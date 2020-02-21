【武漢肺炎】調整身心靈暫忘疫症不安　熱搜排行十大居家抗疫活動

武漢肺炎肆虐全球，各地感染人數不斷上升，疫情擴散的程度還沒有被減弱的跡象。為免感染，人人搶購口罩，不少女星如李施嬅、王君馨、衛蘭和馮盈盈便送暖到老人社區，更親自派發口罩予長者使用。缺口罩的則盡量減少外出，避免不必要的公眾活動，不少公司亦實行在家工作，讓更多人可安在家中抗疫。

早前馮盈盈到長者居住地方，派發口罩 (ig@crystalfyy)

全城口罩荒，人人自危，周圍搶購口罩、清潔用品，在疫症的恐慌中度日，令人身心俱疲。在口罩短缺的日子中，香港人在家又是如何自處的呢？近日網路溫度計便透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析港澳地區上萬個網站頻道，如Facebook、Instagram、各大討論區和新聞頻道中得出在武漢肺炎肆虐的日子中，香港人留在家中最常做的十件事，以討論度作排名，讓安在家中的朋友，也可以參考別人的習慣或是活動，為生活帶來不一樣的新意，平衡身心，有時就讓自己暫時忘記口罩煩惱，放鬆心情才能繼續作戰，走更遠的路。

【按圖看】武漢肺炎肆虐下，香港人居家抗疫的第10位至第3位活動：

+ 12 + 11 + 10

第2位：打機

筆者相信每5個男生總有一個會喜歡打機的，有時女生與男友一起打機，也是不錯的居家拍拖活動。（01女生製圖）

打機或許也是大部分男生日常的興趣，疫情嚴重的關係，不少情侶也從以往外出拍拖轉為在家中活動，其實情侶之間的拍拖活動也可以是一起玩電玩，增加彼此之間的默契感時，也可以滿足男朋友愛打機的興趣。

第1位：家中工作

香港是一個忙碌的城市，即便武漢疫情十分的嚴峻，但仍有部份的公司沒有實行家中工作的措施。（01女生製圖）（01女生製圖）

現時不少公司也批准員工可在家工作，因此舉可以減少員工因外出工作時感染到武漢肺炎的機會，不少網民也在網上表示可以減少乘搭交通工具的時候，讓自己可以獲得更多休息的同時，工作的效率也相繼提升，女生也可以在家預備早餐或午餐，減少經常外出吃飯的不良習慣，也減少吸收過多脂肪的機會，從而達到「減肥」的效果呢！

資料來源：網路溫度計