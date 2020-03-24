Instagram的出現無疑讓人與人之間的聯繫變得緊密，但亦猶如毒品一樣，令人上癮，當初的方便、快樂卻變成毒害自己、與他人比較的兇手。 特別是回到Work from home的日子，當你感到迷失之時，暫停一下登入Instagram，重新與朋友連結，或許會對生活有另一番體會。

曾任外國媒體編輯的Danielle Prescod曾嘗試43天不使用Instagram。(danielleprescod@Instagram)

追蹤者、他人的生活成為壓力來源

曾任外國媒體編輯的Danielle Prescod，曾經也是Instagram的愛好者，但嘗試43天沒有登入過Instagram的日子，才明白到若然自己繼續沉迷於此，將永遠都無法從生活上得到滿足感，亦只能活於不快樂的生活當中。

Danielle Prescod分享指，從前的自己是一個Instagram過度活躍用家，從起床到睡覺前的生活鎖碎事都將它記錄下來，當中更包括工作、約會的內容，單是使用Instagram程式就能快速消耗掉她手機的電池。

雖然積極的分享讓Danielle Prescod吸引到約25,000名追蹤者，但她回想當時的自己並不快樂，Instagram甚或成為了當時的壓力來源，往往看到他人去旅行、同行業的人收到她沒有收到的包裹，就會感到妒忌。

當時已擁有25,000名追蹤者的Danielle Prescod，認為Instagram成為她的壓力來源。(danielleprescod@Instagram)

Instagram成癮 嘗試43天不使用

即使樂於分享她的生活，偶爾也會被大量的訊息感到焦慮，例如是每天都會收到大量有關飲食習慣、如何製作該款麵條、會否希望想他人約會、牛仔褲是從哪裡購買等問題。Danielle Prescod表示那些人確確實實有留意她的每個分享，但她卻認為自己已沒有額外的時間與精力去跟那些陌生人互動，於是逐於當時登出Instagram，開展了43天沒有接觸Instagram的生活，她表示：「我從不關心獲得或失去追隨者，我比較擔心自己的焦慮程度。」

俄羅斯網紅擁一百萬粉絲 批社會「美麗」標準食人 微胖也受欺凌

網紅擁110萬IG粉絲迷失 為拍攝穿搭買完即退：blogger世界很虛假

+ 11 + 10 + 9

真正的朋友交流需存在溫度

在那段沒有使用Instagram的日子，Danielle Prescod雖然錯過了所有有關朋友、名人、時裝的內容，但她卻比以前睡得更好，有更多的時間完成一直以來做想卻又沒時間做的事情，至少她減少了發佈照片與內容的壓力。

從前的她與朋友的交流方式就是透過大家的Instagram互相看到大家的生活，沒有太多的交流；而當她停止使用Instagram，卻收到了許多朋友的短訊和電話，詢問她的狀況，比起那些沒溫度的網絡交流，她更愛這種「老套」的聯繫，認為這些才是真正的朋友交流方式以及互相了解的途徑。

無論在酒吧還是在Dating App上，當有人問我拿取Instagram帳號而不是電話號碼，我總會感到沮喪。 Danielle Prescod

真正認識而且在意我的人，都會有我的電話號碼或Email。 Danielle Prescod

Danielle Prescod表示比起網絡交流，卻更愛「老套」的電話聯繫方式。(danielleprescod@Instagram)

從Instagram得到一時的快樂還是自己的內心較重要？

Danielle Prescod重新認識自己與審視自己的生活方式過後，決定重新登錄Instagram，不過其經營方式與所花的時間卻與從前不一。

首先，她取消追蹤了許多會令自己感到難過的帳戶，例如是模特兒以及只充斥漂亮照片的帳戶，只因她已厭倦只有讚美別人、得到別人讚美卻不懂照顧自己的生活；始終，傾聽自己的內心才是更重要的事情。

（資料來源： Harper's Bazaar UK ）