【無印迷留意】日本無印良品 Muji 為大家帶來好消息，2020年春夏時，日本店的Muji有超過300多件貨品，包括家俱、電器、日用品、食品、服裝，平均調幅高至1,000日元或以上，有興奮並遊日的朋友便要留意；香港分店又會跟着日本價格調整嗎？

【日本無印良品】按圖查看降價商品價錢＝＝＞

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日本無印良品 Muji 在2020年初春公布降價貨品。（muji.com）

無印良品降價 香港分店也受惠

記者也為大家向香港分店查問，答案是繼2019年9月，香港 Muji 也有降價。原來Muji每年都會因市場因素及商品價值從素材、減省工序及包裝考慮，而調整商品價格，加上香港店是跟隨日本總公司釐定，所以日本減價，香港怎能沒有呢？

然而香港並沒有詳細列出所有降價貨品，記者便精選以下3款降價貨品（當然，推介同時也不忘入手）：

揭蓋鎖扣儲物箱 （HK$150 => HK$135）

有留意日本收納 Instagramer 的你，便會發現他們能打造整整齊齊的家，很多時都是在Muji 入手家品、收納小物等；Muji 提供各式各樣、不同尺寸的收納箱，都是以透明PP與白色為主，揭蓋鎖扣儲物箱便是其中日本人妻愛用的收納箱，不時放到衣櫃中方便分類收納，又或放在客廳整理雜物，另外半透明收納箱設計也讓用家從外能確認內裡的東西。

購買Muji收納品的壞處是單買一個並不能打造無印簡約風的家，因為尺寸是非常難配合其他品牌，所謂「一旦入『無印坑』，便不能自拔。

女裝有機棉混背心（2件裝）（HK$125 => HK$90）

喜歡 Muji 朋友通常追求簡樸、實用為主，除了家品，品牌的服裝系列也深受不少文青、日本風的女生支持，她們的材質都是主打天然，當中有機棉是最出名，它可以吸濕發熱特性、不易引起靜電、不會過度吸收肌膚表面的油脂，穿着時舒適自在，尤其是貼膚的打底衣、或小背心，選擇有機棉是最好不過。

Muji 的服裝主打天然、舒適自在。（muji.com）

女裝撥水加工有機棉便服鞋 / 束繩便服鞋 （HK$195 => HK$180）

如果你是無印粉絲，便知小白鞋是品牌隱藏好物之一，其設計簡約，更是愛地球的作品，布鞋採用有機棉撥水加工處理，不容易沾染水漬，如你仍怕弄髒白鞋在猶豫，值得一試。另外，小白鞋附有鞋墊，採用了可支撐腳底足弓的設計，走路時更舒適自在，功能多多，性價比卻極高。