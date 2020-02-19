「Free the Nipples」運動被視為女性身體自主的重要議題，近幾年於外國日漸興盛。然而，當「不穿胸圍」的行為於現實中發生，尤其是較保守的亞洲國家，直接表達對性別平等的訴求未必人人接受。

南韓MBC電視台主播林賢珠在節目《Serise M 人類一定要穿胸罩嗎？》中挑戰24小時不穿內衣，拍攝電視台的直播節目。（IG＠anna_hyunju）

南韓MBC電視台主播林賢珠在節目《Serise M 人類一定要穿胸罩嗎？》中挑戰24小時不穿內衣，拍攝電視台的直播節目。網民對她的行為反應兩極，支持者表示欣賞林賢珠的勇氣，相反，批評她的網民則認為她的舉動實為自己製造名氣。

林賢珠於節目上穿上深色、質料厚身的裙裝，過程並沒有出現走光、凸點等驚險的場面，而她亦表現專業，順利完成工作。林賢珠事後於IG上分享了當天的花絮，影片中可見她於休息室時仍為走光問題感到擔憂，並不時以雙手遮掩胸部。經過內心的一番掙扎後，才鼓起勇氣踏進節目拍攝的場地。

林賢珠擁有亮麗的外表，深受不少網民的歡迎。（IG＠anna_hyunju）

【按圖看】林賢珠樣子甜美，而且穿搭有道，深受網民喜愛：

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事後，林賢珠於IG上分享當天真空工作的感受，表示「這個舉動需要一點勇氣，但最後什麼奇怪的事也沒有發生，我認為大眾的目光與思想需要慢慢改變。」她的言論引起網民的抨擊，不穿胸圍錄製節目只為炒作。

【按圖看】林賢珠於2年前曾因配戴眼鏡報導新聞於韓國造成轟動，打破了只有男主播可以戴眼鏡，女主播卻需配戴隱形眼鏡的潛在慣例：

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林賢珠其後於IG上回應，認為嘗試「No Bra」是一個重要的改變。「我認為自己經歷了一次很有意義的體驗，『No Bra』是一個選擇，不過要於現實上執行又是另一說法。未穿過胸圍的男生也許不能理解女生被鋼圈勒住皮膚的不適感，我希望令更多女生明白，要不要穿戴胸圍是個人的選擇。如果你覺得戴上胸圍令你不舒服，可以選擇自由。」

她又以電影《二十世紀女性》（20th Century Women）中，攝影師Abbie於晚餐上表示自己因月經來潮而感不適卻遭受白眼的一幕為例，表示女性的生理反應並非一個禁忌，而社會對女性的態度依然守舊。

林賢珠以電影《二十世紀女性》（20th Century Women）為例，勸勉女性「要不要穿戴胸圍是個人的選擇」。（《二十世紀女性》劇照）

網民的爭議都源於大眾對性別的刻板印象，韓國社會經歷了雪莉自殺的不幸事件後，相信更多人也期望大眾能持更開放的態度，欣賞那些大方展現自信的女生，讓大家能得到應得的平等與尊重。