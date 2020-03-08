日本雜誌《周刊文春》每年都會進行「最討厭和最喜歡的男女藝人」選舉，網站日前公布截至2月22日的投票結果，今年負面新聞不斷的澤尻英龍華、與東出昌大婚外情的唐田英里佳毫無意外地上榜「最討厭女星」，然而，一向頗有觀眾緣的石原里美竟然也榜上有名，相信讓不少粉絲感到驚訝。

這個《周刊文春》的排行榜，其實每年也不乏長年上榜的藝人，新垣結衣、綾瀨遙多次都被選為「最喜愛女藝人」，元老級藝人泉平子和「國民妹妹」有村架純則屢次上榜「最討厭女藝人」，而石原里美則是常常同時入選「最喜愛女藝人」及「最討厭女藝人」。今年的排行榜似乎有點變化，過往的被討厭之冠和田秋子以及因嫁給木村拓哉而被討厭的工藤靜香都沒有上榜，到底哪些女星替她們「擋箭」了？

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因醜聞而上榜的女星

今年的「最討厭女星」排行榜看到澤尻英龍華，她曾經多次入選「最討厭女星」，過去因為「惡女」形象上榜，但近年憑實力派的演技重新贏得觀眾歡心，演出作品如《惡女羅曼死》、《成為母親》都獲得不少好評。然而，今年她又重新上榜，全因去年尾澤尻英龍華因涉嫌藏毒而被捕，她在庭上承認吸毒和藏毒罪，並揚言「今後都不再考慮當女演員」。而日本傳媒對她的「吸毒史」也越揭越多，指她從18歲開始就吸食大麻，並且會舉辦毒品派對，因而讓她形象跌落谷底。

唐田英里佳因與東出昌大的婚外情而形象跌至谷底。（《睡著吻別醒來抱擁》劇照）

而「最討厭女星」的新臉孔唐田英里佳上榜原因毫無疑問就是她與東出昌大的婚外情，兩人3年前開始不倫關係，當時東出昌大的妻子杏正懷孕。此新聞一出，唐田英里佳遭網民「圍攻」，她因此刪掉了Instagram，但網民「轉戰」她的Twitter，留下不少惡毒的留言。

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讓人又愛又恨的女星

有些女星長年受歡迎或討厭，但有些女星卻同時上榜「最討厭」和「最喜愛」排行榜，讓人又愛又恨。石原里美就是同時讓人喜愛又討厭的女星，她憑不做作的直率性格，對待工作人員的「暖女」行為，出色的穿搭品味，成為不少人心目中的女神。然而，仍有觀眾表示討厭她，綜合網民意見，有人直指她的「笑容很假」、皮笑肉不笑，而她的代表角色《失戀巧克力師》中的小惡魔也讓不少人討厭她，過去屢屢與男神級明星如山下智久、有婦之夫的小栗旬等傳出緋聞的她相信也惹來不少女觀眾不滿。

石原里美被人討厭，竟是笑容出事？（IG@satomisquad）

被雪藏仍深受觀眾喜愛

至於這個排行榜上還有個傳奇人物——能年玲奈，因為演出晨間劇《海女》而大受歡迎，卻因為合約糾紛受到經理人公司雪藏，更讓她在演藝圈被「封殺」，工作量下跌。即便如此，觀眾卻從來沒有遺忘清純可愛的她，近年也屢屢上榜「最喜愛女星」。近年，她終於重新出現在銀幕前，並且改名成「Non」重新出發，去年宣布即將自導自演記錄片《I AM NON》，讓不少觀眾期待她的演出。