【武漢肺炎】古天樂安排員工放有薪假　娛樂圈良心僱主還有誰？

隨著武漢肺炎疫情持續，普遍大眾也減少外出，導致經濟受到嚴重影響，多間由藝人開設的店舖也需結業。在經濟低迷的情況下，仍有不少藝人與旗下員工共度時艱，被網民讚賞為「人善心美的男神女神」。

武漢肺炎持續肆虐，社會上出現了裁員或結業潮，就連不少藝人的店舖也相繼停業。當中如張敬軒有份投資的仙后餐廳餅店「Pâtisserie」正暫時營業，而謝霆鋒經營的多間曲奇店門市都結束營業，轉型為網店。不過，在這人心惶惶的困局中，還有幾位與員工齊上齊落的良心老闆。

古天樂：影視公司員工Home office 酒樓員工享有薪假

古天樂表示，只要自己有能力做到的話，一定不會裁員，被網民大讚他富有人情味。（IG＠kootinlok_louis）

古天樂於2015年投資千萬進軍飲食業，旗下的「名廚酒家」一向受到不少明星捧場。雖然疫情持續，但生意卻未受嚴重影響。然而，為了員工著想，古天樂毅然決定將酒樓暫停營業一段時間，並安排40名員工放有薪假期。古天樂表示，只要自己有能力做到的話，一定不會裁員，被網民大讚他富有人情味。

另外，他亦安排旗下的「天下一」製作公司、經理人公司和後期公司接近500名員工在家上班，減低員工感染的風險。而他成立的「古天樂慈善基金」更從全球搜購了130萬個外科口罩，將經由社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等，捐予全港有需要人士。

張柏芝：下令員工放有薪假留家休息

張柏芝於一月中已決定把中環的時裝店停業，而員工就在放有薪假期。（IG＠cecilia_pakchi_cheung）

為避免員工感染，張柏芝於一月中已決定把中環的時裝店停業，而員工就在放有薪假期。她認為安全最重要，所以在疫情爆發初期已安排員工不用回店工作。而員工亦會自發回店裡打掃及收拾，維持店舖的整潔度，而張柏芝則提醒員工即使回店亦要選在人流較少的時間。距離停業至今已一個月，時裝店的租金與等店舖開支高達六位數字，在經濟如此低迷的情況下，張柏芝仍然以員工的健康作首要考慮，難怪被獲讚為「良心僱主」。

江若琳：推出獎金制鼓勵士氣

愛貓之人江若琳於一年前開設了一間貓酒店，營業額在疫情影響下急跌，損失達六位數字。(IG@elannek930)

愛貓之人江若琳於一年前開設了一間貓酒店，營業額在疫情影響下急跌，損失達六位數字。她表示，大部分客人因疫情而取消了旅遊行程，導致貓酒店的生意受到影響。江若琳透露，公司並不會強逼員工放無薪假期，而她為了鼓勵士氣推出了多勞多得的獎金制，並指「做生意一定要對員工好」。她同時亦感激店舖上下齊心共度難關，希望能捱過困境。