心如都能保持身材和少女味，讓不少網民大讚她是「最美孕婦」。其實林心如為了維持身材也下了不少苦功，懷孕不時做孕婦瑜伽保持健康和身體線條，漂亮也是有理由的。

蔡少芬（38歲、40歲、46歲）

46歲的蔡少芬（Ada）於去年底誕下第三胎張樂兒，與丈夫張晉結婚12年，育有2女1子。其實Ada在內地綜藝節目《我最愛的女人們》曾經提及自己第一胎時經歷小產之痛，半年後才再次成功懷孕，當時正在拍攝劇集《甄嬛傳》，她為了不給劇組人員壓力，並沒有告知自己懷孕，幸好最後仍順利誕下大女兒。之後接連生下二女兒，而46歲懷上第三胎時是意外懷孕，但最後兒子也能健康出生。

點擊看其他圈中的高齡媽媽：