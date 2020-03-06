不少朋友近日都傳來需要「唞唞氣」的短訊，香港近年出現不少純白咖啡店，或許都是你適時休息的選擇。

Second Sip by Studio Caffeine 位於大坑的一間 Café。（studiocaffeine@instagram）

Second Sip by Studio Caffeine

銅鑼灣屬人多密集的地方，但只要多行 10分鐘，來到大坑，恍如來到鬧市中的一片靜土，這裡人不多，住宅為主，但也吸引不少餐廳、Café 在這裡聚集，便是其中一間 Second Sip by Studio Caffeine，不算網絡上的人氣打卡咖啡店，卻是筆者星期日也愛到訪的地方。

這 café 外圍以白、灰油漆為主，感覺清新，在結算位置設有一張長木凳，可供只買咖啡的客人坐，非常「Chill」，店內則以純白設計為主，有些植物點綴，雖然地方不大，大約只容納到15人，但客人都有適當的距離；Second Sip 提供西式餐品，牛油果多士、各種茶類 pancake 都深受歡迎；而且喜歡咖啡的朋友都不妨來試試，店主和咖啡師對咖啡的要求甚高，會每月採用不同國家的咖啡豆，值得一試。

Second Sip by Studio Caffeine 地址： 大坑書館街23號地下 電話：2882 8956 營業時間：星期一至四8am-6pm；星期五至日8am-10pm

CozyCoffee 在去年底開了大圍分店。（peachyybites@instagram）

CozyCoffee

近月終於開通了「屯馬線一期」，由九龍到大圍方便、快捷了些，空閒時到新界呼吸一下新鮮空氣也不錯，CozyCoffee在去年年底也在大圍開始了新分店，以簡約純白色設計，樓高兩層，更有落地大玻璃，陽光直射入，十分舒適，底層更有戶外座位，客人想帶埋狗狗來臨也不成問題。

這間 café 提供多款精品咖啡，採用來自單一產區的洪都拉斯特選咖啡豆，店內標榜不加糖，試出咖啡的焦糖甘甜，而且咖啡豆獲有機及雨林認證，咖啡迷可以一試，另外，虹吸咖啡也是店內主打，在坊間較少嚐到；餐品方面，櫻花蝦明太子意粉配虎蝦和牛油果蟹肉塔沙律都是網民推介的。

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CozyCoffee 地址： 大圍積福街64-66號地下C舖 營業時間：星期一至五 11:30am-8:30pm；星期六日及公眾假期 9:00am-09:30pm

充滿外國風情的 Little Cove Espresso 位於西貢。（littlecove.espresso@instagram）

Little Cove Espresso

在西貢小街中，便有一間全白簡約的café ，落地大玻璃，採光十分好，更加入綠色植物佈置，寬闊寧靜；想感受陽光更可以坐到店外的位置，猶如身處在外國。

Little Cove Espresso 由一對外國讀書的夫妻開辦，二人讀書時曾在墨爾本 café 打工，因而學會一番手藝，從構思餐牌到做甜點蛋糕、沖咖啡都是二人負責；由於店主擁有埃及血統，因而會在食物中加入中東香料，對香港人來說十分特別。另外，café 也提供素食、無蛋奶或無麩質的餐單，照顧到不同習慣的食客。